Sur la rue de Tout-le-Monde: littérature jeunesse et santé mentale

Si l’auteure Marie Cadieux a eu envie de réaliser l’adaptation française de l’album jeunesse, Sur la rue de Tout-le-Monde, de Sheree Fitch, c’est d’abord par admiration pour l’écrivaine néo-écossaise, mais aussi pour l’originalité de son propos. Ce livre aborde la santé mentale et la diversité de façon assez unique.

La littérature jeunesse au Canada est reconnue pour ne pas avoir peur d’aborder des sujets parfois difficiles et délicats. Comme le souligne l’éditrice et auteure Marie Cadieux, ce n’est pas parce que ce sont des ouvrages jeunesse que c’est une littérature de moindre envergure.

«En 24 ou 32 pages, réussir à toucher le coeur de certaines choses d’une façon poétique ou amusante, c’est du grand art. Pour moi, c’est vraiment de la littérature et c’est essentiel.»

Marie Cadieux souligne que Sheree Fitch est une auteure canadienne-anglaise jeunesse importante, très bien connue au pays et particulièrement en Atlantique. Celle qui tient une librairie estivale en Nouvelle-Écosse a grandi à Moncton et Marie Cadieux était sa voisine de quartier lorsqu’elles étaient enfants.

«Ça faisait longtemps que je me disais que son œuvre devrait être accessible en français pour qu’on apprenne à la découvrir.»

La Néo-Écossaise est reconnue pour jouer avec les mots et avec la rythmique de la langue, ce qui représente un grand défi quand vient le temps de traduire ses textes en français. Marie Cadieux s’est attaquée à ce projet de traduction avec plaisir, mais en étant bien consciente du grand défi qui l’attendait.

«J’aime ce genre de défi», confie celle qui estime que Sur la rue de Tout-le-Monde est davantage une adaptation française qu’une traduction du livre original EveryBody’s Different on EveryBody Street.

L’auteure a été personnellement touchée par des enjeux de santé mentale en accompagnant son fils. Dans son épilogue porté par l’espoir, elle relate un peu son histoire et celle de son fils, Dustin, qui a dû vivre toute sa vie avec des difficultés de santé mentale. Elle aborde le sujet des différences de manière sensible et amusante, en rappelant que les troubles ne sont pas toujours visibles de l’extérieur. «Certains de nous portent un chapeau d’ennuis/ Un chapeau si rempli qu’il donne le tournis.»

«Quand je suis tombé sur ce livre, on était en pleine discussion sur les questions de santé mentale. C’était avant la COVID-19, mais on était déjà beaucoup là-dedans. On parlait de diversité. On a décidé de commencer avec celui-ci. C’est un genre un peu différent au niveau des illustrations de ce que nous on fait», a relaté l’éditrice.

Sur la rue de Tout-le-Monde de Sheree Fitch, traduit par Marie Cadieux, vient tout juste de sortir en librairie. – Gracieuseté: Bouton d’or Acadie Une image de l’album jeunesse Sur la rue de Tout-le-Monde de Sheree Fitch traduit par Marie Cadieux. Le livre a été illustré par Emma FitzGerald. – Gracieuseté: Bouton d’or Acadie

L’illustratrice Emma FitzGerald a effectué un travail de recherche et de réflexion pour amener cet univers relativement urbain, déjanté et éclectique.

«N’est pas toujours troublé qui on pense et vice versa. Les gens à l’allure très sous contrôle peuvent vivre un grand tourment intérieur. Au fond, cette expression (Sur la rue de Tout-le-monde) c’est qu’on est sur la même rue, la rue des émotions, des difficultés et des obstacles.»

Il s’agit d’un sujet universel. Si au départ, l’album s’adresse aux jeunes lecteurs de 7 à 12 ans, il semble qu’il puisse rejoindre un lectorat plus vaste et même le grand public, note Marie Cadieux.

«Elle (l’auteure) a une façon d’exprimer le trouble interne d’une façon assez fantastique qui me semble convenir à un vaste public.»

À l’occasion du lancement du livre, une table ronde sur la santé mentale et la littérature jeunesse se tient ce jeudi à 19h en direct sur la page Facebook du Festival Frye. La discussion réunira l’auteure d’Halifax, l’illustratrice de Vancouver et la traductrice de Moncton. Des animations virtuelles dans deux classes d’immersion sont également prévues au programme. Ces rencontres sont présentées dans le cadre des activités annuelles du programme jeunesse du Festival Frye. Le livre Sur la rue de Tout-le-Monde est publié aux Éditions Bouton d’or Acadie.