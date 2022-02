Des œuvres de Mélanie Parent exposées à Caraquet

Après avoir été exposée dans quelques galeries de la province, la collection de tableaux Ce long voyage à l’intérieur, de Mélanie Parent, est présentée à la Galerie Bernard-Jean, à Caraquet.

Habitée par ses réflexions sur la pauvreté et la vulnérabilité, l’artiste de Campbellton a puisé son inspiration au cœur même de ses souvenirs, laissant libre cours à mon imaginaire. Ses grandes toiles sont remplies de symboles, dont ces petites maisons construites à la suite du grand feu de 1910, à Campbellton, où son arrière-grand-mère avait trouvé refuge.

Les femmes, dont les corps nus semblent combattre l’adversité en se recroquevillant, représentent cette capacité de résilience qui interpelle l’artiste.

Les tons sombres côtoient une palette plus pâle où des points lumineux tissent une constellation. Mélanie Parent définit son art comme «l’expression de l’expérience humaine» et nous invite, par l’entremise de ses tableaux, à réfléchir sur notre propre histoire et sur notre rapport à l’autre. Elle a aussi été inspirée par le confinement en 2020 dans la création de ses oeuvres.

Le vernissage se tient ce vendredi 4 février à 17h et les œuvres sont en montre jusqu’au 18 mars.