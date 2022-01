P’tit Belliveau dévoile un aperçu de son prochain album

Après avoir dévoilé une ballade au piano, J’aimerais d’avoir un John Deere, en novembre dernier, P’tit Belliveau revient avec un deuxième extrait, Demain, donnant ainsi un avant-goût de son prochain album à paraître en avril.

La pièce Demain, qui sort le 26 janvier, se retrouvera sur le deuxième disque Un homme et son piano du jeune Acadien de la Nouvelle-Écosse, dont la parution est prévue le 1er avril. Ce nouvel opus marque le retour sur disque de l’artiste avec du matériel original.

Amorcée sur une plateforme d’expérimentation musicale, cette nouvelle chanson est un irrésistible ver d’oreille sur laquelle il explore les sonorités hip-hop des années 1990. Avec son air joyeux, son rythme percutant et ses chœurs, Demain vogue vers un hip-hop chaleureux, avec des influences folk aux teintes atmosphériques.

Pour ce deuxième album complet, l’auteur-compositeur-interprète Jonah Guimond (alias P’tit Belliveau) cherche à pousser encore plus loin ses explorations musicales, une sorte d’équilibre entre le super organique et la musique hyper digitale. Seul à la barre de ce nouvel enregistrement, il joue aussi de plusieurs instruments: piano, guitares, dobro, synthétiseurs, et séquenceurs. Jacques Blinn joue le violon.

Douze pièces composeront cet album qu’il a lui-même réalisé. Les chansons reflètent la variété de styles musicaux qui animent l’artiste puisant autant dans le country, le bluegrass, le hip-hop, la pop japonaise et la musique des jeux vidéos au tournant des années 1990. Depuis 2020, l’artiste a fait paraître un album complet Greatest Hits Volume I ainsi qu’un mini disque de reprises P’tit Belliveau…chante Baptiste.