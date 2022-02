Les Éloizes 2022 rendront hommage à Édith Butler

Édith Butler recevra le prix Hommage à la Soirée des Éloizes 2022. Un honneur extraordinaire!, s’est exclamée la pionnière de la chanson qui a tracé la voie à d’autres chanteurs jusqu’à Lisa LeBlanc qui a réalisé son dernier album Le tour du grand bois.

Après 60 ans de carrière, 25 albums, plus de 2 millions de disques vendus et des centaines de spectacles à travers le monde, celle qui a raconté l’Acadie à travers ses chansons est profondément touchée par cet honneur.

«Pour moi, c’est un des plus beaux prix que je pouvais avoir parce que c’est donné par les miens, par mes pairs, par mon monde à moi. C’est ça qui est extraordinaire. J’ai reçu des trophées de toutes sortes de partout même du Japon, j’étais bien contente, mais celui-là pour moi, c’est vraiment le plus extraordinaire parce qu’il est donné par les miens», a déclaré Édith Butler en entrevue téléphonique à l’issue du dévoilement des finalistes des prix Éloizes 2022.

«Je veux remercier les gens qui m’ont nommé et qui ont voté pour moi, qui m’ont donné cet hommage. À 80 ans, ça fait un mozus de beau cadeau», a exprimé celle qui célébrera son anniversaire le 27 juillet.

Plus de trente artistes, productions et organismes de l’Acadie répartis dans 11 catégories ont récolté des nominations en vue de la prochaine Soirée des Éloizes qui se tiendra le 1er octobre à Petit-Rocher.

L’Académie des arts et des lettres de l’Atlantique et l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick ont dévoilé les finalistes jeudi. En annonçant le prix Hommage, le président de l’AAAPNB Philippe Beaulieu a salué l’immense contribution d’Édith Butler.

«C’est l’âme de tout un peuple qu’elle fait connaître de sa voix puissante», a-t-il affirmé.

La chanteuse estime que sa ténacité l’a grandement aidée à poursuivre sa carrière musicale. Souvent, elle a eu envie d’arrêter, mais elle a persévéré même lorsqu’il y a eu des ratés. La musique tout comme la construction sont deux éléments dont elle ne peut pas se passer. Elle encourage d’ailleurs les jeunes artistes à ne jamais se décourager. Être artiste, c’est comme «embarquer sur des montages russes» allant de surprise en surprise, souligne celle qui a le sentiment d’entreprendre une nouvelle carrière depuis la sortie de son album Le tour du grand bois. Elle ne s’attendait pas à un tel accueil du public et de la critique.

«Je ne l’avais pas prévu, on ne pensait pas au renouvellement (en l’enregistrant), on pensait à faire une belle musique, de belles orchestrations, à mettre une belle atmosphère pour que les gens soient bien quand ils l’écoutent et que ça nous régénère», a confié la chanteuse qui repart en tournée au mois de mars avec des concerts prévus au Nouveau-Brunswick, dont un à Caraquet au mois d’août.

Parmi les artistes ayant récolté plusieurs nominations, on retrouve, entre autres, la dramaturge Caroline Bélisle qui figure parmi les finalistes de la catégorie théâtre et découverte de l’année. Elle est citée notamment pour ses pièces Dîner pour deux, Tuile et Pépins, un parcours de petites détresses. Ce spectacle de Satellite Théâtre dirigé par Marc-André Charron est aussi en lice pour l’Éloize de l’événement de l’année.

L’auteure s’estime privilégiée d’être nommée aux côtés de créatrices aussi talentueuses. Les femmes dominent les nominations dans ces catégories.

«C’est un grand honneur parce que je sais que c’est une reconnaissance de mes pairs. J’étais partie à Montréal pendant plusieurs années pour étudier et être partie aussi longtemps, ça donne l’impression un peu d’être disparue […]. Ça me confirme que le temps que je suis allée passer pour raffiner mon art ailleurs en a valu la peine. Je sens que j’ai une place dans cet écosystème artistique de choix. Les gens ne m’ont pas oubliée et je n’ai pas perdu mon temps», a exprimé Caroline Bélisle.

La comédienne Florence Brunet et l’artiste visuelle Émilie Grace Lavoie sont aussi en lice pour le prix de la découverte de l’année. Ces deux créatrices ont chacune deux nominations. La sculptrice de céramique originaire d’Edmundston tentera aussi de mettre la main sur l’Éloize de l’artiste en art visuel de l’année. On souligne ses expositions Environnement, Avec le temps et Douce:amertume. Surprise par ces nominations, Émilie Grace Lavoie accueille cette reconnaissante avec émotions, d’autant plus qu’elle est au début de sa carrière.

«Je trouve que c’est très encourageant surtout que pendant la pandémie, ç’a été un peu plus difficile d’être productrice même si j’ai continué à travailler. Ça me donne un nouveau souffle de continuer, de savoir que mon travail est reconnu et apprécié.»

Parallèlement à ses projets en tant que commissaire d’art, elle a poursuivi sa création. Ses œuvres ont côtoyé celles de grands maîtres à la Galerie d’art Beaverbrook lors de son exposition Environnement.

La Soirée des Éloizes sera le point culminant de l’événement Éloize qui se tiendra à Petit-Rocher du 28 septembre au 1er octobre prochain. La comédienne et auteure-compositrice-interprète Isabelle Cyr assurera la direction artistique de l’événement axé autour des oeuvres des finalistes.

Émilie Grace Lavoie. – Gracieuseté Une oeuvre de l’exposition Environnement d’Émilie Grace Lavoie exposée à la Galerie d’art Beaverbrook. – Gracieuseté Une oeuvre d’Émilie Grace Lavoie de l’exposition Environnement. – Gracieuseté

Les finalistes des prix Éloizes 2022

Artiste de l’année en arts médiatiques

Julien Cadieux – Documentaire Une rivière métissée

Francine Hébert – Documentaire Une façon d’être ensemble

Renée Blanchar – Documentaire Le silence

Artiste de l’année en danse/arts du cirque

Cindy Mae Arsenault – Spectacle in situ – Vivre avec

Jalianne Li – Projet – Isolement

Monelle Doiron – Exploration chorégraphique – Les Oiseaux

Artiste de l’année en musique

Cy – Album – Acadian Dream

Joseph Edgar – Projet – Peut-être un rêve

Claude Cormier – Album – Garde ton accent 2

Découverte de l’année

Caroline Bélisle, auteure – Dîner pour deux, Pépins – un parcours de petites détresses et Tuiles

Florence Brunet, auteure-créatrice – Tsunami

Emilie Grace Lavoie – Expositions – Avec le temps, douce: amertume et Environnement

Soutien aux arts

CCNB Campus de la Péninsule acadienne | Le Dortoir

L’Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick | Le Palmarès de l’ARCANB

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick | CCNB sur scène

Artiste de l’année en arts visuels

Vicky Lentz – Exposition – Écoute profonde

David Champagne – Oeuvre – Étrange janvier insulaire

Emilie Grace Lavoie – Exposition – Environnement

Artiste de l’année en littérature

Jean Babineau – Roman – Infini

Fernande Chouinard – Roman – L’ombre de Rosa

Sonya Malaborza – Traduction littéraire – L’accoucheuse de Scots Bay

Artiste de l’année en théâtre

Caroline Bélisle, auteure – Pépins – un parcours de petites détresses

Florence Brunet, actrice-créatrice – Tsunami

Mélanie Léger, auteure – Tsunami

Artiste s’étant le plus illustré à l’extérieur de l’Acadie

Phil Comeau – Documentaire – Belle-île en Acadie

Laurie LeBlanc – Album – When It’s Right It’s Right

Mathieu Chouinard – Création du personnage The Watcher – X:The Land of Fantasy

Soutien à la production artistique

Bouton d’or Acadie – Viens lire l’Acadie!

Les Productions DansEncorps inc. – Le développement du secteur de la danse en Acadie depuis 1979

Paul Édouard Bourque – Son travail avec plusieurs artistes professionnels en arts visuels

Événement/Spectacle de l’année

Les histoires nécessaires | Instrumental Stories – Commissaire Véronique Leblanc, Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen et le Musée acadien de l’Université de Moncton

39e et 40e éditions de l’Été musical de Barachois – Co-direction artistique – Pierre-André Doucet et Julien LeBlanc

Pépins, un parcours de petites détresses – Direction artistique et mise en scène – Marc-André Charron, Satellite Théâtre

Prix Hommage

Édith Butler pour sa contribution inestimable aux arts et à l’Acadie.