Une nouvelle exposition collective à la Galerie du tchai

La Galerie du tchai à Richibucto propose une nouvelle exposition rassemblant tout près de 75 œuvres réalisées par une douzaine d’artistes du sud-est du Nouveau-Brunswick.

Quatre nouveaux créateurs s’ajoutent aux artistes que représente déjà la Galerie du tchai.

Parmi les nouveautés, les collages de Rebecca Belliveau qui marie la photographie, la peinture et le papier de riz, créant ainsi du relief.

Frédéric Gayer, Lionel Cormier et Amber Léger font aussi leur entrée à la galerie avec de nouvelles peintures.

Chacun évolue dans son propre style, souligne la directrice de la galerie Rose Marie Bernaquez.

«Je trouve que c’est vraiment différent. Il y a des nouveautés, non seulement avec les nouveaux artistes, mais aussi dans la façon de s’exprimer.»

La nouvelle collection présentée à la Galerie présente une diversité de techniques et de pratiques artistiques allant du collage au multimédia, en passant par la peinture, la bande dessinée et les bijoux. Gisèle L. Ouellette, Michel Thériault, Herménégilde Chiasson, Roland Daigle, Yves Saulnier, Dave Skyrie et Cécile Chapus figurent parmi les artistes qui sont de retour à la galerie.

L’exposition sera en montre à compter de samedi. Le vernissage se tiendra dans le cadre d’un 5 à 7 en présence de plusieurs artistes.

Ouverte depuis 2019, la Galerie du tchai est située dans l’ancien palais de justice de Richibucto. La propriétaire assure que les activités vont bon train, même si elle souhaiterait avoir un plus grand achalandage dans la galerie.