«L’homme aux mille blagues», Roger Duplessis, n’est plus

Réseau Presse – IJL – Acadie Nouvelle

Fier Acadien et humoriste bien connu, Roger Duplessis est décédé à Moncton le samedi 5 février à l’âge de 77 ans.

Natif de Baie-Sainte-Anne d’une famille de 20 enfants, Roger Duplessis a lancé des blagues sur toutes les tribunes, entre autres lors des festivals d’été. Il s’était distingué au Festival d’humour HubCap de Moncton en 2002 et en 2009. Au cours des années, Roger Duplessis a fait les premières parties d’humoristes bien connus, comme Mike MacDonald et Nikki Payne.

«L’homme aux mille blagues» va laisser un grand vide autour de lui, surtout chez son ami George Haché, autre humoriste connu à l’époque sous le nom de Serge le concierge.

«Roger était plus qu’un simple ami, il était comme mon frère», dit George Haché qui côtoyait son ami depuis 1998.

«J’avais commencé à faire de l’humour et il avait entendu parler de moi. J’avais une entreprise à Rogersville, une quincaillerie, il était venu me trouver là. On est devenus amis et on a commencé à faire des soirées ensemble», explique Serge le concierge qui a arrêté de faire de la comédie depuis une quinzaine d’années.

«On dirait qu’on était deux différents humoristes, et on se complétait», raconte George Haché.

Selon lui, Roger Duplessis a participé bénévolement à de nombreuses collectes de fonds. Il a d’ailleurs présenté plusieurs spectacles d’humour à l’Auberge de l’Hôpital Dr-Georges-L.-Dumont pour les patients atteints de cancer. Il aimait aussi jouer de la guitare.

La conjointe des 20 dernières années de M. Duplessis, Leola Boudreau, gardera d’excellents souvenirs de lui.

«Roger c’était un humoriste. Il aimait faire rire le monde. C’était une médecine pour lui. Partout où il allait, les gens lui disaient: raconte-nous une joke, explique-t-elle. On a passé du bon temps ensemble Roger et moi. C’était mon conjoint et mon meilleur ami.»

Selon Leola Boudreau, Roger Duplessis a fait au dessus de 30 ans de comédie.

«Il était d’une famille de 20 enfants et sa mère en avait même adopté une. Il était le 17e parmi les 20», ajoute-t-elle.

Roger Duplessis était père de deux enfants, et grand-père de trois petits-enfants.

«Je l’aimais beaucoup et je ne l’oublierai jamais», dit sa conjointe.

Les funérailles de Roger Duplessis auront lieu au salon Passage – Chartersville à Dieppe, le vendredi 11 février à compter de 16h. Elles seront aussi diffusées en ligne.