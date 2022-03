Brigitte Clavette, couronnée d’un prix d’excellence du Gouverneur général

L’orfèvre et sculptrice Brigitte Clavette, de Fredericton, reçoit le Prix Saidye-Bronfman du Gouverneur général 2022, soit la plus importante distinction soulignant l’excellence dans les métiers d’art au Canada.

L’artiste native de Saint-Basile au Madawaska s’est dite extrêmement touchée par cette reconnaissance. Orfèvre, sculptrice et joaillière, Brigitte Clavette conjugue sa pratique artistique et l’enseignement des métiers d’art depuis près de 40 ans. Celle qui a dirigé le département des arts de la joaillerie et des arts du métal au Collège d’artisanat et de design du Nouveau-Brunswick pendant 32 ans enseigne maintenant à temps partiel l’orfèvrerie.

«Quand on vient d’une petite place comme le Nouveau-Brunswick et puis qu’on n’a pas les grands musées et qu’on n’a pas tous les outils, les matériaux à la portée de la main comme si j’habitais à Toronto ou bien à Vancouver ou à Montréal, on a tendance à oublier qu’on est bon quand même, qu’on a de belles choses à dire et à faire», a-t-elle exprimé en entrevue.

«Dans la hiérarchie des arts, il y a l’architecture, la peinture, la sculpture et les métiers d’art qui sont un peu plus bas des fois. Les opportunités ne sont pas toujours là donc on les fait nous-mêmes. J’ai appris à me tenir au courant des choses, j’ai voyagé, j’ai étudié. Quand il y a des expositions, j’applique, j’ai appris à faire des applications pour des bourses et ce que j’enseigne aussi à mes élèves à faire leur chemin.»

En recevant son prix, l’artiste a eu une pensée spéciale pour sa professeure et mentore Lois Etherington Betteridge qui a reçu le prix Saidye-Bronfman en 1978. Décédée il y a deux ans, cette artiste était très importante dans la vie de Brigitte Clavette. Peu de temps avant son décès, elles ont exposé ensemble à Toronto.

Un détail de la pièce Wasted de Brigitte Clavette. – Gracieuseté: Brigitte Clavette Une oeuvre (Wasted) de Brigitte Clavette. – Gracieuseté: Brigitte Clavette Une oeuvre de Brigitte Clavette. – Gracieuseté Brigitte Clavette Une oeuvre (Fishslice) de Brigitte Clavette. – Gracieuseté: Brigitte Clavette

L’artiste de Fredericton est la deuxième Acadienne native du N.-B. à recevoir ce prix depuis sa création en 1977. Le céramiste Léopold L. Foulem l’a remporté en 2001.

«Étant francophone hors Québec et étant dans l’Est, je suis pas mal contente d’avoir pu percer ça», a confié l’artiste.

Au fil des années, sa pratique a évolué, délaissant les formes classiques pour se permettre davantage de liberté dans la création de ses oeuvres.

«J’ai appris à manipuler le métal d’une façon assez stricte, bien polie, bien montée, un peu classique au début comme ma théière qui est au Royal Ontario Museum, mais à la longue, je voulais m’exprimer de façon plus lousse, plus fluide et intuitive.»

Ses oeuvres sur plateau que l’on peut disposer sur une table intègrent l’argent et des pièces de métal créées à partir d’objets organiques, symbolisant ainsi l’abondance et le gaspillage.

«Pour moi, c’est comme du papier, une façon de s’exprimer. C’est le message qui est important, ce n’est pas la valeur.»

Le prix Saidye-Bronfman est assorti d’une bourse de 25 000 $ et d’une exposition au Musée des beaux-arts du Canada.

«C’est le rêve de n’importe quel artiste d’être dans la grande galerie du pays», s’est-elle exclamée.

Brigitte Clavette a reçu quelques distinctions au cours de sa carrière, dont le prix Strathbutler. Le Conseil des arts du Canada a dévoilé, mercredi, les neuf lauréats des Prix du gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques.