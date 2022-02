Des chansons d’amour juste à temps pour la Saint-Valentin

À quelques jours de la Saint-Valentin, des artistes de l’Acadie proposent de nouvelles chansons sur l’amour. Lisa LeBlanc, ainsi que le duo Julie Aubé et Mike Trask nous invitent à explorer le sentiment amoureux avec douceur et délicatesse.

Lisa LeBlanc propose la ballade Me semble que c’est facile, assortie d’un vidéoclip, qui se retrouvera sur son prochain album Chiac Disco à paraître le 18 mars. Ce troisième extrait révèle une Lisa LeBlanc romantique, délaissant ses bottes de cowboys pour la robe de soirée. Comme en témoignent ses paroles sincères et touchantes, Me semble que c’est facile est la chanson d’amour de l’album. En dépit de sa facture sonore orchestrale aux envolées lyriques, il s’agit d’une ballade terre-à-terre qui nous rappelle qu’une relation amoureuse ne repose pas uniquement sur un coup de foudre intense. Il faut également savoir apprécier les petites choses qui fonctionnent naturellement et regarder en face les bons et moins bons côtés de chacun afin de mettre les efforts nécessaires pour qu’un couple continue de fleurir.

Édith Butler qui suit de près la carrière de l’auteure-compositrice-interprète de Rosaireville a été renversée par cette pièce.

«Je suis tombée par terre, c’est tellement beau. On pense tout le temps que c’est Lisa avec les grosses bottes de cowboys puis le banjo, mais là c’est pas ça. C’est Lisa avec une grande robe qui chante l’amour. C’est tendre, c’est touchant, c’est aimant. Le texte est beau, la musique est belle et l’orchestration est magnifique.»

Dans un autre registre, le couple Julie Aubé et Mike Trash, de Memramcook, revisite de très belle façon la ballade folk Love on the Rise. Cette chanson a été écrite par Mike Trask il y a quelques années. Julie Aubé des Hay Babies et l’auteur-compositeur-interprète Mike Trask livrent une nouvelle interprétation émouvante et dépouillée, un peu à la Bob Dylan, suivant ainsi les traces des plus grands artistes de la scène folk.

Avec un accompagnement acoustique simple, les deux chanteurs s’échangent les voix principales avant d’unir leurs forces sur le refrain bien senti. Le contraste entre leurs voix donne une profondeur émotionnelle aux paroles, alors que les deux chanteurs demandent en harmonie: «Où va l’amour quand il meurt?»

Ces deux chansons sont disponibles sur les différentes plateformes numériques.