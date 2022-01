L’Opposition officielle réclame à son tour un financement accru pour les arts

À son tour, l’Opposition officielle exhorte le gouvernement Higgs à fournir un financement spécifique pour aider le secteur des arts et de la culture à se remettre de la pandémie.

«Avant la pandémie, le secteur des arts et de la culture contribuaient annuellement 572 millions $ au PIB du Nouveau-Brunswick. À l’échelle nationale, le secteur à subi une diminution de 41% de son PIB en un an, ce qui en fait l’un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie. Pourtant, il n’a reçu presque aucun soutien du gouvernement provincial», a déclaré la porte-parole de l’Opposition officielle en matière de Tourisme, de Patrimoine et de Culture, Isabelle Thériault, par voie de communiqué.

«Les arts et la culture étaient déjà sous-financés avant la pandémie, mais les deux dernières années ont été désastreuses», a-t-elle poursuivi.

Elle joint sa voix à celles de l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB), ArtsLink NB et Mawi’Art: Wabanaki Artist Collective. Ces groupes réclament un appui financier de 12,5 millions $ pour aider l’industrie culturelle à traverser cette période difficile.

«Tout au long de la pandémie, les gens se sont tournés vers les spectacles et les performances virtuelles comme moyen de faire face aux réalités de la COVID-19. Les artistes étaient là pour les gens, même si bon nombre de ces spectacles n’étaient pas rémunérés. La Province se doit de soutenir la relance du secteur par le biais d’investissements. Et soyons clairs, ce n’est pas avec deux ou trois cent mille dollars qu’on relancera une industrie d’un demi-milliard. Il faut un vrai plan, avec de vrais investissements», a exprimé la députée de Caraquet qui s’explique mal comment ce secteur peut être à ce point négligé par le gouvernement provincial dans le contexte actuel. À son avis, si le gouvernement Higgs ne réagit pas maintenant, les conséquences seront désastreuses non seulement pour le secteur artistique, mais pour l’ensemble de la société néo-brunswickoise.