Un nouveau rendez-vous hivernal pour les amateurs de musique classique

Un nouveau festival de musique classique voit le jour à Moncton. Créé par les directeurs artistiques de l’Été musical de Barachois, l’événement d’envergure offrira six concerts à la fin février mettant en vedette 30 musiciens chevronnés et émergents des Maritimes et d’ailleurs en Amérique du Nord.

Les pianistes et codirecteurs artistiques de la série classique de l’Été musical de Barachois, Pierre-André Doucet et Julien LeBlanc, ont eu envie de présenter un nouvel événement qui, cette fois, se déroule en pleine saison hivernale.

«C’est un Été musical, mais en format festival au lieu d’un format série», déclare Pierre-André Doucet.

Il explique que lui et son collègue songeaient depuis quelques années à offrir des récitals avec un plus grand nombre de musiciens. Or la scène de l’Église historique étant plutôt étroite ne permettait pas ce genre de concerts. Au fil des années, ils ont dressé une liste d’oeuvres qu’ils rêvent de présenter sur scène.

«On se gardait une liste dans le fond d’un tiroir en se disant qu’un jour on pourrait les présenter si jamais on rénove l’église ou si on fait quelque chose à l’extérieur de l’église.»

En 2021, ils ont pu avoir accès à un financement important d’un programme fédéral pour aider les travailleurs des arts de la scène dans le cadre de la pandémie et du Fonds Acadie-Québec.

Il n’en fallait pas plus pour que les deux musiciens se lancent dans l’organisation de ce nouveau festival. La programmation a été conçue à partir des œuvres choisies.

«Il y a plusieurs grandes œuvres du répertoire de musique de chambre», mentionne le codirecteur artistique de l’événement.

La plupart des musiciens sont invités à jouer dans plusieurs concerts. Pour chaque pièce, la configuration de la scène sera différente, d’où le nom du festival, Chaises musicales, précise Pierre-André Doucet.

«On est allé chercher des gens qui sont des virtuoses, mais qui sont aussi très flexibles, confortables dans différentes configurations.»

Les spectacles seront présentés dans deux salles de Moncton: la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption et l’Église Central United Church.

Parmi les œuvres au programme, on y présentera le fameux Appalachian Spring d’Aaron Copland (en version originale pour 13 musiciens), le Quintette avec piano La Truite de Schubert, des pièces pour voix et ensemble de musique de chambre de Fauré, de Chausson, mais aussi de compositeurs plus récents. Les festivaliers auront droit à la première mondiale de Stripsody II, toute nouvelle compositions de l’artiste multidisciplinaire anishinaabe Olivia Shortt et à un concert dédié à des œuvres pour jeune public, dont l’Histoire de Babar de Francis Poulenc narrée par Monique Poirier. Un grand concert d’orgues est prévu à la cathédrale. Le festival propose donc une panoplie d’oeuvres d’une diversité de compositeurs et une multitude d’instruments, allant de la percussion au basson en passant par l’orgue, les cordes et les voix.

«On est vraiment heureux de présenter une vision kaléidoscopique de ce que c’est la musique classique.»

Le percussionniste Michel Deschênes se produira au festival Chaises musicales. – Gracieuseté La soprano Alexandra Smither-Lewellen chantera au festival Chaises musicales. – Gracieuseté L’organiste François Zeitouni se produira au festival Chaises musicales. – Gracieuseté La violoniste Isabelle Fournier. – Gracieuseté

D’origines diverses

Si plusieurs musiciens viennent des Maritimes, certains arrivent d’ailleurs au pays et des États-Unis. C’est le cas des chanteuses Florence Bourget du Québec et de l’Ontarienne Alexandra Smither-Lewellen qui est établie au Texas.

Pour le moment, les organisateurs n’envisagent pas de faire de l’événement un festival annuel.

«C’est un événement de très grande envergure et c’est un budget qui est à peu près le double de notre budget habituel pour une saison. C’est une grande enveloppe d’argent et puis c’est aussi beaucoup d’organisation en hors saison. Julien et moi, on participe encore bénévolement à l’organisation de l’Été musical donc je ne pense pas que c’est quelque chose qui est soutenable à long terme. C’est sûr que ce serait souhaitable de continuer à présenter des événements hors saison, mais ceci est vraiment un événement ponctuel.»

Avec le retour en phase 2, les salles de spectacle peuvent à nouveau accueillir des spectateurs, soit 50% de leur capacité. Le directeur se croise les doigts pour que la situation sanitaire ne se détériore pas d’ici la tenue du festival.

«On a vu dans les dernières années qu’il peut toujours y avoir des revirements, mais on aussi vu qu’on a un modèle qui fonctionne, que les gens peuvent demeurer en sécurité en venant à nos concerts. On présente le festival dans deux lieux qui sont très spacieux où il est très facile de maintenir la distanciation.»

Le festival se tient du 24 au 27 février. Le nombre de places est limité, la preuve vaccinale et le port masque sont requis. Les gens peuvent se procurer des billets en appelant au 380-4055 ou en écrivant à l’adresse suivante: etemusicalbarachois@gmail.com.