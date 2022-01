Un film expérimental sur les acouphènes tourné à la plage de Nigadoo

En débarquant sur la plage de Nigadoo dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, la cinéaste Sarah Seené y a découvert l’endroit idéal pour tourner son film. Le silence a disparu évoque de manière poétique l’acouphène, un trouble de l’audition avec lequel elle vit en permanence.

«C’est comme un océan qui entre dans ma tête», affirme la cinéaste Sarah Seené dans cet autoportrait filmé. Pour la cinéaste qui souffre d’acouphène post-traumatique, le silence n’existe plus. «Par exemple, si je suis dans une pièce où il y a du silence et que je me tais, j’entends ce que j’appelle une espèce d’orchestre de cigales. C’est comme une fanfare», a-t-elle confié en entrevue à l’Acadie Nouvelle.

L’acouphène est la perception d’un son sans qu’il provienne d’une source extérieure; un genre de bruit parasite que la personne entend de façon constante. Mystérieusement, cette affection de l’oreille ne se soigne pas. Sarah Seené a dû apprivoiser ces ondes sonores.

En vacances à Nigadoo avec son amoureux Guillaume Vallée (qui a tourné les images du film), l’artiste de Montréal a été séduite par le lieu.

Ses vacances se sont donc transformées en travail. Munis d’une caméra super 8, ils ont réalisé leur court métrage expérimental sur cette plage de la baie des Chaleurs. La cinéaste qui raconte son histoire se met en scène dans ce film où on la voit rouler vers la mer.

«Je suis assez sensible aux énergies des lieux et puis là, il y avait quelque chose de paisible et en plus, la plage était vraiment déserte. Il n’y avait que nous dans ce petit coin de Nigadoo et puis les vagues m’évoquaient vraiment une espèce de métaphore des acouphènes.»

Sarah Seené souffre d’acouphène depuis 2018. Les symptômes sont apparus après un choc traumatique qu’elle évoque de manière un peu floue dans le film. Elle confie avoir été victime d’un viol. Elle a déposé une plainte à la police, mais sans succès.

«Ils (acouphènes) sont arrivés quelques jours après l’appel de l’enquêteur qui m’a annoncé que malheureusement, l’enquête était fermée par manque de preuve. […] Il y avait une symbolique par rapport au fait de ne pas avoir été écoutée.»

Le sujet de son film comporte un double sens puisqu’elle a justement brisé le silence en parlant de son agression.

«Il n’y a plus de silence par rapport à ce traumatisme que j’ai vécu et je l’aborde d’une certaine manière à travers ce film même si je parle surtout des conséquences physiques et psychologiques.»

Quand les symptômes de l’acouphène sont apparus, cela a été extrêmement violent, un peu comme une petite mort quelque part, mentionne celle qui a souffert de dépression. «C’est comme si mon corps avait parlé pour que je prenne vraiment conscience du désastre que c’était.»

Malgré tout, elle croit beaucoup au fait de transformer des événements négatifs de la vie vers des projets qui leur donnent un certain sens. Ses films abordent souvent des sujets délicats ou difficiles.

«C’est comme mettre une autre paire de lunettes sur un événement. […] Quel sens peut-on donner à ça, qu’est-ce qui peut nous élever au lieu de sombrer?»

Une scène du film Le silence a disparu de Sarah Seené. – Gracieuseté La cinéaste Sarah Seené – Gracieuseté Une scène du film Le silence a disparu de Sarah Seené. – Gracieuseté

Un troisième film pour Sarah Seené

Le silence a disparu est la troisième réalisation cinématographique de Sarah Seené. La cinéaste, aussi photographe, qui réalise tous ses projets sur pellicule, aime travailler la matière. Dans son film noir et blanc, on peut apercevoir des touches de couleurs qu’elle a peintes sur la pellicule, représentant ainsi les acouphènes. L’artiste réalise surtout des documentaires de nature expérimentale. Son prochain film portera sur des personnes frappées par la foudre. Elle ajoute qu’elle adorerait revenir tourner au N.-B.

Après avoir été présenté en compétition au Festival du nouveau cinéma, Le silence a disparu est à l’affiche du Festival Plein(s) Écran(s) dans la collection Impression, durant toute la journée du 19 janvier. Ce festival de courts métrages exclusivement en ligne qui propose 41 œuvres se déroule jusqu’au 23 janvier. Le court métrage de Sarah Seené figure aussi à la sélection du Festival Cinema on the Bayou en Louisiane.