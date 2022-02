Aalaapi: un pont entre deux peuples

En inuktitut, Aalaapi signifie «faire silence pour entendre ce qui est beau». L’actrice-créatrice Nancy Saunders estime que ce spectacle crée un pont entre deux peuples qui ne se connaissent pas. Une œuvre importante qui appelle au calme et à l’écoute.

«C’est vraiment un moyen pour moi, de promouvoir et de parler de la culture inuite, d’amener le spectateur au calme parce que c’est un tempo très différent de ce à quoi on s’attend sur scène. À travers tout ça, on détruit les stéréotypes, on essaie de promouvoir et de parler d’un peuple très vivant […].», a commenté en entrevue l’artiste native de Kuujjuaq, un village nordique du Nunavik.

Selon celle-ci, ce spectacle essaie de montrer un autre visage du peuple inuit, en allant à contre-courant des images souvent véhiculées sur le Nord dans les médias et dans la sphère publique.

«Souvent ce que les gens connaissent des Inuits, c’est la vie ancienne qu’on va voir dans de vieux films. Aussi aux nouvelles, on entend beaucoup d’événements négatifs.»

Mis en scène par Laurence Dauphinais, à l’origine du projet avec Marie-Laurence Rancourt, cette œuvre multidisciplinaire et collective en trois langues (inuktitut, français et anglais) fusionne la création radiophonique, le théâtre et les projections. Le récit met en lumière la vie de femmes inuites qui partagent leurs aspirations, leurs rêves et des moments de leur vie. «Ce sont vraiment des entrevues libres où les femmes parlent de leurs rêves et de leurs ambitions.»

La radio devient un personnage central de la pièce. Sur la scène, deux amies interprétées par Nancy Saunders et Ulivia Uviluk (Olivia Lya Thomassie), également originaire du Nunavik, font parfois des choses en lien avec ce qu’elles entendent à la radio, tandis qu’à d’autres moments elles sont à l’écoute. C’est leur quotidien au Nunavik qui est raconté dans ce spectacle. Sur la scène, on voit la façade d’une maison et une grande fenêtre à travers laquelle les personnages évoluent. Ce qui est assez inhabituel comme décor, fait remarquer la comédienne qui signe aussi l’assistance à la scénographie.

C’est après avoir écouté le balado réalisé par Marie-Laurence Rancourt, que Nancy Saunders a accepté d’embarquer dans cette aventure hybride à cheval entre la radio et le théâtre.

«C’est tellement chez nous, les sons, les gens que j’entendais parler, la sensibilité de l’entrevue. Marie-Laurence Rancourt a laissé vraiment les filles parler de ce qu’elles voulaient. Ça m’a vraiment ramenée à la maison.»

D’artiste visuelle à comédienne

Marie Saunders qui est d’abord une sculptrice et une peintre est devenue actrice pendant la création du projet. La metteure en scène lui a proposé d’être l’une des interprètes. «Le théâtre est arrivé de façon inattendue beaucoup plus tard avec Aalaapi», mentionne celle qui, par la suite, a incarné une biochimiste dans la télésérie Épidémie.

Le spectacle qui célèbre le rythme lent du Nord, fait référence au silence et à la beauté, explique-t-elle.

«Dans la culture inuite, le silence c’est quelque chose avec lequel on est à l’aise. Quand je rentre chez moi (Kuujjuaq), je vais faire du camping, je vais à la pêche et j’essaie d’être dans le silence. J’ai des amis qui viennent à la maison et des fois, on ne se parle pas. On va manger ensemble et on va manger en silence puis ce n’est pas grave, ce n’est pas quelque chose qui nous rend mal à l’aise.»

Depuis sa création, le spectacle Aalaapi a été bien reçu par le public et la critique. Le public est convié à un moment de calme, précise l’artiste.

«C’est une pièce qui me tient vraiment à cœur. J’adore la faire et rencontrer les gens. J’aimerais que les gens sachent que ça va être une belle occasion pour se calmer dans le chaos de la ville, le quotidien, les réunions, le travail et le télétravail.»

Le spectacle Aalaapi est présenté au Centre culturel de Caraquet, le 22 février et au théâtre l’Escaouette, les 24 et 25 février. Les représentations débutent à 19h30.