Incursion dans l’univers créatif de Joey Robin Haché

Animé par le goût du risque et une soif de création, l’auteur-compositeur-interprète Joey Robin Haché compte tenter une percée sur le marché européen. Il prépare d’ailleurs un nouvel album de concert avec le réalisateur, compositeur et orchestrateur belge, Gil Mortio, en vue d’un lancement à Bruxelles à l’automne prochain.

L’Acadie Nouvelle a rencontré les deux artistes dans un chalet à Grand-Barachois où ils se sont installés pendant deux semaines afin de jeter les bases d’une nouvelle collection de chansons à venir. Dans cette petite maison de campagne transformée en studio, l’ambiance est relaxe et conviviale et la discussion animée. Le réalisateur bruxellois souligne qu’en s’isolant dans un chalet, cela leur permet de se consacrer entièrement à la création, étant éloignés des distractions de la ville. Pour Joey Robin Haché, ce décor rural n’est pas très éloigné de son environnement de tous les jours à South Tetagouche dans le nord du Nouveau-Brunswick. Ils se sont offert un genre de huis clos créatif. Le but de l’exercice consiste à sortir des sentiers battus afin de créer une œuvre conjuguant les influences de chacun, européennes et américaines.

«Ce qui est vraiment intéressant c’est d’essayer de faire un peu l’entre-deux. C’est un travail qui va aider aussi à développer en Europe, mais ce sont deux univers qui se confrontent, le continent américain et européen et on apporte nos deux univers ensemble», explique l’auteur-compositeur-interprète natif de Nigadoo.

Parfois, les chemins sont multiples pour arriver à créer et à produire un album, avance Gil Mortio qui n’en est pas à sa première expérience acadienne. Depuis sa rencontre avec Joey Robin Haché en 2015, ils se sont retrouvés à quelques reprises, notamment à Banff où l’artiste belge agissait comme mentor dans un atelier sur la composition.

«On s’est beaucoup amusé et j’ai surtout vu qu’il y avait le Joey que je connaissais, le Joey de la chanson et puis, il y avait aussi un Joey plus expérimental dans lequel je n’avais pas encore entendu des choses et j’entrevoyais plein de possibilités et surtout une envie de sa part de faire des choses différentes. Quand je travaille avec un artiste, j’aime bien avoir l’idée que les portes ne sont pas déjà fermées avant de commencer.»

Le réalisateur a participé à quelques éditions de la FrancoFête en Acadie comme mentor pour la vitrine internationale. Selon lui, les différences entre l’Europe et l’Acadie ne sont pas si grandes, il y voit plusieurs points communs. «Je viens en terrain très connu même si j’en apprends tous les jours.»

Les chansons ont été composées à partir de maquettes en chantier, teintées par leur environnement et leur collaboration commune. Les journées de travail débutent tôt le matin pour se terminer parfois très tard.

De nouvelles avenues

Si l’auteur-compositeur-interprète acadien a eu envie de s’associer à une équipe européenne pour ce quatrième album solo, c’est qu’il veut explorer de nouvelles avenues musicales et sortir de sa zone de confort.

«C’est sûr et certain que pour commercialiser en Europe, il faut changer un peu sa manière de travailler, de percevoir les choses et comment dire les choses, mais j’avais vraiment une grosse envie de brasser la cage solidement. Je ne pouvais pas penser à quelqu’un d’autre que Gil parce qu’il a vraiment des références beaucoup plus larges et techniques assez baroques dans la composition. C’est assez grandiose. […]. Ça m’intéressait beaucoup.»

Les deux artistes ont entrepris leur travail sans idées préconçues. Douze ébauches de chansons ont émergé de cette collaboration artistique. La création s’est vraiment faite à deux. Ils ont écouté beaucoup de musique différente. Comme le souligne Gil Mortio, cela ne s’entendra peut-être pas dans les chansons, mais ils avaient besoin de déconstruire pour reconstruire. Finalement, la facture des chansons est assez classique. Joey Robin Haché parle d’un folk plus posé avec des textures rock, psychédéliques. Il y a certaines chansons engagées, dramatiques, mais d’autres qui sont plus légères. Elles racontent d’abord des histoires inspirées de divers sujets. L’innocence brisé d’un enfant, la magie de l’hiver, le jeu télévisé Price is Right figurent parmi ses sources d’inspiration.

Trouver un son

Pour Gil Mortio, il n’est pas question nécessairement de réinventer la musique, mais de développer un son propre à l’artiste. Il fait l’analogie avec la musique classique.

«Si on prend les lieder de Schubert, que ce soit chanté par une personne ou par une autre personne, ce sera deux sons différents et pourtant c’est la même composition.»

De ce côté-ci de l’Atlantique, il cite en exemple les Hôtesses d’Hilaire que l’on peut reconnaître à des kilomètres.

«Ils ne réinventent pas la musique et ils ont les mêmes accords de partout dans le monde, les mêmes instruments, influencés par d’autres, mais ils ont un son et c’est comme ça pour tous les artistes qu’on reconnaît à terme», ajoute le réalisateur qui se voit un peu comme un guide pour aider l’artiste à mettre son histoire en musique.

Après cette séance intensive de création, Joey Robin Haché s’envolera vers l’Europe en avril où il ira rejoindre Gil Mortio dans son studio à Bruxelles afin d’apporter la touche finale aux chansons et enregistrer l’album. Il envisage de lancer son nouveau disque en octobre au Festival Francofaune à Bruxelles.