Dire le silence ou la quête des sources de l’insécurité linguistique

Si le terme d’insécurité linguistique est assez récent dans le discours public en Acadie, il reste que le phénomène existe depuis très longtemps, comme en témoigne le nouvel ouvrage, Dire le silence, de la sociolinguiste, Annette Boudreau.

Même Pascal Poirier, premier sénateur acadien, s’était fait reprocher de parler mal, rapporte la sociolinguiste dans son ouvrage démontrant ainsi que le discours ambivalent sur le français remonte à plus d’un siècle. Pascal Poirier qui a été un des premiers Acadiens à vouloir légitimer la variation linguistique a été lui-même «l’objet de railleries à l’égard de sa pratique du français lorsqu’il fréquentait le collège, apprend-on dans le livre.

«C’est pour ça qu’il a écrit des livres sur la langue parce qu’il a été vraiment affecté dans la personne qu’il était. […].On se construit beaucoup par la langue en Acadie donc ça vient nous chercher quand il y a des commentaires un peu désobligeants sur notre manière de parler.»

La langue qui continue d’être un enjeu majeur en Acadie a fait l’objet de nombreux articles dans les journaux depuis la fin du 19e siècle. Dans son nouvel ouvrage, la professeure émérite au département d’études françaises de l’Université de Moncton a scruté les textes parus dans le Moniteur acadien et l’Évangéline, de 1867 à 1970. Si elle s’est penchée sur cette période, c’est qu’elle a cherché à retracer l’évolution du discours sur le français parlé en Acadie et à comprendre les sources de l’insécurité ou de la honte linguistique (le fait de penser que sa langue a moins de valeur qu’une autre). La recherche repose aussi sur des entretiens avec 500 francophones des Provinces maritimes.

«Mon objectif était d’essayer de trouver certaines sources qui expliqueraient le silence que j’avais pu observer auprès de mes étudiants ou auprès d’autres personnes que j’avais rencontrées dans des entrevues. […] parce que le silence c’est la manifestation la plus évidente d’une forme d’insécurité linguistique.»

Annette Boudreau. – Gracieuseté: Sormany Le livre Dire le silence, Insécurité linguistique en Acadie 1867-1970. – Gracieuseté: Prise de Parole

Un intérêt de longue date

Annette Boudreau s’intéresse depuis longtemps aux discours sur le français, aux représentations que les francophones des Provinces maritimes cultivent face à leur langue. Comment les discours dominants souvent dévalorisants à leur égard ont-ils forgé la mémoire collective et affecté les comportements des francophones des régions minoritaires?

«Quand j’ai commencé, je ne nommais pas l’insécurité linguistique, ça n’existait même pas. […] J’enseignais le français langue seconde et j’avais une collègue Lise Dubois qui enseignait en traduction et on avait toutes les deux constaté que surtout les gens des milieux minoritaires prenaient rarement la parole en classe alors que leurs performances écrites étaient aussi bonnes sinon meilleures que celles d’individus d’ailleurs.»

Elle raconte avoir vécu elle-même de l’insécurité linguistique lorsqu’elle était étudiante en France et à son retour au département de traduction et de langues. «Il y avait des personnes très puristes qui nous reprenaient sur chaque expression qu’on disait et ça aussi ça jouait parce que finalement, t’as toujours un peu peur d’utiliser une expression fautive.»

Le discours sur les anglicismes, les régionalismes versus le français dit standard datent de bien avant les années 1960. Cela remonte à la fin du 19e siècle. À force d’entendre des commentaires négatifs, on finit par les croire. Selon elle, il y a une honte qui s’est installée se révélant même dans les postures du corps.

«On constate effectivement que ça ne date pas d’aujourd’hui, et donc c’est pour ça que c’est intéressant parce que ça s’intériorise dans nos manières de nous voir comme francophone au Canada.»

Des chroniques sur le français au Canada font leur apparition au début du 20e siècle, tels que Corrigeons-nous qui a été publiée dans l’Évangéline. Cette chronique visait à montrer que le français acadien tire ses origines du français parlé en France au moment de la colonisation et à moderniser le français acadien en corrigeant la prononciation et les formes verbales considérées comme fautives. L’auteure explique que même si le chroniqueur semble ouvert aux pratiques linguistiques non conformes à celles parlées en France, perçues comme idéales, il reste très dur dans ces jugements.

Urbanisation

Dans ses recherches, Annette Boudreau note que Moncton a souvent été la cible des critiques. C’est à la fois le lieu des stigmatisations, mais aussi des revendications. Le discours dévalorisant qui s’est perpétué a été repris sous d’autres formes au cours des années.

«Finalement, on retrouve toujours le même discours et ce discours-là porte à la fois sur les anglicismes et les régionalismes parce qu’il y a certains régionalismes qui sont acceptés, admis et qui sont même valorisés, mais quand il y a eu une forme d’urbanisation, on a commencé à douter, à dire que ça ne convenait pas nécessairement à la modernité, aux besoins donc des entreprises, donc il faudrait adopter un français standard.»

«On a rien contre, mais ça va de pair avec une dévalorisation. Tout le monde a besoin d’un certain standard, mais c’est la manière de parler des autres façons de s’exprimer qui est un des problèmes parce qu’à ce moment-là, les gens vont se terrer dans le silence et on ne va pas oser s’exprimer dans la variété.»

Or la diversité linguistique est tout de même de mieux en mieux acceptée. Elle note qu’elle passe surtout par les artistes, citant en exemple le groupe 1755, la poète Georgette LeBlanc, la formation Cy, Lisa LeBlanc, l’écrivaine France Daigle pour ne nommer que ceux-là.

La professeure estime que bien que la diversité soit de plus en plus reconnue chez les artistes et dans le discours, il y a du chemin à faire avant qu’elle passe vraiment dans les actions quotidiennes et que la variété des accents soit acceptée sans qu’on les souligne constamment et que l’on crie à l’assimilation. L’insécurité linguistique peut même être un premier pas vers une prise de conscience émancipatrice, considère-t-elle.

Dire le silence vient tout juste de paraître aux Éditions Prise de Parole. Il s’agit du deuxième ouvrage qu’elle a écrit seule. Annette Boudreau a collaboré à un bon nombre d’ouvrages collectifs.