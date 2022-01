COVID-19: Star Académie reportée de nouveau

La nouvelle saison de Star Académie est reportée d’une semaine supplémentaire en raison de la situation sanitaire actuelle. Le premier Variété sera donc présenté le 30 janvier prochain.

Après avoir été repoussée une première fois, les producteurs (TVA Québécor Contenu et Production Déferlantes) doivent à nouveau remettre d’une semaine le premier Variété et La Quotidienne en raison d’une nouvelle éclosion. Six nouveaux cas positifs à la COVID-19 parmi les aspirants Académiciens s’ajoutent aux quatre de la semaine dernière. Afin de respecter le protocole sanitaire, les producteurs doivent attendre une semaine de plus avant d’entreprendre la nouvelle saison. Les candidats qui sont déjà en isolement demeureront isolés pour une période supplémentaire de dix jours. Les équipes veillent ainsi à contenir la propagation et préserver la santé et la sécurité des candidats et de l’équipe sur les plateaux de tournage.

Selon les producteurs qui sont en communication avec plusieurs experts, cette mesure drastique permettra d’assurer la continuité de la nouvelle saison. D’après eux, il est peu probable qu’un report supplémentaire soit nécessaire.

Depuis la semaine dernière, avec l’apparition des premiers cas positifs, les 19 candidats du premier Variété ont été placés en isolement complet. L’équipe de production ajoute qu’afin d’assurer leur bien-être physique et mental, toutes les ressources nécessaires sont déployées auprès d’eux. Ils ont notamment accès à des spécialistes, dont une psychologue et un ORL. Rappelons que deux chanteurs du Nouveau-Brunswick, Alexandra Duguay de Shippagan et Olivier Bergeron de Kedgwick, font partie des aspirants académiciens. C’est lors du premier Variété diffusé au réseau TVA que les 15 Académiciens de la saison 2022 seront choisis.