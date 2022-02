Sur les traces de Saint-Prospère

Depuis la diffusion de la première saison de la comédie télévisée À la Valdrague, plusieurs touristes se sont présentés à Memramcook en espérant visiter le village de Saint-Prospère, raconte la directrice des loisirs et de la programmation de la municipalité de Memramcook, Maryse LeBlanc.

La comédie À la Valdrague en est à sa quatrième et dernière saison de diffusion. Selon Maryse LeBlanc, cette série a eu un impact positif pour la communauté. La série a été entièrement tournée dans la Vallée de Memramcook dans le village fictif de Saint-Prospère. Depuis le début de la diffusion, le village accueille régulièrement des touristes de l’extérieur qui souhaitent visiter la région où a été tournée la série.

«Les gens nous demandent où est le village de Saint-Prospère. Ils ne savent pas nécessairement que ce n’est pas une place qui existe ici au Nouveau-Brunswick.»

Selon celle-ci, les touristes veulent connaître la région, en apprendre davantage sur les lieux de tournage. Certains voyageurs ont même choisi de faire le détour par Memramcook à cause de la série télévisée, mentionne-t-elle.

«On a eu plus de gens qui sont venus dans la région à la suite de la diffusion de l’émission. À Memramcook, on n’est pas sur la plage, mais on a quand même beaucoup de choses à offrir. Les gens sont venus dans la région en se donnant peut-être le mandat de faire un petit tour à Memramcook parce que la série À la Valdrague a été filmée là et que le paysage est tellement beau.»

Pour la collectivité, cette production qui s’est étendue sur cinq ans a apporté un sentiment de fierté. Des gens de la région se sont impliqués de loin ou de près dans la production. Beaucoup de villageois ont fait de la figuration, note-t-elle.

«C’est toujours le fun de se voir à la caméra que ce soit le paysage de notre communauté ou soi-même, ça donne un petit baume sur le cœur. […] Quand on vient d’une place, on oublie un petit peu ce qu’on a chez nous. En le voyant à l’écran, on se dit que c’est donc bien beau chez nous. Je trouve que ç’a donné vraiment une belle image, ils ont capturé cet élément-là de Memramcook.»

Selon le curé de l’unité pastorale Sainte-Croix dans la Vallée de Memramcook, le père Emery Brien, le tournage de cette télésérie a apporté un peu d’espoir aux paroissiens et à la communauté, notamment à l’égard de l’avenir du presbytère de Pré-d’en-haut qui est devenu le lieu central de la série. Dans l’histoire, Rita Melanson (Patricia Léger) en fait l’achat un peu par accident pour ensuite le transformer en gîte touristique. Le presbytère a eu ainsi droit à un sursis de cinq ans.

«La série a sauvé le presbytère pendant cinq ans. Comme mentionné dans la vidéo, c’est un peu un cadeau du ciel, mais c’est un cadeau qui n’a pas duré trop longtemps.»

Le père Emery Brien souligne que l’avenir de l’édifice inhabité, construit au début des années 1940, est encore incertain.

«On essaie de le sauver, mais le presbytère continue de se détériorer et on n’a pas l’argent pour le réparer. Disons que ç’a donné un espoir aux paroissiens pendant le temps que c’était là, mais on revient presque à la case départ.»

Certains organismes auraient approché le diocèse, mais au dire du curé, le diocèse n’est pas disposé à louer l’édifice parce qu’il est situé dans la cour de l’église. Le père Brien avoue qu’il y a un peu de découragement dans la paroisse.

«Si le presbytère est démoli c’est une perte c’est sûr parce que ça enlève quelque chose qui fait que Pré-d’en-haut est une paroisse, mais essayer de garder l’édifice qui ne sert pas, ça coûte à la paroisse et sur le plan financier, on n’est pas en très bonne santé», a-t-il ajouté.

Parallèlement à la diffusion de la quatrième saison de l’émission, les producteurs proposent un volet numérique composé de capsules vidéo intitulé Ça prend un village. Celles-ci donnent la parole à des résidents de la Vallée de Memramcook. Ces capsules peuvent être visionnées sur la page de l’émission sur le site de Radio-Canada.

