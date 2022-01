Confinement: les candidats acadiens à Star Académie demeurent optimistes

Le moral est bon, assurent les deux aspirants Académiciens du Nouveau-Brunswick, Alexandra Duguay et Olivier Bergeron, qui attendent avec impatience de monter sur la scène du premier Variété.

Aux prises avec dix infections à la COVID-19 au sein du groupe, les 19 aspirants ont été placés en isolement complet dans un hôtel à Montréal. Les producteurs et le réseau TVA ont annoncé plus tôt cette semaine qu’ils reportaient une fois de plus le début de la nouvelle saison de la télé-réalité musicale au 30 janvier. Les noms des participants infectés demeurent confidentiels. L’Acadie Nouvelle a joint les deux candidats du Nouveau-Brunswick pour voir un peu comment ils vivent cette situation particulière. Même si lorsque la nouvelle est tombée, ils étaient très déçus, ils s’adaptent aux événements avec philosophie. Ils demeurent optimistes.

«C’est comme si on disait à un enfant, on va aller chercher une crème glacée, mais on ne va jamais la chercher. Sur le moment, c’est sûr que c’est triste, mais je suis une personne qui est très positive dans la vie, donc je me rappelle le pourquoi que je suis dans cette aventure-ci et le but pour lequel je me suis inscrite», a déclaré en entrevue Alexandra Duguay au cours d’un entretien téléphonique depuis sa chambre d’hôtel.

«On va tous bien et je tiens à rassurer tout le monde. On essaie de passer au travers de ces moments difficiles, mais ce n’est pas si difficile que ça quand on est bien entouré», a exprimé l’artiste de Shippagan.

Elle profite de ce temps libre avant le début de la nouvelle saison pour pratiquer davantage afin d’être encore plus prête pour le grand jour. La chanteuse de 20 ans, aussi étudiante en sciences infirmières, raconte qu’ils sont entourés d’experts en santé et d’un psychologue pour passer à travers cette situation.

Isolés dans leurs chambres depuis plusieurs jours, les candidats ont quand même des journées bien chargées et ont droit à quelques sorties individuelles dans le stationnement extérieur de l’hôtel. Des rencontres en visioconférence, des quiz, des activités de groupe virtuelles ainsi que quelques directs sur les médias sociaux avec le chanteur William Cloutier (lauréat de Star Académie 2021) leur permettent de maintenir un contact avec le monde extérieur.

«Ma famille est là aussi pour me soutenir. Ils m’appellent tous les jours puis on a des activités avec les autres participants, on n’a pas le temps de s’ennuyer.»

Un scénario inattendu

Aucun des deux candidats ne s’attendait à vivre une telle situation lorsqu’ils ont embarqué dans l’aventure.

«Ce n’est pas vraiment le scénario idéal, mais c’est la vie et ça fait partie de l’aventure. On vit tout ça ensemble. On est une famille», a affirmé Olivier Bergeron.

«On a du gin-tonic en masse et du rhum!», lance en riant le chanteur qui n’a pas perdu son sens de l’humour. «On se fait des petites soirées sur zoom.»

Le musicien de 20 ans de Kedgwick, aussi hockeyeur, ne se souvient pas d’être resté aussi longtemps enfermé dans une chambre.

«Personnellement, c’est sûr que c’est plate, mais ça va être plus le fun de faire un bon show avec tout le monde en bonne santé. Il y a du monde qui s’occupe bien de nous et on a tout le temps de quoi à faire pareil, puis on comprend ça aussi. C’est partout la COVID, ça ne concerne pas juste nous autres.»

En plus des activités de groupe virtuelles, Olivier Bergeron joue un peu de musique et il se dit prêt pour le 30 janvier.

«C’est sûr que c’est une nouvelle choc sur le coup et que ça fait quelque chose, mais après ça on s’adapte à la situation[…]. J’ai hâte en maudit de monter ce show-là parce que ça va être bon.»

Si tout va comme prévu, les répétitions en vue du premier Variété devraient débuter à la fin de la semaine prochaine. Le protocole sanitaire prévoit une période d’isolement de dix jours. L’équipe de production précise que tous les aspirants Académiciens sont adéquatement protégés. Des tests antigéniques (rapides) ont été faits à leur arrivée, puis ils ont été testés toutes les 48 heures jusqu’au 12 janvier, et à tous les jours par la suite. Compte tenu de la situation, la production a également eu recours à des tests de dépistage PCR. C’est d’ailleurs ceux-ci qui ont révélé les six nouveaux cas, s’ajoutant aux quatre premiers. À la suite de ces nouvelles infections, tous les candidats ont été placés en isolement complet.