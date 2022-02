Brenda Roy-Landry: une cheffe d’orchestre dans son monde des arts

Pas facile de dépeindre quelqu’un qui s’intéresse à tout. C’est le cas de Brenda Roy-Landry, une artiste multidisciplinaire autodidacte captivée par plusieurs médiums artistiques.

Pour elle, le monde des arts est un véritable terrain de jeux. L’artiste aime le dessin, la peinture à l’huile, l’acrylique, l’aquarelle, et l’art sous plusieurs formes. Elle demeure une inconnue sur le plan artistique. La seule exposition auquelle elle a participé, c’est en novembre 2014. Le groupe d’étudiants de Roselys Belliveau avait exposé ses œuvres au Centre des arts et culture de Dieppe.

Brenda Roy-Landry a grandi à Rogersville. Elle est venue au monde avec une âme d’artiste. «C’était vraiment une thérapie pour moi, de faire du dessin», exprime celle qui était à l’œuvre alors qu’elle était encore toute jeune. «À la fin des années scolaires, il nous restait des pages dans nos cahiers, moi je les gardais pour dessiner. Mon rêve c’était d’être artiste, mais on n’était pas nécessairement encouragés vers cette carrière-là.»

Passionnée de nature, elle l’était pour différents domaines dont l’enseignement. Elle a commencé à s’intéresser à la peinture comme telle il y a dix ans passés. «J’utilise une variété de médiums. J’aime beaucoup varier dans l’art visuel. Je suis passionnée par le dessin.» Elle a commencé avec le fusain avant d’explorer la peinture. Elle s’intéresse aussi au graphite comme outil dans ses dessins. Parlant de dessin, elle est passionnée par les visages depuis très jeune. «Si je veux vraiment dessiner le portrait de quelqu’un, je vais aller voir minutieusement les petits détails autour de l’œil, dedans. C’est fascinant vraiment les détails du visage humain», explique-t-elle.

L’autodidacte se décrit comme perfectionniste. «Surtout pour un portrait. Il faut vraiment que ça ressemble à la personne. Je ne pourrais pas vendre une œuvre d’art qui ne ressemble pas au sujet que j’ai dessiné.»

Brenda Roy-Landry avait même réalisé une muraille dans le carrefour de l’école Mgr-Marcel-François-Richard de Saint-Louis-de-Kent où elle a reçu son diplôme en 1985. «C’était vraiment ma première peinture», dit-elle. Une autre de ses œuvres est également exposée dans une clinique de santé à Rogersville.

Lorsqu’elle a commencé à enseigner, elle est entrée dans une classe de deuxième année en immersion française avec aucun matériel. Elle a préparé différents matériaux visuels d’apprentissage pour les enfants, entre autres l’alphabet, des dessins, des pancartes. «J’adorais ça. Je me perdais dans le temps. Après l’école, je m’apercevais qu’il faisait noir dehors et j’étais encore en train de préparer des affaires.»

À un moment donné, les jeunes ont présenté un spectacle de théâtre, l’enseignante a préparé l’arrière-scène. «Même durant mon stage à Fredericton, j’ai aidé à faire des décors de spectacles. M’exprimer par l’art, c’était toujours présent chez moi», confie-t-elle.

Au début des années 1990, elle a vécu la phase des fleurs séchées artificielles et des couronnes. «Je ramassais de vieilles bûches au bord de l’eau et je les décorais avec des fleurs.»

La découverte de la peinture à l’huile

«Vraiment, quand j’ai commencé à faire des oeuvres d’art, c’était avec l’huile. J’ai trouvé quelqu’un qui donnait des ateliers, Roselys Belliveau de Memramcook. Elle, c’est de l’huile qu’elle avait dans son atelier, exprime l’artiste. On devait apporter une photo de ce qu’on voulait reproduire, mais moi je ne voulais rien copier. Alors j’ai essayé de faire mes propres oeuvres. Ça été pour moi un processus d’apprentissage, toute cette démarche pour faire une œuvre originale.»

Elle a appris que c’était acceptable d’utiliser des photos de référence. «Mon oeuvre va quand même être originale», précise-t-elle.

«J’ai beaucoup aimé ce médium-là», dit celle-ci, en parlant de l’huile. D’ailleurs ses premiers tableaux en 2011 étaient à l’huile. Elle est ensuite passée à l’acrylique. «Parce que l’huile a des senteurs dans l’air. Si tu nettoies tes pinceaux avec du solvant, il y a une senteur.»

Elle a commencé à faire des dessins au fusain il y a quelques années. «J’ai consulté Jules Landry, un artiste de Grand-Barachois. Il est venu me voir et a fait quelques sessions sur l’utilisation de ce médium pour faire des dessins. Je voulais faire des portraits, des visages avec une couleur foncée noire.»

Brenda Roy-Landry a touché aussi à l’aquarelle. «J’aime les crayons aquarelles. J’ai commencé comme quatre ans passés à en faire un peu.»

Elle affirme que le choix des outils, des matériaux et leurs utilités ont aussi fait partie de son apprentissage.

Son côté multidisciplinaire

La raison pour laquelle Brenda Roy-Landry aime exprimer son côté artistique de différentes façons, c’est aussi parce qu’elle a mal au dos. Un accident d’auto en 2003 lui a causé des blessures. C’est en partie pour ça qu’elle n’est jamais retournée à l’enseignement à temps plein par la suite.

«Me mettre devant un tableau, ça peut augmenter les douleurs dans le dos, avoue l’artiste. Je vais le faire des fois pour des bouts de temps lorsque je suis vraiment prise dedans (son oeuvre) et je vais rester là. Mais lorsque je fais du dessin, je peux m’installer dans mon fauteuil avec les crayons près de moi et dessiner.» En fait, elle ne complète pas une œuvre d’un bout à l’autre. Comme une cheffe d’orchestre, elle travaille sur différentes œuvres en même temps avec différents médiums. «Quand j’ai commencé, je me disais toujours que si je n’avais plus le goût de travailler sur une toile, je la mettrais de côté.» Elle peut ensuite revenir sur une de ses toiles six mois plus tard.

Elle peut avoir trois ou quatre toiles ici et là. «Ça c’est une autre affaire aussi, c’est que souvent je vais selon ma passion. J’adore les arbres et les bouleaux. J’ai fait de grandes toiles de bouleaux. Je n’ai même pas essayé de les vendre encore, j’ai fait comme une douzaine de toiles», affirme-t-elle.

Elle adore aussi peindre les yeux et les visages des animaux. «Avec les années et en jasant avec les artistes, j’ai découvert que tu pouvais faire des dessins de qualité que les gens vont même appelés “peintures” mais ce sont vraiment des dessins avec des crayons de couleur d’artistes.»

Brenda Roy-Landry n’est pas à court de projets. Elle aimerait, éventuellement, donner des ateliers d’arts. «J’ai fait un petit atelier bénévole cet automne avec un groupe d’enfants et j’ai adoré», signale-t-elle.

«Si j’avais un conseil à donner à n’importe qui de passionné par l’art, c’est que la majorité du temps, mes cahiers avec lesquels je m’amuse à dessiner dedans, ce n’est pas pour montrer à personne. Des fois c’est beau, des fois ce n’est pas beau, mais c’est une thérapie en soi», indique l’artiste. Elle croit que c’est pour cette raison que les cahiers à colorier sont devenus si populaires.