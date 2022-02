Sting sera en concert à Moncton en septembre

Le chanteur Sting entreprendra une tournée en Atlantique. Un concert est prévu au Centre Avenir à Moncton, le 13 septembre.

Les promoteurs en ont fait l’annonce vendredi. Le célèbre chanteur s’arrêtera également à Halifax (2 mai) et à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador (16 septembre). Le musicien et acteur du Royaume-Uni présentera son concert My Songs, un spectacle qualifié d’exubérant et de dynamique mettant en vedette des chansons incontournables de son illustre carrière qui s’étend depuis près de 50 ans.

Lauréat de 17 prix Grammys, à la fois avec le groupe Police et comme artiste solo, le chanteur compositeur et bassiste britannique aux 100 millions d’albums vendus n’a plus besoin de présentation.

Salué de performance magistrale du début à la fin, le concert invite les spectateurs «dans un voyage musical à travers le temps.» L’auteur de Roxanne, Shape of my Heart, Every Breath You Take, Englishman in New York, Demolition Man et de bien d’autres succès sera accompagné d’un groupe rock électrique. Son fils Joe Sumner est l’un des invités spéciaux de ces nouveaux concerts annoncés.

Le plus récent album de Sting, The Bridge (Le pont), sorti en 2021 met en relief des chansons inspirées par les transitions de la vie sur un style pop-rock teinté de diverses influences. Ayant évolué sur différentes scènes tout au long de sa carrière: jazz, classique, folk, rock, le chanteur à la voix unique possède un répertoire diversifié.

L’artiste entreprend une tournée mondiale à la fin mars. Les billets seront en vente à compter du 25 février (10h) sur les sites du Centre Avenir, Ticketmaster, Evenko et Live nation. Les gens pourront aussi se procurer des billets en personne à la billetterie du Centre Avenir, à compter du 28 février.