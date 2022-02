Notre Dame de Paris: un rôle qui a changé la vie de Bruno Pelletier

À six mois de son retour sur scène dans le drame musical Notre Dame de Paris, Bruno Pelletier a déjà entrepris le travail. Rigueur, préparation et entraînement sont des éléments cruciaux dans le parcours du célèbre interprète du Temps des cathédrales.

Aucun athlète ne se rend aux Olympiques sans avoir un plan de match et un entraînement, souligne le chanteur qui compare son métier à celui des sportifs de haut niveau.

«Quiconque me connaît sait comment je travaille. Je ne suis pas quelqu’un qui va arriver un peu dernière minute, le mois d’avant.. […]. Même si on commence chez vous à la fin du mois de juillet. Je suis déjà en train de rechanter les chansons chez moi juste pour me les remettre en bouche, que mon corps se réhabitue à ce répertoire parce qu’on chante avec tout notre corps, ce n’est pas juste les cordes vocales, il y a une gestuelle», a déclaré Bruno Pelletier au cours d’un entretien téléphonique.

Le chanteur était de la toute première mouture de Notre Dame de Paris en 1998. Ce n’était pas dans ses projets de reprendre le rôle de Gringoire. Or lorsqu’il a reçu l’appel du producteur, il a accepté même s’il avait décliné l’offre par le passé. Le chanteur qui célébrera ses 60 ans au mois d’août souligne ses 40 années de carrière en 2022. De plus, ce sera le 25e anniversaire de son album Miserere; son opus le plus vendu en carrière.

«Je me suis dit pourquoi ne pas retourner dans le manteau de Gringoire, histoire de faire quelques représentations, un peu comme un dernier tour de piste aussi pour marquer cette année jubilaire.»

Notre Dame de Paris a changé la trajectoire de sa carrière.

«J’étais partie pour avoir une carrière relativement québécoise et un petit peu en France et avec Notre Dame de Paris, ça ouvert des portes partout dans le monde et depuis 20 ans, je me promène beaucoup plus même avec mes chansons en solo que j’aurais imaginé et c’est beaucoup grâce à Notre Dame de Paris.»

Dès le jour où le projet a été officialisé, il s’est remis à la tâche afin de se réapproprier le rôle et la musique. Il a visionné le DVD, réécouté les chansons et pris des notes. En fait, il répète deux comédies musicales puisqu’il sera de la distribution d’une nouvelle création à Paris en 2023 qui n’a pas encore été annoncée. Bruno Pelletier confie être de nature anxieuse, le poussant ainsi à être encore plus rigoureux.

«Je ne veux pas décevoir donc c’est sûr que je me prépare beaucoup et longtemps d’avance. C’est la clé dans n’importe quoi.»

– Gracieuseté – Gracieuseté Bruno Pelletier – Gracieuseté: Laurence Labat

Première à Moncton

C’est sur la scène du Centre Avenir qu’il fera son grand retour. Bien que la troupe aura donné des spectacles aux États-Unis avant, la première représentation de Bruno Pelletier sera à Moncton, avant de repartir vers le Québec et l’Ontario. Chaque fois qu’il se déplace au Nouveau-Brunswick, il est ému.

«Je suis amoureux de votre monde. J’aime beaucoup les gens là-bas, la façon dont on nous accueille. Il y a quelque chose d’assez naturel. Je suis toujours assez ému. Je pense que je vais retrouver ça quand je serai là-bas avec Notre Dame de Paris.»

Premier à apparaître sur la scène, le personnage de Gringoire donne le coup d’envoi au spectacle. Ce sont de grandes chansons assez lyriques, exigeant une performance d’une intensité quand même assez profonde sur le plan vocal et théâtral, note le chanteur. Si Lune figure parmi ses chansons préférées, c’est avec Le temps des cathédrales qu’il ouvre le bal.

«C’est comme si on donne le souffle dès le départ à la production sur scène.»

Lors de la création originale, en 1998, l’artiste s’était plongé dans le roman de Victor Hugo. Dans l’oeuvre littéraire, le personnage de Gringoire est un peu anecdotique, tandis que dans la comédie musicale, il devient un personnage central, le narrateur et le témoin de ce qui se passe sur scène.

«J’ai travaillé avec les danseurs et Gilles Maheu (metteur en scène) qui me donnait des pistes de réflexion et j’ai créé le personnage avec une gestuelle un peu particulière que j’ai l’intention de retrouver bien sûr sur scène et peut être amener un peu aussi ça ailleurs et différemment étant donné que c’est 24 ans plus tard.»

Bruno Pelletier en sera à sa huitième comédie musicale. Un genre qui s’est présenté à lui de façon inattendue au début de sa carrière et qui met en relief son amour pour l’ensemble des disciplines des arts de la scène.

Un livre et un disque

L’année 2022 s’annonce chargée pour l’artiste qui sortira un nouvel album et un livre à l’automne. Le livre retracera son parcours, tandis que l’album de chansons originales sera inspiré des thèmes du livre. Tout comme d’autres artistes pendant la pandémie, le chanteur s’est tourné vers la création dans son studio d’enregistrement. Pour la première fois de sa vie, il a écrit l’entièreté des chansons, joué tous les instruments, produit et réalisé le disque, à l’exception de quelques collaborations.

«J’ai pris la pandémie comme une opportunité au lieu de la prendre comme une fatalité. Je suis devenu un peu ingénieur de studio par la bande. J’ai appelé tous mes amis ingénieurs en ville qui m’ont donné plein de conseils et ce ne sera pas un album que je dirais parfait, mais ça va être un album dont je suis extrêmement fier étant donné sa nature, la façon dont il a bâti, les thèmes abordés qui sont un corollaire du livre qui va sortir en même temps.»

Notre Dame de Paris sera à l’affiche du Centre Avenir à Moncton, du 28 au 30 juillet. Sur un livret de Luc Plamondon et la musique de Richard Cocciante, la production est sensiblement la même que l’original. Daniel Lavoie (Frollo) fait aussi partie de la distribution.