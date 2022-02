Un retour aux sources pour Matt Boudreau

Pourquoi refaire les mêmes chansons dans un autre style? Pourquoi pas, répond Matt Boudreau qui a eu envie de redonner une nouvelle vie à l’univers d’Armageddon. Avec son troisième album Ovni, le porte-parole du concours Accros de la chanson 2022 révèle une autre facette de sa personnalité musicale.

Si Armageddon paru en 2020 naviguait dans des zones plutôt alternatives, pop planante appuyée par les synthétiseurs, cette fois, l’auteur-compositeur-interprète de Bathurst a choisi de revenir à ses racines folk dans un style plus épuré.

«Quand j’ai commencé à écrire des chansons, c’était vraiment plus folk, ça fait que revenir à ça, c’était un peu naturel. J’aime ces chansons et je voulais vraiment juste leur donner une autre vie et aussi faire ‘‘shiner’’ les paroles, créer une instrumentation et un environnement où les paroles sont plus à l’avant», a déclaré Matt Boudreau, en entrevue à la veille de la sortie du disque.

Sur les dix titres de l’album, il reprend sept morceaux de l’univers Armageddon, ainsi que la chanson-titre de son album Goéland. À cette collection s’ajoutent deux nouvelles pièces inédites: Nébuleuse et Sur la mer.

«Nébuleuse, je pense que c’est une des premières chansons où j’ai vraiment été explorer plus le champ lexical spatial. C’est une des premières tounes qui est venue, mais c’est une des tounes qui a pris le plus longtemps à écrire. Je ne sentais pas qu’elle était prête quand je l’ai écrite pour Armageddon et cet été, à Tadoussac je l’ai finie.»

Sur la mer, une chanson calme de peu de mots vient faire le pont avec le prochain opus Yellow Mellow sur lequel il travaille.

«Je pense que les paroles parlent beaucoup du sentiment général de l’album Yellow Mellow. C’est plus comme quelqu’un qui s’installe dans la vie, qui est plus à sa place et ce sont moins des chansons de ruptures.»

Parmi les surprises du disque, on retrouve une version instrumentale de la chanson Cool, Babe (version à Kevin). Matt Boudreau raconte qu’il s’agit d’une version créée par le guitariste Kevin Lewis qui a eu un coup de coeur pour cette chanson.

«J’ai vu ça sur YouTube et j’ai pensé qu’il fallait mettre ça sur l’album.»

Écrit, enregistré, réalisé et mixé dans son studio personnel à Bathurst, Ovni fait appel aussi à Maxence Cormier à la batterie et à Émilie Landry aux voix. L’album sort sur les plateformes numériques ce vendredi et un vinyle du disque paraîtra plus tard au printemps.

Matt Boudreau – Gracieuseté Marie-Michelle Photographie. Matt Boudreau – Archives

Accros de la chanson

D’ici aux spectacles de la saison estivale, le public pourra voir Matt Boudreau en prestation à la demi-finale virtuelle du 18e Accros de la chanson. Celui qui a remporté cette compétition avec son groupe Razzia, en 2012, à Memramcook, est ravi de revenir un peu aux sources de cet élan musical. À cette époque, il était au tout début de son parcours comme musicien. Il entreprend son rôle de parrain de l’événement avec enthousiasme. Il souhaite accompagner du mieux possible les jeunes musiciens en herbe qui se présentent au concours.

«Je trouve ça important. Quand j’étais jeune, la manière dont je voyais Accros de la chanson, c’était une façon d’obtenir de l’encadrement, des contacts pour que plus tard je puisse travailler avec ces gens-là et agrandir mon réseau. Pour moi, c’est vraiment d’être là pour les jeunes, être sûr qu’ils aient un bon encadrement et qu’ils se sentent corrects et bien sur la scène. C’est vraiment cool.»

L’auteur-compositeur-interprète a envie de dire aux jeunes artistes de ne pas trop se stresser, de ne pas trop se prendre au sérieux.

«Pourvu que tu continues de travailler et que tu gardes de bonnes relations avec tout le monde, la pente va monter tranquillement. Je crois que c’est une bonne manière de voir la carrière musicale, de prendre ça une étape à la fois et d’aller de façon constante vers où on veut aller.»

Sept groupes et artistes solos se produiront lors de la demi-finale, le 27 février à 19h. Les artistes tenteront de se tailler une place pour la finale qui se tiendra au mois d’août. Concours musical francophone, Accros de la chanson est organisé par la Fédération des jeunes francophones du N.-B.