Des femmes capitaines déterminées

Le nouveau documentaire de Phil Comeau, Femmes capitaines, met en lumière des pêcheuses déterminées et confiantes qui excellent à la barre de leur bateau.

En compagnie de la jeune pêcheuse de Lamèque, Marilyn Gauvin, qui aspire à prendre la barre d’un tel bateau, on parcourt les quais à la rencontre de six femmes capitaines inspirantes. Ce documentaire touchant avec de beaux personnages et des images prenantes, prouve bien qu’il n’est pas nécessaire d’être un homme pour devenir capitaine d’un bateau de pêche.

«J’aime 100 fois mieux faire ma petite pêche que d’être enfermée dans un bureau», affirme l’une des capitaines.

Si de plus en plus de femmes sont membres d’équipage, il y a encore très peu d’entre elles qui choisissent de devenir les maîtres à bord.

Depuis 2003, seulement 18 femmes ont suivi leur cours de capitaine à l’École des pêches de Caraquet. Le film donne la parole à des capitaines de la Péninsule acadienne, dont l’une des pionnières dans son domaine, la crabière Odile Gauvin-Mallet. Celle qui a connu des débuts difficiles pour faire sa place dans un monde d’hommes a transmis sa passion à sa fille Jolène Mallet, nouvellement capitaine d’un homardier. La plupart de ces pêcheuses sont aussi des mères de famille.

Le cinéaste s’est rendu jusqu’à Lunenburg en Nouvelle-Écosse afin de rencontrer Gail Atkinson qui dirige le seul équipage entièrement féminin au Canada.

«Je voulais absolument filmer sur un bateau où c’était que des femmes pour voir comment l’ambiance sur un bateau est différente. Et comme on voit dans le film, c’est beaucoup plus relaxe, plus amusant, plus agréable, les femmes ont l’air d’avoir beaucoup de plaisir. […] Elle s’occupe aussi plus de leur équipe d’un point de vue humain», mentionne le réalisateur.

Par exemple, Gail Atkinson remet un pourcentage des revenus aux membres de son équipage, ce qui est assez avant-gardiste dans l’industrie, mentionne le réalisateur. La capitaine de Lunenburg raconte que lorsqu’elle était jeune, ce métier n’était pas possible pour elle. Aujourd’hui, elle ne veut pas juste gagner sa vie avec la pêche, elle veut être la meilleure.

Le film nous transporte sur les bateaux de pêche où on voit ces femmes à l’oeuvre. Elles ont toutes leur propre façon de fonctionner, note le cinéaste, ouvrant ainsi un monde de possibilités. Phil Comeau raconte que le tournage a été assez laborieux à cause de la pandémie, du report de l’ouverture de la pêche et d’un événement tragique survenu en cours de production. Le tournage de 20 jours s’est déroulé en quatre temps au printemps, à l’été et à l’automne 2021.

L’idée originale du projet est venue du producteur Jean-Claude Bellefeuille. Un premier scénario avait été écrit par Jacques Hamelin.

Sa rencontre avec Marilyn Gauvin a été déterminante dans la suite des choses. Phil Comeau tenait à réaliser ce film avec la jeune femme qui mène sa propre quête.

«Je pense qu’elle (Marilyn) va inspirer aussi beaucoup d’autres jeunes femmes à vouloir se lancer dans l’industrie de la pêche, mais aussi celles qui rêvent de devenir capitaine, vont voir que c’est possible.»

D’ailleurs, à la suite de ce film, la jeune femme de Lamèque s’est inscrite à l’École des pêches pour suivre son cours de capitaine à l’automne prochain.

Marilyn Gauvin pêche avec son père Ernest Chiasson dans le film Femmes capitaines de Phil Comeau. – Gracieuseté Le départ à la pêche au quai de Petit-Shippagan dans le film Femmes capitaines de Phil Comeau. – Gracieuseté Marilyn Gauvin et d’autres pêcheurs dans une scène du film Femmes capitaines de Phil Comeau. – Gracieuseté Une scène du film Femmes capitaines de Phil Comeau. – Gracieuseté

Tournage en mer

Filmer en mer comporte son lot de défis, admet le réalisateur qui n’en est pas à sa première expérience sur un bateau. Il a tourné plusieurs films sur la mer. Il a traversé, entre autres, l’Atlantique sur un grand voilier de l’Afrique du Sud à l’Amérique du Nord. Toute l’équipe doit avoir le pied marin.

«Ce n’est pas évident parce que le moindrement que c’est rough, il faut être solide, il faut que la caméra soit solide, il faut que Mario Paulin (caméraman) bouge avec les vagues, si on peut dire. C’est du sport et puis aussi sur les bateaux, il n’y a pas énormément d’espaces donc il faut vraiment se faire petit pour arriver à trouver des angles intéressants. On expérimente aussi avec des perches, on a évidemment un drone, ce qui nous permettait de voir un peu tout le tour du bateau pas seulement l’intérieur. On a beaucoup expérimenté en terme technique pour arriver à avoir des prises inusitées.»

La musique du documentaire a été composée par Isabelle Cyr et Yves Marchand. Présenté sur tou.tv, le film suscite déjà de belles critiques du public. Phil Comeau espère que ce film encouragera les femmes à devenir capitaines et à essayer de nouvelles choses si elles en ont envie.

«Les femmes peuvent tout faire, il n’y a plus de carrière d’homme et de carrière de femmes», rappelle-t-il.

Ayant une feuille de route bien garnie, Phil Comeau a réalisé une centaine d’oeuvres pour le cinéma et la télévision. Produit par Bellefeuille Production, Femmes capitaines est présenté sur les ondes de Radio-Canada le samedi 5 mars à 23h30 dans le cadre de Doc Humanité.