J. Gérard Léger: une carrière d’écrivain à grande vitesse

Après avoir publié huit ouvrages en 2021, dont les deux tomes de la saga familiale Les enfants de la mer, l’auteur J. Gérard Léger est loin d’avoir dit son dernier mot. Quatre nouveaux livres sont en préparation pour 2022.

Peu d’auteurs peuvent se vanter d’avoir publié huit livres en dix mois et c’est pourtant ce qui s’est produit pour l’écrivain de Richibucto. Son éditeur Réjean Roy des Éditions de l’étoile de mer l’a encouragé fortement à lui remettre ses manuscrits qu’il conservait dans ses tiroirs depuis longtemps. Des romans, des récits et du théâtre; toutes des histoires issues de son imagination. Il n’y a rien d’autobiographique là-dedans, soutient l’auteur qui, dans une autre vie, a travaillé dans le domaine de la gestion et de la comptabilité. Ses personnages principaux sont presque toujours des femmes.

Les deux premiers tomes des Enfants de la mer ont récolté une mention d’excellence des Écrivains francophones d’Amérique. De plus, l’éditeur les a acheminés à la Banque de titres de langues françaises.

«Ça m’a comme assommé, mais je suis très terre à terre, je n’ai pas élargi mes cadres de portes ni rien […]. Gagné un concours ici à Richibucto, à l’Aldouane, j’aurais été heureux de ça, j’aurais dit enfin il y a quelqu’un qui a reconnu la valeur de mes écrits, mais là c’est rendu loin. J’ai de la misère à assimiler ça, mais je suis heureux», a exprimé l’auteur qui célébrera ses 91 ans le 27 avril prochain.

Il confie que son éditeur Réjean Roy qui l’a invité à soumettre l’ensemble de ses manuscrits a réalisé un grand travail de sélection en vue de la publication de ses écrits.

«Il a fait la sélection et divisé tout ça. Il a sorti huit livres en dix mois. Ça, c’est impossible. Il m’a dit que vu ton âge, Gérard, ça pressait.»

Le romancier s’est lancé dans l’écriture du troisième volet des Enfants de la mer. Le manuscrit est maintenant rendu chez l’éditeur pour la révision. Trois autres romans sont en chantier. Encore une fois, l’auteur cherche à décortiquer les âmes et les coeurs. Ce sont souvent ses personnages qui le guident dans l’écriture des récits qui peuvent prendre des tournures dramatiques.

«Je n’ai pas besoin de dire que les journées ne sont pas assez longues», mentionne-t-il.

Pas question de s’arrêter pour J. Gérard Léger qui confie vivre un grand bonheur en ce moment autant dans sa vie personnelle que professionnelle. «Je suis un homme heureux comme ce n’est pas possible. Le bonheur ça existe même pour les vieux», lance-t-il en riant.

L’auteur natif de Saint-Antoine réalise ainsi un rêve de jeunesse, de devenir écrivain. Il souhaite aussi laisser ses écrits à sa descendance.

M. Léger a publié, entre autres, Mon Père, je m’accuse de… Pépère fossile, L’ange gardien de Pépé, Grand-père me racontait, Ô Seigneur! et La berçante de mon grand-père. D’autres livres seront publiés en 2022. Ce sera donc à surveiller.