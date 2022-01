Repenser le monde sous l’angle de la culture

S’il est vrai que la pandémie affecte durement plusieurs sphères d’activité, dont particulièrement les arts, l’artiste de la danse Chantal Baudouin estime qu’il faut profiter de chaque petit moment de découverte et de créativité. Celle qui se produira dans le cadre de La nuit des idées à Moncton offrira une œuvre qui s’inspire du thème (Re)construire ensemble.

«Je suis un peu tannée de tout le temps être triste puis de dire la pandémie nous affecte, c’est vrai que c’est dommage, mais des fois, il faut profiter des petits moments de découverte», a exprimé Chantal Baudouin qui offrira un segment de son nouveau spectacle Nid lors de cette manifestation virtuelle internationale.

Grande soirée d’échanges, de réflexions et de prestations artistiques, la manifestation se déploie en dix Nuits des idées virtuelles au Canada, dont à Moncton et à Halifax. Le thème (Re)construire ensemble est abordé sous différents angles.

En plus de deux tables rondes réunissant des experts de divers secteurs d’activités: philosophie, politique, économie et santé publique, une série de prestations artistiques est offerte. La danse, la poésie, le slam, les arts visuels et l’animation numérique figurent au programme culturel présenté par la Place Resurgo.

Professeure, interprète et membre de la compagnie DansEncorps, Chantal Baudouin a été interpellée par la thématique de l’événement. Elle y a trouvé une connexion avec sa pièce en danse contemporaine Nid qu’elle crée avec la chorégraphe Jessie Garon de Toronto.

«En fait, Nid a comme thème un personnage qui essaie de reconstruire sa vie à travers de nouvelles ambitions. On pense souvent que la reconstruction veut dire que quelque chose tombe en morceau et qu’il faut le reconstruire, mais des fois c’est l’ajout d’un nouvel élément ou un changement dans une vie, ce n’est pas nécessairement quelque chose qui est tombé en morceau, mais ça peut vouloir dire retrouver de nouveaux chemins dans la vie.»

Comme artiste indépendante, Chantal Baudouin doit revoir constamment ses engagements, ses horaires et ses entraînements depuis deux ans en raison de la pandémie. Le retour du confinement l’a poussée une fois de plus à s’adapter et à rebâtir sa prestation pour produire une vidéo d’une dizaine de minutes de cette œuvre qu’elle avait imaginée sur une scène au départ. Elle a eu du plaisir à relever ce défi.

«Depuis le début de la pandémie, j’en ai regardé beaucoup de danse vidéo, c’est vraiment un médium différent que la danse au théâtre […]. Parfois à l’écran dépendant des choix et de la captation, il y a certains éléments qui sont perdus, mais en même temps, la caméra peut choisir différents angles où apporter l’oeil du spectateur. C’est une nouvelle découverte.»

Joette Lavoie propose une lecture de poésie à la Nuit des idées. On peut apercevoir derrière elle les photographies de Maurice Henri tirée de la collection La sagesse de l’âge exposée à la Place Resurgo. – Gracieuseté Chantal Baudouin présente la pièce Nid à la Nuit des idées. – Gracieuseté: Emmanuel Albert L’artiste Sébastien Labrunie présente une production à la Nuit des idées. – Gracieuseté Lucia Choulakian présente une collection de photos à la Nuit des idées. – Gracieuseté Laure Bourdon présente une performance de slam à la Nuit des idées. – Gracieuseté

Des projets artistiques variés

En plus de la prestation de Chantal Baudouin, le programme comprend cinq autres oeuvres vidéo touchant à diverses disciplines artistiques.

Chacune jette un regard différent sur le thème de la reconstruction, mentionne Sophie Auffrey de la Place Resurgo, chargé du volet artistique. Selon celle-ci, s’il y a un secteur de la société qui suscite l’échange sur notre monde pour mieux le comprendre, c’est bien la culture.

Avec sa collection d’oeuvres visuelles de médiums mixtes, Shivanya Ra cherche à déconstruire et reconstruire son environnement pour tenter de le comprendre. Son montage vidéo de six créations permet de vivre un peu l’expérience d’une galerie d’art, explique Sophie Auffrey.

L’artiste Lucia Choulakian, de Moncton, propose de revisiter son exposition de photos Conséquat sur l’exploitation forestière. «C’est comme une porte d’entrée pour susciter des réflexions sur la crise environnementale.»

Entourée de la collection La sagesse de l’âge du photographe Maurice Henri, Joette Lavoie présente une lecture de poésie sur le thème de la contribution des aînés à la société. «Ce sont des mots d’encouragement et d’espoir pour toutes les générations», précise Sophie Auffrey.

Sébastien Labrunie offre une performance vidéo créée à partir d’une construction 3D.

«Ce sont toutes des images de Moncton qu’il manipule numériquement et il ajoute des sons de la rivière. Il voit ça un peu comme un lien entre les constructions humaines de la ville, la terre rouge et la respiration de la rivière», a-t-elle poursuivi.

L’infirmière Laure Bourdon présente une prestation de poésie slam intitulée Secrets de longévité, mettant en relief une nouvelle approche sur les possibilités de reconstruire ensemble une communauté en santé basée sur les besoins, les forces et les échanges entre les services.

À la suite des prestations artistiques, on présente une table ronde réunissant quatre experts universitaires visant à repérer les jalons qui dessinent ce «monde d’après» la COVID-19, évoqué dès les premiers confinements.

Plus tôt dans la journée, une table ronde étudiante sera présentée par l’Acfas-Acadie (Association canadienne-française pour l’avancement des sciences). Initiée par l’Institut Français en 2016, la Nuit des idées est présentée au Nouveau-Brunswick depuis deux ans par plusieurs organismes, dont l’Alliance française et le Consulat général de France dans les Provinces atlantiques.

L’événement se tient ce jeudi à compter de 19h30 sur différentes plateformes numériques de la Nuit des idées (Facebook et YouTube).

Les prestations artistiques demeureront en ligne pour une certaine période de temps.