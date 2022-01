Michel Goguen de retour avec une chanson pour venir en aide aux animaux

Le musicien Michel Goguen alias Open Strum poursuit sa mission humanitaire pour protéger les animaux. Il offre une chanson, en deux versions française et en anglaise, afin d’appuyer l’Institut Jane Goodall du Canada; une organisation mondiale pour la protection de la vie sauvage et de l’environnement.

D’ici le 30 janvier, les gens peuvent donc faire un don à l’Institut Jane Goodall du Canada et ainsi recevoir en primeur les deux nouvelles compositions de Michel Goguen, Amour en majuscule et Lovers’ Lane. Le compositeur de Dieppe a collaboré avec plusieurs artistes pour créer cette nouvelle pièce, dont Rosa Laricchiuta, avec qui il chante en duo. Le saxophoniste Philip Lucy, le batteur Danny Bourgeois, le guitariste Mike Bourgeois et le bassiste Jean-Pascal Comeau qui a réalisé le mixage ont collaboré à l’enregistrement. L’auteur-compositeur-interprète Daniel Léger a coécrit les paroles de la version française.

Michel Goguen, qui se passionne pour les animaux, raconte que Dre Jane Goodall a été une des plus grandes influences dans sa vie. La célèbre ethnologue qui a travaillé avec les chimpanzés œuvre pour la protection de l’environnement et de la biodiversité. Le musicien précise qu’elle a mis sur pied le projet de planter un trillion (un milliard de milliards) d’arbres d’ici 2030 afin de mettre un frein à la déforestation de la planète.

«C’est comme mon super héros. J’ai été chanceux de la rencontrer pour lui dire comment elle m’a influencé. Elle a fait beaucoup d’éducation pour montrer une manière différente d’approcher les choses afin d’aider les animaux et l’environnement.»

La chanson Amour en majuscule traite du respect, de l’amour et du bonheur.

«C’est une chanson pour dire à ton partenaire ou ta partenaire comment tu l’apprécies et tu l’aimes.»

Le musicien précise qu’il n’accepte pas de don directement. Les dons doivent être faits à l’Institut Jane Goodall du Canada et ensuite ils font parvenir un message au musicien pour recevoir les chansons.

Depuis 2018, le musicien mène aussi le projet Musique pour les animaux (Music for critters) qui vise à aider les différents organismes de protection des animaux. Il y a eu des pauses en raison de la pandémie, mais le projet qui se déroule en collaboration avec plusieurs écoles du pays devrait être de retour en septembre prochain.

Il envisage de sortir un premier album en 2024 qui rassemblera les chansons qu’il a composées au cours des dernières années. Ce sont des pièces créées en collaboration avec d’autres musiciens. Il compare son style musical à un croisement entre Bob Marley et Pearl Jam.

«Ç’a inclus plusieurs collaborations et différentes langues: français, anglais, espagnol, portugais et j’en ai une en langue autochtone qui sortira en juillet.»