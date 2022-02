Wesli: redonner de l’espoir par la musique

Avec sa musique porteuse de messages de paix, de justice et d’égalité pour tous, Wesli débarque dans les Provinces maritimes afin d’apporter un peu de soleil dans nos vies. Un univers musical métissé qui reflète le long cheminement du chanteur natif de Port-au-Prince qui confie avoir deux coeurs, «l’un en Haïti et l’autre au Canada».

Avec une bonne humeur communicative, celui qui est né Wesley Louissaint sur son île d’origine raconte son parcours depuis le quartier pauvre à Port-au-Prince où il a grandi jusqu’à son arrivée au Canada, il y a 20 ans.

Si sa musique prend racine dans la tradition musicale haïtienne, elle reflète aussi ses multiples rencontres, comme c’est le cas avec le groupe Radio Radio avec qui il a partagé la scène à quelques reprises. L’artiste s’exprime dans une diversité de langues telles que le créole, le français, l’anglais, l’espagnol et pourquoi pas le chiac. Il s’est découvert des similitudes culturelles avec le duo acadien. Il aimerait bien un jour les inviter dans son pays d’origine.

«Pour mon public, le chiac c’est comme un genre de créole. Ça sonne de la même façon pour eux, donc Radio Radio est bienvenue. Je peux vous dire que Radio Radio est le groupe canadien qui est le mieux illustré dans la communauté haïtienne. J’avais même le goût de les amener en Haïti parce que tout le monde les aime. C’était vraiment cool. On a fait deux chansons ensemble sur deux albums à moi et les deux chansons ont été un succès», a affirmé l’auteur-compositeur-interprète établi à Montréal.

Dès leur première rencontre, ils ont eu envie de créer de la musique ensemble. Un coup de tête qui a donné de bons résultats, estime Wesli qui se plaît dans les collaborations avec de multiples musiciens. Partir de ses racines pour ensuite ouvrir ses horizons et se laisser influencer par les rencontres, voilà un peu la trajectoire de l’artiste.

«On veut que l’identité des autres musiciens soit à l’intérieur de ça. C’est pour ça que je fais ça très ouvert à la manière du Canada. Moi j’ai quitté mon pays avec mes racines, mon authenticité, mais du moment que j’arrive dans la société d’accueil, il faut s’intégrer et dans l’intégration, il y a l’influence de la société d’accueil qui entre aussi en toi.»

Ses origines

La musique est venue très tôt dans la vie de l’artiste, son père étant percussionniste et guitariste. Le jeune Wesli qui voulait aussi jouer de la musique a fabriqué sa première guitare avec un bidon d’huile et du fil à pêche.

«Quand j’avais 8 ans, je voulais jouer sur la guitare de mon père, mais mon père ne voulait pas parce que c’est cette guitare qui ramenait la bouffe à la maison pour nous. Et puis, moi j’ai compris ça. En Haïti, on sait que les enfants doivent grandir très vite parce qu’on n’a pas de temps pour grandir parce que la différence entre la vie et la mort est très proche, alors il faut développer une conscience de la réalité tout de suite», raconte-t-il.

Récompensé de plusieurs prix, dont le Juno de la musique du monde en 2019 pour son album Papadou Kreyol, il a envie de redonner à sa communauté. Il a fondé une école de musique dans le quartier de son enfance. «Il n’y avait pas dans mon quartier un genre de truc comme ça, sinon c’était de jouer au football dans les rues et ça se peut que tu ramasses une balle perdue. C’est tough. C’est pour ça que je suis retourné dans mon quartier et j’ai créé l’école Ayiti Étoile Nouvelle.»

Pour l’instant, l’école a dû suspendre ses activités pour des raisons de sécurité à cause de la présence croissante des bandes criminelles dans les rues, mentionne le chanteur. Les parents craignent pour la sécurité de leurs enfants.

Wesli sera en tournée au Nouveau-Brunswick. – Gracieuseté: Joseph Munro

Changer le monde

Selon lui, la musique a le pouvoir de transmettre un message positif afin d’influencer le reste du monde. La musique haïtienne est faite de contrastes. Elle est joyeuse, entraînante, mais elle porte un message profond.

«Je crois non seulement dans le message, mais je crois aussi dans la musique, dans les sons, dans tout ce qui est de s’exprimer différemment pour intervenir et prévenir les enfants contre la violence. Retourner en Haïti pour moi, c’est souvent quelque chose d’émotionnel parce que je viens de très pauvre pour arriver où je suis» a confié celui qui cherche à faire de son mieux pour ne pas décevoir sa communauté.

On peut s’attendre à un spectacle explosif, ensoleillé et chaleureux. Entouré de six musiciens, Wesli interprétera des pièces de son album Papadou Kreyol, tout en offrant un aperçu de son prochain disque Tradisyon à paraître au printemps. Dans un mélange de musiques des Antilles près des traditions haïtiennes, avec des influences africaines, du reggae, de funk et d’électro, il offre un voyage assez unique. «L’objectif est de moderniser un petit peu en gardant l’authenticité», précise-t-il.

Wesli sera en spectacle au Nouveau-Brunswick à compter du 18 février au Playhouse à Fredericton pour ensuite poursuivre sa route au Carrefour Beausoleil à Miramichi (20 février) et au Centre des arts et de la culture de Dieppe (23 février). Il donnera également des ateliers de musique pendant sa tournée.