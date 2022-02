Marty B ouvre son coeur pour la cause de la santé mentale

S’il y a une cause qui est importante pour Marty B, c’est bien celle de la santé mentale. Ayant lui-même souffert d’une dépression à un moment de sa vie, l’auteur-compositeur-interprète acadien revient sur son parcours avec la chanson Je recommence; une ballade puissante porteuse d’espoir qu’il lance pour le Mois de la psychologie en février.

«Porter un message d’espoir sur une cause qui nous tient à coeur, c’est aussi ça le rôle d’un artiste. La sensibilité à ce qui nous entoure, être à l’écoute de l’autre et s’écouter aussi», exprime le chanteur country.

Martin Bourque alias Marty B a composé cette chanson durant un moment de réflexion sur son parcours, un peu comme un regard dans le rétroviseur sur ses succès, mais aussi sur ses épreuves. «Des années difficiles j’en ai vécu/sans m’en rendre compte, je m’étais perdu…je recommence, j’ai trouvé le bon chemin…», chante Marty B dans cette pièce tirée de son micro album J’feel crazy.

«La vie n’est pas décidée d’avance. Des décisions et des erreurs petites ou grandes peuvent changer le parcours d’une vie et peuvent vraiment avoir un impact. À un moment donné, il ne faut pas être trop difficile sur soi-même, se permettre de se pardonner et passer à une autre étape», a poursuivi l’artiste qui estime qu’une des façons de trouver le bonheur est d’ouvrir son coeur.

C’est ce qu’il a fait après sa dépression en 2015. Avec l’aide de ses proches et d’une thérapie, il a pu se reconstruire une bonne fondation, relate-t-il. Aujourd’hui, il a envie de partager ses réflexions, de tendre la main et d’encourager les gens à chercher de l’aide lorsqu’ils se sentent fragiles.

«À un certain moment de ma vie, j’ai eu à “dealer’’ avec des troubles de santé mentale et je ne me cache pas de ça et c’est pour ça que j’en parle aujourd’hui. J’ai réalisé à quel point ça peut être difficile de vivre ça tout seul […]. J’ai appris ça à travers mon propre chemin, d’en parler c’est tellement la base du début du processus de guérison ou du début du processus de comprendre ce qui se passe.»

À son avis, la musique peut certainement faire une différence dans la vie des gens. Chaque chanson transporte différentes émotions. Marty B ne se perçoit pas comme un héros. Il estime que d’aborder la santé mentale dans sa pratique artistique l’aide énormément.

«C’est comme une thérapie et d’un autre côté, si ça peut prévenir ou venir en aide à une personne qui passe peut-être à travers la même chose et contribuer ainsi à s’entraider les uns les autres», a expliqué le musicien qui est aussi un des membres fondateurs du trio Les trois mâles qui traite de la santé mentale dans leur spectacle.

Plusieurs épreuves

Marty B qui a plusieurs projets en chantier a vécu son lot de défis au cours de la dernière année. En plus d’avoir perdu des proches, il accompagne sa fille qui, à son tour, traverse une période sombre de sa vie. «J’ai finalement été capable d’avoir une bonne fondation pour être capable d’accompagner ma fille à travers ça et j’essaie le plus possible d’être là pour elle et de lui donner de bons conseils.»

Et comme si ce n’était pas suffisant, l’artiste qui est né avec une malformation cardiaque a appris qu’il devait subir une nouvelle chirurgie au coeur.

Prévue en décembre, l’intervention a été reportée en raison de la pandémie.

Ces nombreuses épreuves l’ont contraint à remettre à plus tard certains projets, dont la production d’un premier album complet en solo. Il travaille aussi à l’écriture d’un livre qui s’intitule Histoire de coeur, traitant de son enfance et de l’impact de ses chirurgies cardiaques sur sa santé mentale. Il envisage de faire paraître le livre et son album en même temps, possiblement en juin, sinon en septembre pour son anniversaire. Malgré tous ces défis, Martin Bourque soutient qu’il arrive à naviguer et à maintenir le cap face à la tempête.