Un bouquet de nouveautés littéraires pour la jeunesse

Les jeunes lecteurs auront droit à une belle variété d’ouvrages au cours des prochains mois, dont certains romans d’aventures très attendus. Voici donc un aperçu de quelques livres jeunesse qui seront publiés en Acadie cet hiver et au printemps.

Les pirates d’outre-tombe, Danielle S. Marcotte

Suite de La promesse du bout du monde, ce nouveau récit de Danielle S. Marcotte s’annonce tout aussi palpitant. Après avoir quasiment fait le tour de l’Amérique, le jeune Alexis s’embarque à nouveau sur un navire pour l’Acadie depuis l’Angleterre à l’été 1787. Cette fois, il est accompagné de son frère Théo. Toutefois, une mutinerie séparera les deux frères. Alexis se retrouvera sur un rivage inconnu et sera capturé par des pirates qui semblent venir d’outre-tombe. Arrivera-t-il à s’échapper pour rejoindre sa famille au Nouveau-Brunswick? (Bouton d’or Acadie, avril)

Le bateau fantôme de Petit-Rocher, Denis M. Boucher, illustration Paul Roux

Épuisé depuis un moment, le cinquième tome de la série fantastique Les aventures des Trois Mousquetaires de Denis M. Boucher a droit à une nouvelle vie. Toujours appuyé des illustrations de Paul Roux, cet épisode fascinant de la populaire série jeunesse explore la légende du bateau fantôme. Quand les trois jeunes détectives reçoivent l’appel de l’oncle Géo qui leur apprend que le légendaire bateau fantôme est de retour dans la baie des Chaleurs, c’est le branle-bas de combat. Ania, Mamadou et Gabriel s’embarquent dans une nouvelle enquête. D’étranges phénomènes surviennent dans le village. Comment expliquer que les habitants de Petit-Rocher ont commencé à entendre des voix ou encore qui est ce mystérieux pirate dont tout le monde parle? Ce roman a été finaliste au Prix Hackmatack, choix des jeunes en 2014. (Bouton d’or Acadie, février)

Les Acmaq – Les pèlerins de Grand-Pré – Tome 3, Diane Carmel Léger

L’auteure jeunesse à succès, originaire de Memramcook, sera de retour au printemps avec un nouveau roman fantastique historique, soit le troisième épisode de la passionnante série des Acmaq. Celle à qui on doit notamment la trilogie de la Butte à Pétard a imaginé un petit monde parallèle habitant les marais des Maritimes. Ces créatures de la taille des lutins font le lien entre les Acadiens et les Mi’kmaqs. Toujours dans le but de faire connaître l’histoire de l’Acadie aux jeunes lecteurs, elle plonge dans le mystère et le fantastique avec cette saga littéraire amorcée en 2018. (La Grande Marée, avril)

Nadi découvre les Terriens – Un extraterrestre au Nouveau-Brunswick, Mélanie Côté

Ce nouveau roman de Mélanie Côté part à la découverte du Nouveau-Brunswick en compagnie de Nadi, un petit extraterrestre natif de la planète Prema. Avec son propre bagage culturel, il fait le tour de la province afin de découvrir les beautés du paysage, profitant de son séjour sur la Terre pour analyser la nature, les humains et les animaux. Il se sert également de ses pouvoirs pour envelopper les Terriens d’amour, lorsqu’ils en ont besoin. Le livre aborde des thématiques telles que l’estime de soi, l’apaisement dans la nature, ainsi que la tristesse que l’on peut transformer en joie. Chaque petit voyage est suivi d’une section interactive pour les lecteurs. Le livre comprend aussi une trame musicale créée par Mathieu Côté, accessible à l’aide d’un code QR ou d’une adresse internet. Les illustrations sont réalisées par Kaem Cabrera. (Éditions de la Francophonie, février)

Des sorciers comme voisins, Édith Bourget

L’auteure d’Edmundston publie trois nouveaux livres cet hiver, dont le roman Des sorciers comme voisins qui plonge dans le suspens et l’épouvante. Le récit raconte l’histoire de Carmen et Esteban qui déménagent dans un village où d’étranges phénomènes inquiétants se produisent. Ils découvrent que leurs vieux voisins ont des pouvoirs magiques. Ils semblent qu’il ne soient pas les bienvenus.

Édith Bourget qui vient de publier aussi un roman intimiste sur le deuil Au chaud dans mon cœur fera paraître un album de poèmes Salade de fruits. (Soulières éditeur, mars)

Nova et la mission verte, Marilou Savoie, illustration Pauline Dugas

L’auteure Marilou Savoie et l’artiste-peintre Pauline Dugas récidivent avec un nouvel album jeunesse illustré. Le tandem mère-fille qui avait publié les contes du lutin parfumeur Appi présente, cette fois, les aventures de Nova, une petite taupe venant de la planète Taupédia. Elle arrive sur Terre en mission secrète. (La Grande Marée, 17 février).

Sur la rue de Tout-le-Monde (EveryBody’s Different on EveryBody Street), par Sheree Fitch, traduction Marie Cadieux

Cet ouvrage de la célèbre auteure native du Nouveau-Brunswick et connue dans tout le Canada anglais est offert en français pour la première fois. Cet album jeunesse primé aborde comme nul autre la maladie mentale et les différences. «Si un jour tu te promènes sur la rue de Tout-le-Monde tu verras bien que chacun, chacune à sa façon y mène sa ronde», ainsi s’ouvre cet album qui met en relief la diversité en célébrant nos dons, nos différences, nos similitudes et nos faiblesses avec une touche d’humour et beaucoup d’amour. Les illustrations amusantes sont signées Emma Fitzgerald. (Bouton d’or Acadie, janvier)

Mission Pelochon, écrit et illustré par Audrey Borduas-Tremblay

Cet album fantaisiste pour les tout petits raconte l’histoire de deux sœurs, Confetti et Frisotti, qui ont égaré leur peluche préférée Pelochon. Elles enfilent leur tenue de détective et partent à la recherche du toutou. Leur enquête les amènera à flotter dans l’espace, à dériver sur un glacier et même à escalader une montagne… de lessive. Il s’agit de la première publication d’Audrey Borduas-Tremblay. (Bouton d’or Acadie, mars).

Des abécédaires…

Des abécédaires acadiens qui offrent la chance de découvrir les 26 lettres de l’alphabet autour de thèmes amusants viendront garnir les bibliothèques des jeunes lecteurs. Tout d’abord, l’auteur gaspésien Sylvain Rivière publiera deux abécédaires aux Éditions La Grande Marée. Le cirque de A à Z illustré par Yves Harrisson et Le Village historique acadien de A à Z qui sera mis en image par l’artiste Raynald Basque. Ces ouvrages paraîtront en mai et juin prochains.

Aux Éditions Bouton d’or Acadie, on se prépare à publier en avril un nouvel abécédaire portant également sur l’univers du cirque. C pour cirque de l’auteure Elena Martinez et de l’illustratrice Daniela Zekina s’ajoutera à la collection qui compte déjà deux livres du genre, Ah! pour Atlantique et B pour bayou.