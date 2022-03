Une offre artistique variée à Dieppe pour le congé de mars

La semaine de relâche s’annonce sans relâche au Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD) qui propose une série d’ateliers d’art, de spectacles, un concert classique, une conférence voyage et un vernissage.

La directrice artistique du CACD, Sophie Doucette, souligne que le centre a conçu une programmation en français diversifiée pour les familles qui demeurent dans la région pendant la semaine de relâche du 5 au 13 mars.

«L’année passée, on a eu un camp musical, mais ça c’est passé en virtuel. On est bien excité d’avoir une belle programmation en présentiel cette année.»

Le centre culturel situé à la Place 1604 propose en quelque sorte un mini festival. Les spectacles en plateau double mettent en vedette des artistes de divers styles musicaux allant du folk, au rock, en passant par la chanson et le traditionnel.

«On a voulu monter des plateaux doubles interprovinciaux. C’était ça la motivation derrière la programmation. Dans chacun, il y a un artiste du Nouveau-Brunswick et d’une autre province des Maritimes. Ce qui nous permet de découvrir des talents d’un peu partout de différentes régions avec différents accents», a expliqué Sophie Doucette.

Ainsi l’auteur-compositeur-interprète Claude Cormier, des Îles-de-la-Madeleine, partagera la scène de la Caserne avec la chanteuse Maude Sonier du Nouveau-Brunswick. Joey Robin Haché sera en spectacle avec l’artiste Sluice de la Nouvelle-Écosse. Le groupe La Patente de Fredericton est jumelé à l’auteur-compositeur-interprète Marc à Paul à Jos, originaire aussi de la Nouvelle-Écosse. En musique traditionnelle, la Caserne accueillera La Famille LeBlanc de Tétagouche Nord et le groupe Gadelle de la région Évangéline à l’Île-du-Prince-Édouard. Ce quatuor est formé, entre autres, de deux anciens membres de Barachois, Hélène Bergeron et Louise Arsenault.

Le programme comprend cinq ateliers offerts par des artistes qui explorent différentes formes d’arts: sculpture et céramique, dessin, peinture, improvisation et clown. Ceux-ci s’adressent aux enfants âgés de 6 ans et plus.

«C’est destiné vraiment à tout le monde. S’il y a des enfants plus jeunes qui veulent venir, on les encourage à être accompagnés d’un adulte.»

Sophie Doucette mentionne que le centre a déjà reçu des inscriptions pour les ateliers. Il reste encore des places. Quant aux spectacles, elle espère que le public sera au rendez-vous.

«On a l’impression que les gens ont perdu un peu l’habitude de consommer la culture et d’aller voir des shows, donc on espère que comme ça se passe dans le cadre du congé de mars, les gens seront justement à la recherche d’activités à faire soit seuls, entre amis ou en famille. On s’aperçoit que les gens de plus en plus attendent à la dernière minute avant d’acheter des billets. On n’a pas vendu encore trop de billets, mais on espère que ça va bouger d’ici là», a indiqué la directrice artistique.

Le Centre tenait à offrir une semaine d’activités à la carte, permettant ainsi à la clientèle de choisir ce qui les intéresse.

«Les jeunes ont été durement touchés par la pandémie et l’annulation des activités donc la série d’ateliers est dans cet esprit de pouvoir offrir quelque chose à cette population qui a vu plusieurs des activités annulées au cours des derniers mois. Ce n’est pas tout le monde qui voyage à l’extérieur pendant le congé de mars et surtout de pouvoir avoir une offre en français dans la région, c’est quelque chose qui est important pour nous.»

La semaine se terminera avec le concert de gala des Jeunesses musicales du Canada. Pour participer aux ateliers, le centre encourage les personnes à s’inscrire à l’avance puisque les places sont limitées.