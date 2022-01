Une nouvelle vie pour L’ennemi que je connais de Martin Pître

Plus de 25 ans après sa première parution, L’ennemi que je connais de Martin Pître est réédité en formats papier, audio et numérique. L’éditeur Serge Patrice Thibodeau et le poète Gabriel Robichaud estiment qu’il s’agit de l’un des grands romans de la littérature acadienne.

«Au cours du processus de réédition, je l’ai lu au moins trois fois et chaque fois, j’ai eu la chair de poule à la fin. Martin Pître avait un talent incroyable pour raconter une histoire. La structure est vraiment intéressante surtout en allant vers la fin. Le dénouement est imprévisible. C’est tragique. Pour nous au Nouveau-Brunswick, on est capable de situer l’action dans un lieu géographique», a exprimé Serge Patrice Thibodeau des Éditions Perce-Neige.

Publié en 1995, L’ennemi que je connais raconte l’histoire d’un groupe d’amis vers la fin de l’adolescence qui travaillent au moulin à bois pendant l’été. La scierie est le moteur économique de cette petite ville industrielle coupée en deux par une rivière que l’auteur ne nomme pas, mais qu’on devine être Bathurst. L’entreprise est secouée par un conflit syndical et toute la ville en ressent les effets.

Pour passer le temps, les jeunes boivent de l’alcool, fument et écoutent de la musique. Les temps sont troubles. À la fois social, politique et humain, ce roman traite du désœuvrement, des iniquités et de l’homosexualité refoulée. Peu de romans en Acadie ont abordé ces sujets.

«Surtout pas de front comme ça et avec cet angle-là parce que c’est l’homosexualité refoulée et à quel excès ça peut pousser. Je ne pense pas que c’est daté, les jeunes désœuvrés qui s’enfoncent dans la drogue, l’alcool et la musique, ça c’est universel aussi», a commenté l’éditeur.

Décédé à l’âge de 35 ans

Écrivain, journaliste et cofondateur du Festival acadien de poésie, Martin Pître, originaire de Robertville, est décédé en 1998 de façon tragique à l’âge de 35 ans. Son décès est survenu avant la sortie du film Full Blast; l’adaptation cinématographique de son unique roman, réalisé par le cinéaste Rodrigue Jean.

Pour Serge Patrice Thibodeau, il fallait que ce livre soit réédité pour ne pas qu’il tombe dans l’oubli.

«Ça fait un peu plus 40 ans que la maison fonctionne et on est toujours un peu en déficit de roman et celui-là est extrêmement fort avec des thèmes actuels.»

Outre quelques petites révisions littéraires, il s’agit du même récit que celui de la publication originale. Serge Patrice Thibodeau souligne la qualité de l’écriture de Martin Pître et l’étonnante force de ses descriptions.

«Les personnages sont très bien campés, définis. On est capable de les imaginer. À mon sens, c’est vraiment un des meilleurs romans qui a été écrit et publié en Acadie. C’est pour ça qu’il fallait le faire découvrir aux plus jeunes générations, mais aussi le rendre disponible et le faire connaître dans la francophonie.»

Le roman L’ennemi que je connais de Martin Pître est réédité par les Éditions Perce-Neige. – Gracieuseté: Perce-Neige

Un coup de foudre total

Gabriel Robichaud n’a jamais croisé Martin Pître, mais il a tout de même le sentiment de le connaître un peu à travers les autres. Le poète et homme de théâtre a eu un immense coup de foudre en lisant son roman il y a quelques années.

«Martin a une façon d’écrire unique. On est dans quelque chose de cinglant, mais toujours avec de l’humour même si cette fois, c’est de l’humour noir. On passe par toute une gamme d’émotions parfois dans une seule phrase.»

Il aime sa façon de jouer avec la langue française et le fait d’ancrer son récit dans un monde qui rappelle beaucoup la région Chaleur, en abordant des thématiques universelles.

«Le livre pourrait avoir été écrit hier et, à mon sens, c’est relativement d’actualité, quelques composés technologiques en moins. Je l’ai relu à deux reprises avant d’amorcer le travail du livre audio, je me souviens de m’être exclamé à je ne sais pas combien de reprises en disant: ‘‘my god c’est bon!’’»

Un roman qu’il juge percutant, inventif et riche avec très peu de compromis sur le plan littéraire, mais sans être hermétique.

Le livre audio permettra à ce roman de circuler davantage, considère Gabriel Robichaud qui en fait la narration.

L’auteur et comédien n’en est pas à sa première expérience dans l’univers des livres audios. Il a fait la narration de Moncton Mantra de Gérald Leblanc, Objectif Katahdin de Daniel Léger et de son propre recueil Acadie Road. Il a participé aussi à la bande dessinée audio Paul dans le Nord de Michel Rabagliati. Selon celui-ci, l’important est de trouver le bon débit et le ton juste, afin de laisser une place à l’imaginaire de l’auditeur. Dans le cas de L’ennemi que je connais, il a été accompagné du réalisateur Léo Thériault et de Jonathan Sonier à l’enregistrement. Afin de créer le livre audio d’une durée de 4 heures et demie, ils ont réalisé 12 heures d’enregistrement en studio.

Encouragés à publier des livres audios dans le but de multiplier l’offre littéraire en français, les Éditions Perce-Neige tout comme d’autres éditeurs francophones commencent à en produire davantage. Serge Patrice Thibodeau précise qu’au Canada anglais, les livres audios représentent 26% de leurs ventes, une nette avance par rapport au milieu littéraire francophone.