Inspirée par son père

L’idéatrice et scénariste de l’émission À la valdrague, Patricia Léger, estime que l’ultime saison de la comédie télévisée conclut de belle façon l’histoire de la communauté de Saint-Prospère. Dans ce quatrième chapitre, chacun des personnages trouve sa voie et un nouveau sens à sa vie.

«Je sentais que je ne voulais pas répéter les affaires. Je trouvais qu’après quatre années, on avait fait le tour. C’est sûr que j’aurais pu inventer d’autres scénarios avec ces personnages-là, mais je trouvais que c’était bien bouclé. On connaissait les défis de ces personnages et comment ils allaient les surmonter. Moi je trouve que ça finit bien. Je suis satisfaite», a déclaré en entrevue l’auteure de Memramcook qui incarne Rita dans la série.

À la Valdrague raconte la vie des gens d’une communauté rurale qui tentent par tous les moyens de faire vivre leur village et de se dépasser. C’est d’ailleurs ce qui motive le personnage de Rita. Quand Patricia Léger a écrit cette série, elle s’est inspirée d’abord de son père qui était un entrepreneur dans la Vallée de Memramcook. Le rôle principal est en partie influencé par son père qui aimait les gens.

«Quand beaucoup de gens ont commencé à travailler à la ville et qu’il y avait moins d’entreprises à Memramcook, mon père était convaincu que si tu traitais bien le monde, tu pouvais gagner ta vie dans une petite communauté et lui, c’est ce qu’il a fait toute sa vie. À un moment donné, mon père voulait que je prenne la gérance de son cabaret, je riais de lui, moi je pensais juste à m’en aller», raconte celle qui est revenue dans son village après plusieurs années d’exil, tout comme son personnage.

«Je trouve ça drôle de penser qu’À la Valdrague c’est dans cette communauté-ci. Il (mon père) aurait été fier de moi et je suis encore en train d’écrire puis je suis dans ma vallée. Oui, on peut gagner son pain dans une petite place, puis vraiment c’est cette place-ci qui inspire beaucoup mon travail», a poursuivi l’auteure qui travaille à l’écriture de deux nouveaux projets en théâtre et en télévision.

Le talent acadien en relief

Presque tous les rôles de cette série sont tenus par des acteurs de l’Acadie. Pour des comédiens comme Marcel-Romain Thériault, ce genre de projet de longue haleine permet d’approfondir un personnage. Celui qui incarne Lomer Dupuis, propriétaire du verger et principal employeur de la région, estime qu’il s’agit d’un beau cadeau de la vie et des producteurs. Ironiquement, il est passé à un cheveu de ne pas obtenir le rôle à cause d’un imbroglio lors de sa première audition. L’acteur de 63 ans qui a joué au théâtre et dans quelques téléséries dont Le siège et Conséquences, s’estime privilégié d’avoir eu la chance d’incarner le même personnage sur une aussi longue période de temps. Peu de séries télévisées en Acadie ont duré sur autant de saisons. Seule Belle-Baie de Renée Blanchar a eu droit à un aussi grand nombre de saisons.

«C’est ma première série en continuité. À l’âge que j’ai, c’est peut-être ma dernière. Les possibilités ici sont moins grandes qu’à Montréal. Je suis très reconnaissant et j’éprouve de la gratitude parce que j’ai eu l’occasion de travailler avec des gens assez formidables. On s’est créé une famille pendant quatre ans.»

Au fil des saisons, son personnage qui s’avère têtu, fier et autoritaire a évolué au fil de l’aventure. Au dernier chapitre, il laisse transparaître un peu plus de vulnérabilité. Connaîtra-t-il enfin l’amour? Selon Marcel-Romain Thériault, les diverses saisons permettent justement d’évoluer comme acteur et d’avoir une certaine forme d’autocritique. Il a collaboré aussi à l’écriture du scénario de deux des quatre saisons.

«Ç’a permis un travail d’acteur beaucoup plus approfondi et je voyais les courbes que Patricia Léger traçait pour les personnages, mais j’ai été aussi surpris à la lecture de la quatrième saison qu’à la première saison.

Produite par Mozus production et réalisée par Joël A. Robichaud, les huit épisodes de la quatrième saison (écrits en collaboration avec Eugénie Beaudry et Marie-Josée Ouellet) peuvent être visionnés sur l’extra de tou.tv. La comédie sera diffusée plus tard à la télévision de Radio-Canada. La date de diffusion n’a pas encore été annoncée.