Olivier Bergeron à Star Académie: «je me sens enfin à ma place»

À moins de deux jours du variété de Star Académie, Olivier Bergeron se sent d’attaque, même s’il a vécu beaucoup d’émotions au cours de la dernière semaine. Afin de défendre sa place à l’Académie, le jeune chanteur de Kedgwick interprétera la chanson À hauteur d’homme de Vincent Vallières, une pièce qui le représente bien.

Ce n’est pas un Olivier stressé, mais confiant et positif qui s’est entretenu avec l’Acadie Nouvelle, vendredi, depuis les studios à Montréal où il répète le prochain variété de Star Académie.

«Je suis prêt avec une très bonne chanson en français, ça fait que je veux juste donner tout ce que j’ai. Les paroles de ce texte-là me représentent vraiment alors j’ai hâte. […] Cette chanson-là c’est comme si elle avait été écrite pour moi», déclare-t-il.

Les paroles lui rappellent sa vie, sa communauté, sa famille, ses parents et ses grands-parents. Pour la première fois en danger depuis le début de la nouvelle saison de la télé-réalité musicale, l’Acadien estime qu’il aura enfin son moment à lui pour montrer qui il est comme artiste. Il dit vivre la plus belle expérience de sa vie.

«Je me sens enfin à ma place et ça fait du bien de confirmer que c’est vraiment ça que je suis, un artiste. C’est plus pour ça que ça me fait un peu de peine de savoir que je suis en danger, mais en même temps, je veux juste montrer au monde que je suis capable et que je veux rester dimanche.»

«Je pense que mon plus grand défi est de connecter mon corps avec l’émotion pour vraiment bien faire la meilleure prestation possible.»

Il confie qu’il a été particulièrement déçu de son évaluation (exercice devant les professeurs avant la mise en danger), cette semaine. Une prestation qui ne le représentait pas vraiment, considère-t-il. Qu’à cela ne tienne, il va se reprendre dimanche. Il entend faire de son mieux pour demeurer à l’Académie le plus longtemps possible, même si parfois l’expérience s’avère intense et chargée d’émotions.

«C’est intense, mais en même temps, c’est normal qu’il y ait une couple de larmes qui tombent des fois, mais après ça, je mets ça de côté et on reste positif. On est vraiment une belle gang et ça fait du bien d’en parler avec les autres.»

Toujours devant les caméras

Impressionné par la vague d’appuis de sa communauté, il se dit honoré de pouvoir chanter devant eux.

«Je savais que par chez nous, on était une grande famille, mais pas à ce point-là. C’est le fun de voir que le monde est derrière moi. C’est vraiment un honneur de pouvoir performer pour eux et je vais essayer de rester le plus longtemps possible ici pour leur faire vivre encore l’aventure quelques semaines.»

S’il adore l’aventure et la chance qu’il a de côtoyer des professeurs expérimentés, il reste que le fait d’être toujours filmé (24/7) constitue un certain défi, admet le chanteur.

«Elles (les caméras) sont tout le temps vers nous, mais c’est sûr que c’est lourd après un certain temps quand tu sais que tu te fais toujours observer, c’est quand même ça le défi, mais on est ici pour ça.»

Aussi hockeyeur et employé à la scierie de Kedgwick, celui qui avait donné peu de spectacles avant Star Académie sait maintenant qu’il est un artiste. Il ne peut plus imaginer sa vie sans la musique.

«Ça fait du bien de pouvoir être l’humain que je suis. Je n’ai pas besoin de me forcer pour être quelqu’un d’autre. Je suis venu ici pour ça, pour confirmer le fait que c’est ça que je suis parce que moi je suis réaliste dans la vie et je ne pensais pas que ça pouvait être un rêve qui pouvait se réaliser d’être chanteur.»

Après Star Académie, il a envie de composer des chansons et d’enregistrer un album. Il a même commencé à écrire quelques textes, même s’il se concentre sur l’Académie pour y rester le plus longtemps possible.

En plus d’offrir une prestation solo, il chantera notamment avec le groupe Simple Plan et Mitsou lors du prochain variété dimanche au réseau TVA.