Cybercriminalité et pop fusion en français

Jocelyne Mallet-Parent est de retour avec un nouveau roman à suspens qui traite de la cybercriminalité. Du côté musical, je vous invite à découvrir le collectif déjanté Papagroove qui présente sa toute première collection de chansons en français.

Arnaqués.com, Jocelyne Mallet-Parent

Dès les premières pages de ce septième roman de l’auteure acadienne, on est captivé par le récit qui plonge dans un sujet de l’heure: la cyberfraude et les fausses nouvelles. Les lecteurs retrouveront le sergent-détective Alex Duval de la Sûreté du Québec qui, dans le roman Basculer dans l’enfer, s’était penché sur la radicalisation d’adolescents et les conséquences sur leurs familles. Dans ce nouvel épisode, l’inspecteur Duval est confronté à la cybercriminalité. Qu’on le veuille ou non, ce phénomène fait maintenant partie de nos vies. Vol d’identité, falsification de photos, fraude financière, intimidation, web clandestin, la Toile est devenue un grand terrain de jeu pour les criminels.

Le grand patron a décidé de réaffecter l’inspecteur Duval au département de la cybercriminalité, ce qui, au départ, ne l’enchante pas. «Comment, dans pareil contexte, moi, Alex Duval, allais-je réussir à débusquer le vrai du faux, à épingler les hordes de cyberfraudeurs qui s’emploient d’heure en heure à transgresser les frontières entre les deux?», se demande-t-il.

Trois dossiers atterrissent sur son bureau. Celui de la ministre Laurence Fox, vouée à un avenir politique prometteur, qui se retrouve au coeur d’un scandale sexuel lors d’une mission diplomatique à Moscou. Ce scandale risque d’affecter les relations entre le Canada et la Russie.

Des photos compromettantes avec un fonctionnaire russe sont en circulation. S’agit-il de vraies photographies ou d’images trafiquées?

La jeune Samia Taboury, dont le frère a disparu à la suite d’un attentat dans le métro, est victime de harcèlement sur le web par une bande de trolls. Des photos dégradantes circulent sur les réseaux sociaux. Désemparée, la jeune femme ne sait plus comment se sortir de ce piège.

Pendant ce temps, Antoine Carpentier, un octogénaire vivant dans un foyer de soins, est victime de chantage par le biais de courriels répétitifs. Ces messages risquent de lever le voile sur un sombre événement de son passé qu’il a caché à sa famille. Voici donc tous les ingrédients pour construire un suspens haletant. Au-delà de l’enquête, il est question de vérité et de comment reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux, à travers les conservations enflammées entre le détective et le journaliste Vincent Dupuys.

L’auteure arrive à mettre en contexte son sujet afin d’étoffer le récit et de bien décrire les atmosphères et les lieux. On sent qu’elle est passionnée par le sujet, même si à certains moments, ça peut devenir un peu redondant. Sans vouloir tout dévoiler, j’ai trouvé la finale un peu fleur bleue. Somme toute, c’est un bon roman qui se lit d’un trait de la première page à la dernière. Jocelyne Mallet-Parent qui a une écriture vivante a le don d’aborder des sujets d’actualité. L’auteure d’origine acadienne qui vit en Gaspésie sur les rives de la Restigouche, pas très loin de Campbellton, a travaillé dans le domaine de l’éducation avant de se lancer dans l’écriture de romans. (Éditions David, 22 février 2022). ♥♥♥½

Le micro album Les sabliers du groupe Papagroove. – Gracieuseté Le collectif Papagroove a lancé en février un micro album en français, Les sabliers. – Gracieuseté Le nouveau roman de Jocelyne Mallet-Parent, Arnaqués.com. – Gracieuseté: Édiitons David

Les sabliers, Papagroove

Vous avez envie de danser et de vous laisser aller, je vous propose la musique du collectif montréalais Papagroove. Une belle découverte musicale. Cette formation qui, jusqu’à ce jour, avait offert surtout des projets en anglais arrive avec un premier micro disque en français qui invite au voyage et à prendre la route «sans rendre de compte à personne.» C’est assez différent de leurs trois albums précédents qui étaient plus explosifs et festifs, conjuguant plusieurs styles dont le soul et le funk qui n’est pas sans rappeler James Brown. Les sabliers marquent un tournant pour cette formation qui arrive avec un son plus posé, mais en conservant une bonne dose de rythme.

Fusion de genres mariant la pop énergique aux rythmes africains, au jazz, au soul, mais aussi marquée par une certaine délicatesse, de la sensibilité et de belles envolées. Papagroove rassemble neuf musiciens (claviers, guitares, section de cuivres, batterie et basse) autour de la voix et des paroles de Sébastien Francisque. Leur force se trouve dans le collectif et la création d’ambiances sonores éclatées, amples, entraînantes qui prend parfois des allures de grande fanfare. La formation propose cinq chansons inédites qu’on dit plus personnelles, dont un hommage aux travailleurs de l’ombre avec la pièce Encore. Ce micro album qui vient tout juste de paraître s’annonce très prometteur pour la suite des choses en français. ♥♥♥½