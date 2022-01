Ventus Machina donne un nouveau souffle à la musique de Denis Richard

Afin de donner un nouveau souffle à l’oeuvre de Denis Richard, le quintette Ventus Machina sort un album visuel, Marcher à l’infini, qui revisite quelques-unes des plus belles chansons de l’auteur-compositeur-interprète acadien, réunissant les voix de Christian Kit Goguen, Troiselle et Danny Boudreau. L’ensemble propose une fusion entre le classique et le populaire.

«Je trouve ça extraordinaire. Ça nous donne une autre perspective de son œuvre. […] Son œuvre me rejoint beaucoup et je pense que les gens vont redécouvrir des chansons de Denis Richard sous un autre angle. Les arrangements sont respectueux par rapport à la musique de Denis», a exprimé Danny Boudreau qui interprète deux pièces sur l’album, Avant l’hiver et Que deviennent les fleurs.

Ces deux chansons lui sont particulièrement chères, d’abord parce qu’il a composé la musique de la chanson Avant l’hiver. Et puis, Que deviennent les fleurs est née d’une collaboration entre Denis Richard et Roger Tabra, «deux êtres que j’aimais profondément qui nous ont quittés trop vite», mentionne Danny Boudreau.

«C’est moi qui avais présenté Roger Tabra à Denis et suite à ça est née cette chanson, entre autres, donc le fait de pouvoir la reprendre avec les arrangements de Ventus Machina, c’est un beau cadeau pour moi.»

Selon Danny Boudreau, Denis Richard est l’un des plus grands auteurs-compositeurs acadiens.

«Même si son œuvre n’est pas gigantesque en terme de quantité, elle l’est en termes de contenu et de qualité parce que chaque mot qu’il décidait de mettre dans une chanson était mesuré, le poids de ce mot-là et l’importance qu’il avait dans le texte. J’ai toujours dit que Denis était un faiseur d’images, de petits tableaux et on comprenait tout de suite où il voulait aller, ça nous permettait de voyager dans ses images.»

L’album visuel comprend huit pièces de son répertoire revisitées dans de nouveaux arrangements créés par James Kalyn, le clarinettiste du groupe. Au quintette, se greffent le violon et la mandoline de Ray Légère. Le bassoniste de Ventus Machina, Pat Bolduc, estime que la musique de Denis Richard n’a rien perdu de son actualité.

«C’est simple, mais ce n’est pas simpliste, c’est juste bien fait, facile d’approche, mais en même temps, c’est profond.»

Il cite en exemple la pièce Le monde et ses folies interprétée par Troiselle. Des paroles qui trouvent écho encore aujourd’hui et probablement aussi dans 40 ans, note le bassoniste.

Ce projet a commencé à prendre forme en 2015 alors que se dessinait une série de spectacles avec Denis Richard et Ray Légère visant à mettre en relief la cohabitation des origines classiques du groupe et la culture musicale acadienne. Un genre de fricot musical, mentionne Pat Bolduc. Après avoir écouté un enregistrement, Denis Richard a encouragé le quintette à poursuivre ce projet même sans lui. L’artiste natif de Petit-Rocher est décédé le 28 août 2017.

Le quintette Ventus Machina. – Gracieuseté

Un mariage réussi

L’ensemble a invité Christian Kit Goguen et Ray Légère à participer à cette tournée intitulée At home/Chez nous en 2017. Ensuite, ils ont mis en oeuvre le projet d’enregistrement audiovisuel au théâtre du Monument-Lefebvre à Memramcook avec quelques invités. Tous les artistes invités ont un lien avec Denis Richard, ajoutant ainsi de la profondeur et de l’émotion aux interprétations. Ils ont choisi le Monument-Lefebvre pour plusieurs raisons, notamment pour son acoustique, son symbole dans la culture acadienne et parce que c’est dans cette salle qu’ils ont travaillé pour la première fois avec Denis Richard, Kit Goguen et Danny Boudreau lors du spectacle La Vallée des possibles. Avec cet enregistrement, ils proposent une fusion entre le classique, le populaire, le folk et le traditionnel. Pat Bolduc souligne que le mariage s’est très bien déroulé.

«James Kalyn se fait parfois poser la question comment fais-tu pour mélanger le classique à une musique folk, acadienne, traditionnelle ou bluegrass et il répond qu’en fin de compte, c’est de la musique, ce sont des accords, des couleurs, des mélodies et oui, ça peut se mélanger.»

Les menuets se frottent donc au violon traditionnel de Ray Légère. Selon lui, le projet a été très instructif pour l’ensemble des musiciens, populaires tout comme classiques.

Après avoir partagé quelques photos des répétitions, certains présentateurs de spectacles ont manifesté de l’intérêt pour une éventuelle tournée.

«Il y a définitivement une tournée qui est en train de se préparer pour 2022-2023», assure le bassoniste.

L’ensemble ajoutera quelques pièces pour en faire un spectacle complet. La production audiovisuelle, de près de 35 minutes, sera offerte gratuitement sur différentes plateformes. Ils veulent ainsi partager le plus possible la musique de Denis Richard.

«La réponse du public qu’on a eue dans notre première tournée était plus émotive qu’on pensait. On s’est vraiment rendu compte que ça touchait une corde. C’est notre façon de redonner à la communauté au Nouveau-Brunswick qui nous a accueillis ici. […] Une performance en ligne ce n’est jamais aussi fort, aussi touchant qu’une performance en direct quand le public est assis dans la salle. Par contre, on pensait que d’être capable de faire une vidéo dans une salle comme le Monument-Lefebvre, on pourrait se rejoindre à mi-chemin entre la performance live et le disque audio.»

L’album visuel sera disponible à compter du 11 février.