Prix de la musique de la côte Est: Chloé Breault récolte trois nominations

L’auteure-compositrice-interprète Chloé Breault a récolté trois nominations aux Prix de la musique de la côte Est 2022, dont les festivités se dérouleront à Fredericton du 4 au 8 mai.

En plus d’être citée dans la catégorie de l’enregistrement francophone, la chanteuse acadienne est en lice pour le prix de l’Album de l’année et l’enregistrement pop pour son disque Plage des Morons. Elle est la seule artiste francophone à être finaliste dans ces deux dernières catégories.

«Je suis étonnée. Je ne m’attendais vraiment pas à ça. C’est un très beau cadeau. Ça fait chaud au coeur. Être la seule francophone dans certaines de ces catégories, c’est quand même gros. Je suis vraiment reconnaissante. Ces nominations-là vont aussi au réalisateur de l’album, Benoit Morier», a exprimé Chloé Breault qui sera en spectacle le 5 mars à Fredericton. Elle a créé aussi un film musical sous la direction artistique de Katrine Noël qui sera diffusé le 19 mars à travers le Centre national des arts.

Dans la catégorie francophone, on retrouve aussi Cédric Vieno (Maltempête), Marty B (J’feel crazy), Sluice (Le succès par le travail) et Danny Boudreau (La lune et le soleil). Wilfred LeBouthillier est nommé parmi les réalisateurs de vidéoclip de l’année. Ce dernier a réalisé le clip de la chanson Saint-Tranquille de Danny Boudreau.

Le compositeur Andy Creeggan de Moncton a mis la main sur trois nominations, dont celles de l’enregistrement solo de l’année pour son album Andiwork IV.

Le fondateur et ex-membre des Barenaked Ladies est cité aussi dans la catégorie de l’enregistrement Monde et de l’album instrumental de l’année.

«Si ça peut avoir un petit boost pour ma carrière pour aller de l’avant, c’est magnifique, ça fait du bien. […]. C’est un projet solo où tout a été fait par moi. Juste de l’avoir complété, c’est comme un grand accomplissement pour moi et que ça soit apprécié, ça m’aide à aller de l’avant», a-t-il affirmé.

Choeur virtuel de l’Acadie et la Famille LeBlanc

Le Choeur virtuel de l’Acadie suit de près avec deux nominations, soit celles de l’artiste innovateur et de l’enregistrement folklorique. Dans cette catégorie, on retrouve aussi la Famille LeBlanc pour son disque Trois jolies demoiselles.

Le guitariste de blues JP LeBlanc (catégorie blues) et Laurie LeBlanc (enregistrement solo) ont récolté des nominations pour leur album anglophone. En 2021, Laurie LeBlanc avait également été finaliste pour ce même disque When It’s Right It’s right, mais dans des catégories différentes.

La chanteuse Measha Bruggergosman, originaire de Fredericton, tentera de mettre la main sur l’enregistrement jazz de l’année, dans laquelle on retrouve aussi le pianiste de jazz Steve Amirault du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. David Myles de Frede-ricton figure dans la sélection instrumentale pour son disque That Tall Distance.

Du côté de l’industrie, la gérante d’artiste acadienne Carole Chouinard, qui assure depuis peu la direction de la Société du Monument-Lefebvre, se trouve parmi les finalistes des maisons de gérance de l’année.

Le travail de Mark Young de Moncton a également été remarqué, étant finaliste dans la catégorie des artistes visuels pour la création du graphisme de l’album Andiwork IV.

Lenny Gallant qui entreprend la semaine prochaine une tournée dans les Maritimes avec Sirène et Matelot figure parmi les finalistes de l’artiste de l’année, choix du public.

Peu de nominations francophones

Les finalistes dans les 42 catégories ont été dévoilés, mardi, lors d’une conférence de presse virtuelle. Sur plus de 200 nominations, 12 visent des projets francophones. Un portrait qui ressemble sensiblement à celui des années passées. Cela dépend de plusieurs facteurs liés à la production d’albums, les dates d’inscription et les soumissions de projet, indique le directeur de Musique NB, Jean Surette. Il se réjouit de voir un album comme celui de Chloé Breault se retrouver non seulement dans la catégorie francophone, mais dans deux autres sélections majoritairement anglophones.

Le Nouveau-Brunswick a récolté un total de 48 nominations. La Nouvelle-Écosse domine avec 86 nominations, suivie de Terre-Neuve-et-Labrador avec 45, du Cap-Breton avec 23 et de l’Île-du-Prince-Édouard avec 21 finalistes. Jean Surette n’est pas surpris, bien qu’il aimerait voir un peu plus d’artistes du Nouveau-Brunswick dans les catégories des choix du public. Il a bien hâte de voir la programmation des artistes en vitrines.

«Avoir une nomination c’est super, c’est important, mais pour développer des occasions au niveau de la carrière, ça se passe à l’événement, donc on espère qu’il va y avoir une présence un peu plus remarquée des artistes du Nouveau-Brunswick.»

Les activités de la 34e conférence et festival de l’AMCE auront lieu dans plusieurs lieux de la ville de Fredericton. Parmi les spectacles déjà annoncés figure celui de Patsy Gallant en ouverture des festivités, le 4 mai, au Théâtre Bernard-Poirier du Centre communautaire Sainte-Anne.