UNI fait un don de 1 million $ pour encourager les enfants à jouer de la musique

UNI Coopération financière fait un don de 1 million $ à la campagne de financement «10 000 enfants» de Sistema NB, un programme musical qui repose sur les valeurs d’inclusion, d’intensité et d’excellence.

Les responsables du programme d’éducation à la musique orchestrale, Sistema, se donnent le projet ambitieux de rejoindre 10 000 enfants du Nouveau-Brunswick au cours des 15 prochaines années.

Le géant acadien du monde des affaires a décidé de leur donner un sérieux coup de main.

«Je suis très fier que de notre don substantiel à cette campagne qui nous tient à cœur. Une cause qui fait naître l’espoir et se distingue par l’incidence positive qu’elle a sur les enfants, les jeunes et les communautés. Il est primordial d’investir pour les enfants, leur avenir et l’avenir du Nouveau-Brunswick», a déclaré Robert Moreau, président et chef de la direction d’UNI Coopération financière, lors d’une conférence de presse, mardi.

«Si nous voulons que les enfants des communautés soient intégrés dans la société et acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour devenir des adultes épanouis, nous devons ensemble offrir davantage de possibilités à un plus grand nombre de nos enfants. Nous ne pouvons tout simplement pas les laisser tomber. Au nom de tous les Néo-Brunswickois, nous vous en sommes profondément reconnaissants. Nous vous remercions», a mentionné le président et chef de la direction de Sistema NB, Ken MacLeod.