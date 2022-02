Théâtre: une reprise des spectacles en salle attendue

Si les théâtres acadiens se préparent à reprendre leurs activités en salle en offrant une programmation diversifiée, il reste que les compagnies font face à certains défis, notamment à l’égard des tournées de spectacles.

Allain Roy du Théâtre populaire d’Acadie (TPA) et Marcia Babineau du théâtre l’Escaouette se réjouissent à l’idée de retrouver le public même si les salles de spectacle doivent pour l’instant se limiter à 50% de leur capacité d’accueil avec distanciation physique de deux mètres.

«On a l’impression de revenir en vie même si on ne fonctionne pas à plein capacité […]. La majorité des gens peuvent continuer de travailler de façon virtuelle, mais ce n’est pas le cas du théâtre et des arts vivants», a exprimé la directrice artistique et codirectrice générale du théâtre l’Escaouette, Marcia Babineau.

Les amateurs de théâtre de Caraquet et Moncton auront droit à des propositions dramaturgiques diversifiées et novatrices au cours des trois prochains mois, mentionne Mme Babineau.

Plusieurs vagues de reports et d’annulations

Depuis deux ans, les théâtres ont traversé plusieurs vagues de reports et d’annulations. Au TPA, les répétitions de la pièce Les meilleurs frères de l’auteur néo-écossais Daniel MacIvor, traduite par Jean-Philippe Raîche, ont été interrompues en janvier en raison du resserrement des règles sanitaires. Finalement, elles reprendront à la fin février en vue de la première le 11 mars.

Cette pièce mise en scène par Martine Beaulne met en valeur le talent des comédiens Éric Butler et Tony Murray qui ont rarement joué ensemble au théâtre. Cependant, les gens de plusieurs régions de la province devront possiblement attendre la prochaine saison avant de voir ce spectacle en tournée.

«La plupart des salles sont ouvertes, mais la plupart de nos salles en tournée sont dans les écoles et elles ne sont pas ouvertes pour les spectacles», précise le directeur artistique et codirecteur général du TPA, Allain Roy.

Le TPA et l’Escaouette accueilleront du 22 au 25 février le spectacle Aalaapi du collectif du même nom. Combinant théâtre, création radiophonique et projections, ce spectacle multidisciplinaire voyage dans le Grand Nord à la rencontre du peuple inuit. Il s’agit d’un spectacle hors du commun, estiment les deux directeurs artistiques.

«C’est vraiment comme partir en voyage pour moi. On est totalement dépaysé. C’est d’écouter une parole qu’on a ignorée pendant des siècles. Je pense que plus que jamais nous avons besoin d’autres regards. […]. C’est un coup de coeur», a exprimé Allain Roy qui espérait accueillir ce spectacle depuis deux ans.

À ces deux œuvres, s’ajoute une nouvelle création du théâtre l’Escaouette, Les remugles ou la danse nuptiale est une langue morte de Caroline Bélisle qui sera à l’affiche de l’Escaouette du 27 au 29 avril.

Tony Murray – Gracieuseté Le comédien Éric Butler – Gracieuseté Une scène de la pièce Aalaapi du collectif du même nom. – Gracieuseté: Anne-Marie Baribeau La pièce Les meilleurs frères sera présentée au Théâtre populaire d’Acadie et au théâtre l’Escaouette. – Gracieuseté

Un moral affecté

Ce n’est pas la première fois depuis le début de la pandémie que les théâtres doivent revoir leur projet. Allain Roy confie que la dernière vague a été particulièrement difficile à encaisser. L’usure, les faux espoirs et les reports à répétition finissent par effriter le moral des artisans du milieu théâtral.

«On reporte de plus en plus et il y a une accumulation à force de pelleter par avant et à un moment donné, il va falloir faire des sacrifices, il y a des projets qu’on ne pourra pas reporter, qu’il va falloir tout simplement abandonner. C’est ça qui est le pire pour l’année prochaine», a commenté Allain Roy.

Marcia Babineau souligne que les tournées de quelques productions de l’Escaouette sont en suspens dont celles du spectacle jeunesse Tsunami et du triptyque acadien.

«Quand on reprend une production après les contraintes, les projets tombent en conflit les uns avec les autres. On va se retrouver avec quatre ou cinq spectacles sur le marché et là, nous serons obligés de prioriser certaines diffusions sur les autres.»

Des projets en chantier

Pour les compagnies de taille plus modeste telles que Satellite Théâtre, les contraintes sanitaires ont d’autant plus d’impact. La compagnie qui devait être en représentation au Centre culturel Aberdeen avec sa nouvelle création Mythes analogues, se retrouve une fois de plus en pause forcée. Marc-André Charron précise qu’annuler et reprendre des productions finit par coûter cher.

«C’est particulièrement difficile parce qu’on n’est pas assuré de notre financement de façon annuelle donc chaque fois qu’il y a une annulation, une reprise, un retard, il y a un effet de domino sur le budget. Pour nous, en ce moment, ce n’est pas un moment facile. On n’est pas découragé, mais on se doit de réfléchir beaucoup parce que ça commence à faire plusieurs fois de file.»

Ce n’est pas parce que les salles de spectacle peuvent rouvrir que cela signifie que les compagnies sont prêtes à reprendre immédiatement une création en chantier laissée avant Noël. Les productions originales se préparent plusieurs mois à l’avance.

«Nos équipes de créateurs ont quand même avancé autant qu’elles étaient capables. On fait tout ce qu’on peut aussi pour encourager nos équipes et pour continuer à supporter notre monde. Il y a d’énormes enjeux de santé mentale dans le milieu en ce moment», a confié Marc-André Charron.

Ils doivent aussi jongler avec la disponibilité des équipes et des salles puisque la compagnie ne dispose pas d’un théâtre permanent.

Le directeur artistique s’interroge aussi sur la pertinence de certains projets après plusieurs années de retard.

«Le spectacle qu’on s’imaginait trois ans passé, si je le joue maintenant, comment il résonne, comment le public embarque là dedans ou pas. On ne veut pas parler des mêmes affaires à cinq ans d’intervalle.»

Satellite Théâtre est donc en mode préparation avec quelques projets en chantier, dont des résidences d’écriture et un travail pédagogique avec un groupe d’artistes de la diversité culturelle. La compagnie espère pouvoir présenter son nouveau spectacle Mythes analogues au printemps.

Il est possible de trouver de l’information sur les spectacles et la vente de billets en visitant les sites web des compagnies de théâtre.