Un deuxième Restigouchois à Star Académie… à dix ans d’intervalle!

En janvier 2012, un jeune musicien fort talentueux de la région de Val-d’Amour au Restigouche, Jean-Marc Couture, faisait une entrée remarquée à Star Académie. Dix ans plus tard, un autre Restigouchois vient de réaliser le même exploit.

Dimanche soir, Olivier Bergeron de Kedgwick en a surpris plus d’un en se taillant une place parmi les 15 candidats de l’académie. Et le jeune homme de 21 ans y restera visiblement au moins une semaine de plus puisqu’il ne figure pas parmi les trois candidats mis en danger mardi soir.

Au Restigouche, le passage d’Olivier à Star Académie est suivi avec beaucoup d’attention. Le jeune homme peut compter sur une pléiade de supporters. Parmi eux, on retrouve l’ancien académicien et lauréat de l’édition 2012, Jean-Marc Couture.

Celui-ci n’avait qu’un an de plus que le jeune homme de Kedgwick lorsqu’il a convaincu les juges de l’accepter à l’Académie. De voir ainsi un autre jeune restigouchois emprunter le même chemin que lui ressasse, il va de soi, de nombreux souvenirs.

«Je me revois à sa place. C’est tellement stressant ces moments-là, où tu dois embarquer sur scène et chanter devant les juges. Mais ça en vaut tellement la chandelle», exprime l’ex-académicien.

Jean-Marc a croisé Olivier à une reprise par le passé, par pur hasard lors de l’audition de ce dernier à Montréal. À ce moment, les deux artistes en avaient profité pour échanger quelques mots. Jean-Marc en garde le souvenir d’un jeune homme énergique, talentueux et fort sympathique. Aujourd’hui, c’est non sans une certaine fierté qu’il suit son parcours.

«Je trouve ça vraiment l’fun de voir un jeune aussi bon de notre petit coin du Restigouche faire vibrer l’Acadie et le Québec à son tour. Je l’ai toujours dit, la région ici est bourrée de talents, et il en est la preuve», dit-il.

«Je suis tellement content pour Olivier, il a livré une excellente performance. C’est une expérience incroyable qui l’attend. Il va être bien entouré et va apprendre énormément avec les profs de l’Académie. Je lui souhaite d’aller loin dans l’aventure, bien que le simple fait d’être sélectionné soit déjà énorme», poursuit Jean-Marc.

Celui-ci a-t-il un conseil à donner au nouveau venu?

«Profite de chaque moment au maximum», dit-il d’emblée.

«Il a la chance en ce moment de se retrouver en présence de grands de l’industrie musicale et artistique, il doit en retirer tout ce qu’il peut, la moindre parcelle de connaissance et d’information. En même temps, il ne faut pas qu’il se stress outre mesure avec ses performances ou à l’après Star Académie, sinon ça va gâcher l’expérience. L’important c’est de vivre à fond le moment présent, de s’amuser, d’en profiter», souligne Jean-Marc.

Olivier Bergeron – Gracieuseté Olivier Bergeron (deuxième à gauche) et Alexandra Duguay (deuxième à droite) entourés de quelques candidats sur la scène de Star Académie. Gracieuseté: Eric Myre Olivier Bergeron. – Gracieuseté

Déjà 10 ans

Bon an mal an, cela fait déjà dix ans que Jean-Marc a été dévoilé au grand public grâce à son passage à Star Académie. Depuis, il compte à son actif deux albums, un nombre incalculable de spectacles, des collaborations avec les Gars du Nord et Route 66. Bref, il roule toujours sa bosse dans le show-business. L’industrie tourne toutefois au ralenti depuis deux ans en raison de la pandémie. L’arrivée de la COVID-19 l’a d’ailleurs forcé à prendre du recul, si bien qu’il a quitté Montréal pour revenir chez lui, à Val-d’Amour. Depuis son retour, il a retrouvé un micro, cette fois confortablement assis dans le studio de la station de radio Sommet-FM où il anime l’émission de journée.

«Je n’en reviens pas comment le temps passe vite, on dirait que Star Académie, c’était hier. J’en garde tellement un bon souvenir», raconte-t-il.

Jamais mis en danger lors de son passage à l’émission, le Restigouchois s’est frayé un chemin jusqu’à la grande finale où il a également séduit le public, devenant du coup le second Acadien – après Wilfred LeBouthillier – à remporter les grands honneurs du concours. Selon lui, Olivier pourrait bien réaliser le tour du chapeau.

«J’ai vraiment hâte de voir la suite des choses. Je suis persuadé qu’il peut se rendre loin dans l’aventure. Il a le talent pour, c’est clair», indique-t-il.