Star Académie: Olivier Bergeron confie avoir vécu une crise de panique

Après une soirée haute en émotions, Olivier Bergeron a le sentiment qu’il peut enfin relaxer et vivre le moment présent. Sauvé par le vote du public, le candidat acadien à Star Académie a confié avoir ressenti un épisode de panique pendant le Variété dimanche.

«C’est le fun de voir que le monde croit en moi plus que moi je crois en moi. Ça me donne juste une petite tape dans le dos pour me dire t’as le droit de croire en toi aussi. C’est vraiment un honneur de chanter pour un public comme ça. C’est fantastique», a déclaré Olivier Bergeron, au cours d’un entretien téléphonique au lendemain du Variété diffusé sur le réseau TVA.

Si en apparence, le chanteur ne paraissait pas trop stressé, à l’intérieur il se sentait tout autre, a-t-il confié.

«Hier, j’ai fait une grosse crise de panique avant, pendant et après (ma prestation). À force de garder le stress en dedans de soi, ça explose et hier, ç’a explosé, puis j’ai contrôlé ça, je ne sais pas comment j’ai fait, mais cela n’a pas paru à la caméra. Je suis vraiment fier de ça», a raconté le candidat de Kedgwick.

À un certain moment, il ne pensait même pas pouvoir chanter, tellement son trouble intérieur était grand, mais il a réussi à surmonter sa peur afin de livrer sa prestation.

«J’ai pensé que je ne pouvais pas montrer ça (son sentiment de panique) au public qui attend toute la semaine pour voir le show de dimanche.»

Il estime que son plus grand défi est d’arriver à relâcher la pression et de profiter pleinement de l’expérience. Celui qui a interprété la chanson À hauteur d’homme de Vincent Vallières pensait même avoir livré la pire prestation de sa vie. C’est au retour à l’Académie en se regardant à la télé qu’il s’est rendu compte du contraire.

Les candidats à Star Académie en prestation lors du Variété dimanche sur les ondes de TVA. – Gracieuseté: TVA Publications: Éric Myre

Sans mot

Lorsque Mitsou a dévoilé le résultat du vote dimanche, le chanteur était sans mot. Même s’il s’était imaginé le pire des scénarios, il espérait rester. Son choix de chanson était tout à fait approprié.

«J’ai vécu la chanson comme si c’était ma chanson, mes propres paroles et je pense que j’ai touché beaucoup de gens avec ma prestation et je suis vraiment fier d’avoir pu voir à la télé que j’ai bien fait ça.»

Malgré les émotions, le stress et la caméra toujours braquée sur eux, Olivier Bergeron n’a qu’une envie, celle de poursuivre l’aventure.

«Le stress, les émotions, me faire mettre en évaluation, en danger, ça me fait grandir en tant que personne parce que par chez nous, je travaille, je suis capable de faire ma job, mais je ne me vois pas faire ça toute ma vie, puis ici à l’Académie je peux enfin être moi-même, je grandis, je suis conscient de toute l’évolution que ma personne est en train de faire. Je suis juste bien ici, puis je veux continuer à apprendre en tant qu’artiste.»

Avant son entrée à l’Académie, le jeune homme de Kedgwick avait du mal à imaginer qu’il puisse un jour faire son chemin dans le monde de la musique. Artiste autodidacte, il n’est pratiquement jamais monté sur une scène et n’a pas suivi de leçon de chant.

«On n’a pas d’opportunité par chez nous dans mon village pour faire des spectacles et de pouvoir montrer qui on est en tant qu’artiste.»

«J’évolue toutes les semaines en tant que personne et je suis fier de mon cheminement jusqu’à astheure.»