La distribution du film Notre Dame de Moncton est maintenant connue

Le tournage du film Notre Dame de Moncton réalisé par Denise Bouchard débutera le 15 mars. Thomas Lapointe, Louise Turcot, Laurie Gagné, Katherine Kilfoil, Frédérique Cyr-Deschênes et Gilles Renaud tiendront les rôles principaux de ce long métrage de fiction écrit par l’auteure acadienne Mélanie Léger et produit par Bellefeuille Production.

À deux semaines du début du tournage, les bureaux de la maison de production de Moncton fourmillent d’activités. «Nous sommes très fébriles. Tout est en branle. Quand on a eu la réponse (des bailleurs de fonds), on n’en croyait pas nos yeux», a confié le producteur Jean-Claude Bellefeuille.

Deuxième long métrage de fiction réalisé par la cinéaste Denise Bouchard de Caraquet (Pour mieux t’aimer), le film avait comme titre provisoire La clef. Le projet a été rebaptisé en cours de route, mentionne Jean-Claude Bellefeuille, afin de mieux refléter l’identité de Moncton.

«C’est d’identifier Moncton au départ, c’est ça qui était intéressant. C’est pour ça que ça méritait de changer de nom.»

Depuis 1994, seulement quatre longs métrages francophones financés en production indépendante par Téléfilm Canada ont été produits au Nouveau-Brunswick: Le Secret de Jérôme de Phil Comeau, Full Blast de Rodrigue Jean, Pour mieux t’aimer de Denise Bouchard et Gilles Doiron et maintenant Notre Dame de Moncton. Ce sera aussi une première pour la ville de Moncton puisqu’à ce jour, aucun long métrage de fiction en français n’avait été tourné dans cette ville. Le tournage se déroulera dans plusieurs lieux au coeur de la ville, notamment dans un café situé à proximité de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption. «On va sentir effectivement la ville de Moncton dans ce film», soutient le producteur.

Vingt jours de tournage sont prévus du 15 mars au 11 avril avec un budget de 1,5 million $. La maison de production qui avait produit la saga familiale télévisée Conséquences, de Gracia Couturier, en est à son premier long métrage de fiction.

Thomas Lapointe incarnera Jason dans le film Notre Dame de Moncton de Denise Bouchard. – Gracieuseté Frédérique Cyr-Deschênes incarnera Estelle dans le film Notre Dame de Moncton de Denise Bouchard. – Gracieuseté Anika Lirette incarnera Béatrice dans le film Notre Dame de Moncton. – Gracieuseté Le poète Jean-Philippe Raîche incarnera un caissier dans le film Notre Dame de Moncton. – Gracieuseté Katherine Kilfoil incarnera Dorina dans le film Notre Dame de Moncton. – Gracieuseté

Un film intimiste

Notre Dame de Moncton raconte l’histoire d’Anna, 37 ans, écorchée par la vie, qui se retrouve à la rue au milieu de l’hiver à un moment particulièrement stressant. Elle se prépare à renouer avec Jason, le fils qu’elle a placé en adoption il y a presque 20 ans. Par un concours de circonstances, elle se réfugie clandestinement dans le sous-sol de la maison d’un couple âgé. Témoin de leur dernière chicane et de la mort du mari (Hergé), Anna décide d’aider Victorine, une dame âgée de 75 ans, à son insu.

Elle est encouragée par Jason, qui pense que sa mère est l’employée de Victorine, atteinte de démence. Cette dernière, qui tente d’apprivoiser la solitude, se demandera elle-même si elle est malade ou si c’est possible que l’esprit de son mari veille sur elle. L’étrange cohabitation qui se développe entre Anna et Victorine les aidera, l’une et l’autre, à surmonter le deuil et passer à la prochaine étape. Jean-Claude Bellefeuille a été séduit par le scénario notamment en raison du caractère intimiste du récit.

«Je pense que ce qui m’a séduit, c’est cette proximité entre Anna qui a un parcours qui est d’une autre génération et Victorine (psychologue à la retraite). Ce sont deux générations opposées qui vivent chacune un drame et qu’un concours de circonstances provoque une rencontre qui était improbable. C’est de voir aussi de quelle façon, elles vont s’entraider. Ça m’a touché effectivement de ramener ces générations-là à se côtoyer et à s’entraider. On l’a vu dans le cas de la pandémie avec les foyers de soins. Je pense que c’est intimiste et puis Denise Bouchard a cette sensibilité-là qu’elle va porter à l’écran.»

La distribution comprend 19 acteurs confirmés, dont plusieurs Acadiens. On y retrouve, entre autres, Frédérique Cyr-Deschênes (Estelle Arseneault, serveuse dans un café), Katherine Kilfoil (Dorina, la sœur de Victorine), Anika Lirette (Béatrice), Éric Butler (Félix), Jean-Philippe Raîche (caissier), Luc LeBlanc (travailleur social), Sylvain Ward (Martin), Mélanie LeBlanc (docteur) et Diani Blanco (Joanie). Le comédien Thomas Lapointe, originaire d’Edmundston, jouera le rôle de Jason, le fils du personnage principal d’Anna, incarnée par l’actrice québécoise Laurie Gagné. Le couple d’acteurs québécois Louise Turcot et Gilles Renaud tiendra respectivement les rôles de Victorine et Hergé. À cela s’ajoutent quelques rôles muets.

Jean-Claude Bellefeuille rappelle que la plupart des films et des séries tournés en Acadie ont fait appel à des acteurs québécois pour certains de leurs premiers rôles. Une situation qu’il juge tout à fait normale, étant donné que Téléfilm Canada (principal bailleur de fonds pour la fiction canadienne) exige que le film soit distribué au pays. Le star-system québécois et le nombre de salles de cinéma au Québec pèsent donc dans la balance, avance le producteur.

L’ensemble de l’équipe arrivera à Moncton au cours des deux prochaines semaines afin de préparer le tournage qui s’amorce le 15 mars.