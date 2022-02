Place à la troupe des digues à Grande-Digue!

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Une nouvelle troupe de théâtre communautaire vient de voir le jour dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Julie Payer Lafrance vient de lancer la troupe des digues, à Grande-Digue.

«En fait, quand je suis arrivée au Nouveau-Brunswick, il y a 12 ans, ma façon de m’intégrer à la communauté a été de joindre la troupe de théâtre de Memramcook», explique Julie Payer Lafrance. C’est à partir de ce moment qu’elle a découvert le théâtre communautaire.

«Je me suis fait des amis et j’ai établi un réseau», dit-elle.

Julie Payer Lafrance a déménagé dans le comté de Kent en 2016. À ce moment-là, elle a essayé de lancer une troupe de théâtre communautaire, mais ça n’a pas fonctionné.

Quelques années plus tard, la réalité n’est plus la même. «Pendant la pandémie, je pense que plusieurs personnes se sont remises en perspective et ont repensé leur façon de vivre. On a eu plus le temps de penser à nous. Avant tout, ce projet-ci est vraiment à la base pour briser l’isolement et la solitude que la Covid a apportés. On le sent, on le sait. On ne communique plus comme on communiquait. On ne voit plus nos amis comme on les voyait. Qu’on ait un gros cercle d’amis ou un petit, on ne fait plus les choses de la même façon», explique la résidente de Grande-Digue.

Durant cette période, Julie Payer Lafrance a vraiment eu le goût de jouer la comédie. C’est encore le cas aujourd’hui. «J’ai le goût de jouer avec des gens, et surtout connaître des gens, des nouveaux visages dans ma communauté», raconte-t-elle.

Elle avait déjà mentionné aux autorités de Notre Centre de Grande-Digue qu’ils avaient une belle scène. «Ils ont tellement des belles loges que je me disais: il faut qu’il y ait un projet, il faut qu’il y ait une troupe de théâtre qui anime les murs ici, et la scène», raconte l’initiatrice du projet.

À la fin de 2021, Julie Payer Lafrance a donc lancé sur Facebook l’idée de créer une troupe de théâtre communautaire. «J’ai eu une quinzaine de personnes qui me disaient: quel beau projet! Les gens étaient avares de créativité, de rencontres et de connexions. C’est ce que j’ai ressenti», exprime-t-elle.

Au cours des premières semaines de janvier, l’organisatrice a tenu une rencontre par zoom pour évaluer l’intérêt des gens, qui voulait embarquer, comment s’organiser etc. Julie Payer Lafrance a présenté deux pièces de théâtre, ainsi qu’une création d’elle-même. Elle a offert ces trois pièces-là à une douzaine de personnes en leur demandant de choisir laquelle elles préféraient.

«Ma pièce a été choisie dans le lot», dit la principale intéressée.

Elle fait remarquer que cette pièce a été écrite dans un langage familier. «Depuis ce temps-là, on fait des lectures, on se rencontre par zoom. On ne s’est jamais rencontré en personne encore. Ce soir, c’est une première rencontre en personne», a mentionné l’adepte de théâtre, le 14 février.

«La semaine dernière, on était neuf connectés ensemble sur zoom et on a fait la première lecture de la pièce, explique la coordonnatrice du projet. On avait fini d’écrire et de corriger quelques coquilles. On a fait la lecture ensemble et on a ri», exprime celle qui a ensuite distribué les rôles.

Elles seront finalement quatre comédiennes sur scène, soit Julie Payer Lafrance elle-même, ainsi que Sophie Caissie, Martine Caissie et Laurette Boudreau. Natalie Theriault-Stordy agira à titre d’assistante à la mise en scène et à la technique.

Il y aura trois représentations de la pièce intitulée Laundromat qui sera présentée les 26, 27 et 28 mai à compter de 19h30 à Notre Centre de Grande-Digue. «Ça va être sous forme de cabaret. Donc les gens vont pouvoir prendre quelque chose à boire et s’asseoir à une petite table de quatre personnes. On a toujours dans l’optique aussi qu’on pense toujours COVID-19», prévient l’organisatrice.

«On veut jouer devant les gens, mais on veut aussi que les gens sortent et se rencontrent, et qu’ils viennent rire, parce que ça va être drôle», annonce-t-elle.