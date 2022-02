Brigitte Lavallée, poète coup de coeur du public à Trois-Rivières

La poète Brigitte Lavallée de Petit-Rocher a été couronnée du prix Jean-Lafrenière – Zénob décerné par le Festival international de la poésie à Trois-Rivières.

Cette récompense du public a été dévoilée lors de la cérémonie hommage à tous les poètes du monde.

Créé en 2004, ce prix de poésie d’une valeur de 1000$ est décerné par le vote du public à un poète invité du festival. Les spectateurs présents au Café bar Zénob, propriété de Jean Lafrenière, votent pour désigner leur poète coup de coeur. La lauréate recevra son prix au 38e Festival international de la poésie, du 30 septembre au 9 octobre, où elle est à nouveau invitée. Une belle surprise, souligne Brigitte Lavallée en entrevue.

«J’ai envie de dire merci pour cette écoute […]. Si mon travail, mes créations, mon univers, ma poésie parlent aux gens, c’est sûr que ça me touche en retour. On se dit qu’on a touché les gens, qu’il y a une connexion qui a passé», a exprimé la poète et dramaturge.

Celle qui était à sa première participation au festival en octobre dernier a ressenti un esprit de famille au sein de l’événement, d’autant plus que le festival a mis à l’honneur la poésie d’Herménégilde Chiasson et a accueilli essentiellement des poètes de l’Acadie, de l’Ontario et du Québec.

Lors de son passage au festival, elle a offert plusieurs lectures de textes tirés de son premier recueil, L’invisible tient à toi (Éditions du passage) et de son second livre à paraître possiblement en 2023. Ce nouveau recueil qui prendra la forme d’un haïbun, alliant prose et haïku, est inspiré par le deuil de son père, décédé en 2020 des suites d’un cancer.

«C’est mon accompagnement du 7 juillet 2020 jusqu’à aujourd’hui avec des retours dans le passé.»

Les mots ont toujours fait partie de la vie de Brigitte Lavallée qui travaille aussi dans les bibliothèques publiques de la région de Bathurst. En plus d’avoir fait paraître un premier recueil, elle a publié des textes dans des ouvrages collectifs. Elle a participé à la tournée néo-brunswickoise Faire communauté de la revue Ancrages avec sa suite poétique Récit imparfaits.