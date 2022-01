Les deux hémisphères musicaux de Joey Robin Haché

Entre ses divers projets musicaux à venir, un retour aux arts visuels et son label Liste noire, Joey Robin Haché n’a pas beaucoup de temps pour se tourner les pouces. Dans quelques mois, le public pourra découvrir l’une de ses nouvelles facettes musicales sous son nom de plume Plywood Joe.

La bonne humeur s’entend dans sa voix. L’auteur-compositeur-interprète qui a appris en octobre dernier qu’il était atteint d’un trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) a une nouvelle perspective de la vie. La lumière s’est enfin pointée.

«Suite à ça, c’est une autre version de Joey complètement différente, à 180 degrés. Une fois médicamenté et avec un suivi, c’est incroyable le changement», a-t-il confié.

Ce changement est apparu comme une motivation nouvelle pour entreprendre et poursuivre ses différents projets artistiques, en commençant par celui sous son nouveau nom d’artiste Plywood Joe. Un retour sur le plancher des vaches, mentionne le musicien.

«Plywood Joe c’est un petit peu comme notre oncle, notre tante, notre cousin qui travaillent dans le domaine ouvrier puis qui se met dans la peau d’un auteur-compositeur-interprète qui écrit des chansons sur sa vie avec les moyens du bord, l’équipement qu’il a chez lui et ses connaissances plus populaires.»

Il s’inspire, entre autres, de son père qui a été charpentier pendant plus de 30 ans. Joey Robin Haché enfile donc ses bottes capées et son casque de sécurité pour entrer dans l’univers de ce nouveau personnage qui offre une musique country folk aux textures punk et à la poésie abrasive.

Avec des titres comme Jackhammer (marteau-piqueur), Ski-doo ou encore L’amour au gallon, le chanteur a envie de simplicité et de refléter le quotidien des travailleurs acadiens du nord de la province.

«Ce sont des chansons qui sont cocasses, un peu tristes, mais c’est la réalité telle quelle. Les gens vont raconter leur petit trouble et leur petit bonheur et je prends tout ça et j’essaie de faire quelque chose de beau avec le style folk country», souligne le musicien établi à South Tetagouche, près de Bathurst.

Il vit aussi ce quotidien depuis de nombreuses années. «Ça m’a beaucoup influencé et appris beaucoup de choses. J’ai une meilleure sagesse au travers de ce que ces gens-là vivent et de ce que moi je vis aussi parce que je suis quand même dans cette réalité-là.»

Le premier extrait devrait sortir en février en vue de lancer le disque complet avant l’été.

Changer de style

Parallèlement à ce projet, il travaille à la création d’un nouvel album solo sous son propre nom avec le réalisateur belge Gil Mortio. Ce sera probablement un peu plus posé et poétique.

«On a aucune idée encore du produit final parce que Gil Mortio c’est un pété musical, il m’amène ailleurs que ce je faisais avant.»

«Il avait un peu envie de brasser ma cage thoracique et j’avais envie de ça. On travaille depuis presque un an sur des idées, des mises en forme, des bouts de chansons et de musique», a raconté l’artiste qui a fait sa rencontre en 2015 à Bruxelles. Depuis, il a joué et suivi quelques ateliers avec le multi-instrumentiste belge.

«J’aime vraiment patauger dans différents hémisphères musicaux. Je suis un peu comme un Georges Goguen, mais en musique. Il change de style chaque dix ans. C’est peut-être mon passé en arts visuels qui m’amène à explorer. J’aime beaucoup aller ailleurs, dans l’inattendu, dans l’extrême.»

Celui qui n’avait pas touché à ses pinceaux depuis dix ans revient à sa première passion artistique: la peinture. Il a fait des études en arts visuels.

«J’essaie de m’occuper le plus que je peux avec le ralentissement des spectacles. J’avais pris la décision de ne pas chercher activement de spectacle en 2022 parce que quand on doit tout annuler, ce n’est pas juste l’artiste qui a des répercussions, c’est tout le monde autour», a ajouté celui qui fera aussi de la suppléance dans les écoles, en plus de travailler pour Le Grenier Musique et collaborer avec certaines sociétés culturelles.

Son étiquette de disque alternative Liste noire a offert quelques nouveautés au cours des derniers mois, dont l’album numérique de Jonah Haché et la nouvelle création du duo de musique expérimental Djinn Proxy de Richard Daigle. Le label a pour mission de proposer des enregistrements sur des supports analogiques tels que les cassettes dans des concepts éclatés.