Le Gala des Éloizes est reporté à l’automne

Le Gala des Éloizes qui devait se tenir du 11 au 14 mai est remis à l’automne 2022. Ce changement a été annoncé, lundi, par l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) et la municipalité de Petit-Rocher.

Le Gala des Éloizes aura lieu à Petit-Rocher comme prévu, mais du 28 septembre au 1er octobre, au lieu du printemps.

Les organisateurs préfèrent repousser de quelques mois l’événement et ainsi s’assurer que celui-ci se déroule en personne à Petit-Rocher.

Les citoyens attendent d’accueillir l’événement depuis près de trois ans. En choisissant cette date, il sera finalement possible de fêter l’ensemble des finalistes de cette édition et de permettre au public de venir à la rencontre des artistes.

«Le domaine des arts et de la culture est frappé de plein fouet depuis le début de la pandémie et les artistes, les travailleurs et travailleuses culturels et même le public trouvent cette situation extrêmement difficile moralement», a affirmé la directrice générale de l’AAAPNB, Carmen Gibbs.

L’Académie des arts et des lettres de l’Atlantique dévoilera les finalistes des prix Éloizes au cours des prochaines semaines.