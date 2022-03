Dans les coulisses de la pièce Les meilleurs frères

Les comédiens Éric Butler et Tony Murray souhaitaient depuis longtemps se retrouver au théâtre à jouer dans une oeuvre commune. La pièce Les meilleurs frères de Daniel MacIvor, traduite par Jean-Philippe Raîche, leur offre enfin l’occasion de concrétiser leur rêve. Avec la metteure en scène Martine Beaulne, ils explorent cette tragi-comédie sur le deuil et les tensions familiales.

L’Acadie Nouvelle a rencontré l’équipe entre deux répétitions au théâtre l’Escaouette à Moncton. C’est la première fois que cette pièce du dramaturge de la Nouvelle-Écosse est produite en français. Selon Martine Beaulne, la version française de Jean-Philippe Raîche est assez fidèle au texte original.

«La grande qualité de la traduction de Jean-Philippe Raîche c’est de garder la rythmique parce que la langue n’est pas construite pareil. Jean-Philippe a réussi ce tour de force», a commenté la metteure en scène montréalaise.

Martine Beaulne n’en est pas à sa première expérience acadienne. C’est elle qui avait signé la mise en scène du spectacle Louis Mailloux de Jules Boudreault et Calixte Duguay en 2010.

Pour leur part, Éric Butler et Tony Murry ont joué dans différents spectacles ensemble depuis le début des années 1990, la dernière fois étant en 1999 dans une comédie de Robert Gauvin au Théâtre du Bocage. Une belle complicité s’était développée entre les deux comédiens. Éric Butler qui avait déjà travaillé avec Martine Beaulne a approché celle-ci pour explorer différentes avenues afin qu’ils puissent de nouveau collaborer à un projet.

«Comme j’aime beaucoup venir ici, je me suis démenée et j’ai trouvé cette pièce-là de Daniel MacIvor que nous avons proposée à Allain Roy du Théâtre populaire d’Acadie.»

«Ce sont deux formidables personnages et ça allait parfaitement avec leur type d’énergie», poursuit celle qui a mis en scène au-delà de 70 spectacles, dont Avaler la mer et les poissons de Sylvie Drapeau et Isabelle Vincent qui avait été présenté en Acadie.

Un conflit

La pièce de Daniel MacIvor raconte l’histoire de Hamilton (Éric Butler) et Kyle Meilleur (Tony Murray), deux frères aux personnalités différentes. Leur mère âgée de 75 ans meurt de façon tragique dans un accident. Les deux frères se retrouvent afin de préparer les funérailles de leur mère.

Pendant les préparatifs, des souvenirs et des événements du passé remontent à la surface. Au coeur de l’action, il y a le chien Enzo de leur mère dont ils doivent prendre soin. Comment deux frères peuvent-ils se réconcilier à travers le deuil de leur mère?

«La mort d’un parent provoque souvent ce type de questionnement, de retour en arrière, ça brasse bien des choses au niveau émotif. […] Je trouvais que c’était un sujet très intéressant à parler. Aussi les deux frères ont des orientations sexuelles différentes et des relations pas du tout dans le même genre. Tout ça est là comme toile de fond et ce qui est beau c’est de voir l’évolution de leurs retrouvailles», explique Martine Beaulne.

Comme le soulève Éric Butler, ce n’est pas une famille très unie. Les deux frères ont des points de vue divergents. Des blessures du passé ressurgissent.

«Je pense qu’on réussit à mettre un pansement sur nos coeurs», souligne le comédien établi à Saint-Antoine.

Un retour à la scène

Tony Murray qu’on a pu voir à l’écran notamment dans la télésérie Conséquences, n’a pas joué au théâtre depuis 15 ans. Le comédien de Caraquet a donc replongé dans cet univers avec plaisir.

«Je me rends compte que jouer au théâtre, ça reste en nous. Avec Éric, je suis en confiance et avec Martine qui est une excellente directrice d’acteur, c’est merveilleux, c’est un beau travail qu’on fait, un beau voyage intérieur qu’elle nous fait faire.»

Ils sont face à une dramaturgie fragmentée puisque la pièce se déploie en divers tableaux, exigeant des comédiens une grande concentration, note la metteure en scène. Au commencement de chaque scène, les comédiens doivent déjà être dans l’action.

«Ce n’est pas une pièce de dramaturgie contemporaine flyée. C’est un théâtre populaire qui peut parler au grand public, bien que ce ne soit pas linéaire dans le temps.»

D’après Martine Beaulne, les deux comédiens ont des énergies qui se complètent bien. «Ils ont le costume des personnages au départ, après ça, c’est de trouver les nuances et d’amener ça dans une théâtralité.»

Le théâtre l’Escaouette a déjà présenté des oeuvres de Daniel MacIvor, dont Cul-de-sac qui avait été jouée par Ludger Beaulieu.

Le travail et les répétitions de la pièce Les meilleurs frères ont débuté en 2020, mais le resserrement des règles sanitaires a interrompu la production à quelques reprises, repoussant ainsi la première. D’après la metteure en scène, le spectacle va prendre une autre envolée avec le public. Cette production du TPA prend son envol au théâtre l’Escaouette les 11 et 12 mars, ainsi que les 16 et 17 mars au Centre culturel de Caraquet. Si tout va bien, la pièce partira en tournée dans la province à l’hiver 2023.