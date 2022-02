Marie-France Comeau finaliste au Prix Champlain

Le livre Un monstre dans ma cuisine de Marie-France Comeau est en lice pour le prix Champlain (volet jeunesse).

Les finalistes du Prix Champlain ont été dévoilés mardi. Parmi les trois œuvres littéraires jeunesse retenues par le jury, figure celle de l’auteure acadienne. Dans un mélange de photos et d’illustrations réalisées par Isabelle Léger, Un monstre dans ma cuisine (Bouton d’or Acadie) est le récit amusant d’une mie de pain qui gonfle et qui gonfle. Avec sa grand-mère Rosi, un petit garçon apprend à faire la meilleure recette de monstre, soit un pain maison.

Les livres Capitaine Boudu et les enfants de la Cédille d’Éric Mathieu et À l’aube du destin de Florence, Tome 2 de Karine Perron, tous deux publiés aux Éditions l’Interligne, sont également finalistes dans la catégorie jeunesse. Les lauréats du Prix Champlain 2022 de chacun des volets (jeunesse et adulte) seront dévoilés au cours du mois de mars, à l’issue de la cérémonie de remise du prix dont la date sera annoncée plus tard.

Dans la section adulte, le jury a retenu quatre œuvres, soit celles de Paul Savoie, d’Amber O’Reilly, de Soufiane Chakkouche et de Diane Vallée. Le Prix Champlain est une initiative du Regroupement des éditeurs franco-canadiens qui repose sur un partenariat avec d’autres organismes de la Francophonie.