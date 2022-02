Une nouvelle sculpture sur neige de Monette Léger

Pour l’équipe des SnowHackers de Shediac, les bancs de neige sont un véritable terrain de jeu. Le groupe mené par l’artiste Monette Léger est de retour avec une nouvelle sculpture combinant plaisirs d’hiver et informatique.

Ce n’est pas sur les pentes enneigées que surfe le personnage imaginé par Monette Léger, mais plutôt sur une souris d’ordinateur géante, symbolisant ainsi la présence grandissante des réseaux informatiques dans nos vies. La sculptrice et son équipe ont réalisé cette nouvelle oeuvre devant la résidence de l’artiste sur le chemin Hanington à Shediac. Le groupe a travaillé pendant au moins trois jours à la réalisation de cette sculpture qui s’intitule «Net surfing».

«Dans le temps de la pandémie, il y a encore plus de monde sur internet. On fait du surf sur internet, c’est devenu une routine quotidienne», a expliqué l’artiste.

Ils ont dû composer avec les intempéries: tempête, pluie et glace.

«Ce fut tout un défi avec les conditions météorologiques, tempête de neige, la pluie, poudrerie et une autre tempête de neige…mais tout est possible quand on le veut», souligne-t-elle avec le sourire.

L’équipe des SnowHackers: Monette Léger, Léandre Thibodeau et Peter Breau. – Gracieuseté: Dianne Landry Les Snow Hackers travaillent à la réalisation de leur sculpture. Voici un petit photo montage de leur projet en chantier. – Gracieuseté

Ils ont créé cette immense sculpture dans le cadre du Carnaval de Shediac. Ils ont terminé leur création dimanche. Depuis ce jour, plusieurs passants s’arrêtent devant sa maison pour admirer la réalisation illuminée de plus de trois mètres de hauteur sur une largeur de près de 15 mètres et une profondeur de trois mètres. Avec les fortes accumulations de neige, Monette Léger et sa troupe ont pu construire véritablement une œuvre en trois dimensions.

La sculpture comprend plusieurs éléments, dont une tablette, un câble informatique, quelques bonshommes de neige et des arbres. L’artiste explique qu’elle a voulu créer un univers plein de fantaisies un peu comme si on visitait le monde de Disney.

Monette Léger a créé cette sculpture avec son coéquipier Léandre Thibodeau et l’aide de Peter Breau. Quelques enfants ont participé également au projet. Cette nouvelle œuvre de neige fait suite à Nos héros, une œuvre créée l’an dernier inspirée par la pandémie et ses restrictions, voulant remercier la contribution des travailleurs essentiels.

Les SnowHackers qui ont représenté l’Atlantique et le Nouveau-Brunswick à plusieurs compétitions de sculpture sur neige se spécialisent dans cette pratique artistique depuis 2009.