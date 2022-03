Michel Thériault publiera les textes de ses chansons dans un recueil

L’auteur-compositeur-interprète Michel Thériault prépare un recueil de chansons. Dans cette publication à venir, l’artiste propose de revoir l’ensemble de son répertoire depuis la sortie de son premier album Funambule en 1995 jusqu’à aujourd’hui.

Depuis la sortie de son dernier album Le sage et le fou en 2018, Michel Thériault s’est fait plutôt discret sur la scène musicale. Il se consacre, entre autres, à la peinture et à la préparation d’un recueil, non pas de poésie, mais de chansons. Même s’il n’a pas de projet d’album ou de spectacle pour l’instant, sa passion pour la chanson française demeure bien vivante. Celui qu’on a qualifié de chanteur pop moutarde est reconnu pour ses textes ayant du piquant. Il a eu envie d’écrire ce recueil pour mettre en lumière les paroles de ses chansons.

«Je trouvais qu’avec mes six disques, j’avais beaucoup de textes. Les gens ont souvent dit que je travaillais fort sur mes textes […] puis j’ai toujours été un amoureux des beaux textes de la chanson française, puis j’en ai des drôles, ça fait que je trouvais ça intéressant de les mettre dans un bouquin» a expliqué en entrevue l’artiste natif de Bertrand, établi à Shediac.

Assez volumineux, le manuscrit (qui a comme titre provisoire Le faiseur de chansons) rassemble les paroles des pièces de tous ses albums, des simples, ainsi qu’une dizaine d’inédites. Le recueil sera abondamment illustré de photographies. Ce sont des images de l’artiste en studio ou lors de lancements d’albums. On y découvrira aussi la genèse de chaque pièce dans de courts récits. L’auteur d’Easy Rose, de Beau temps pour un lavage et d’Eddy le bum a plusieurs anecdotes à raconter pour chacune de ses chansons. Ce conteur d’histoires s’inspire notamment d’expressions, d’événements, de personnages, de discussions ou encore de souvenirs d’enfance.

«Ce n’est pas juste un recueil de chansons, puisque je vais raconter des anecdotes. J’ai gardé aussi mon côté humour. Il y a des chansons par exemple que j’ai écrites, et quand je lis le texte, je ne peux pas me souvenir comment j’ai écrit ça.»

Deux cents chansons

Michel Thériault a composé beaucoup de chansons en 30 ans de carrière musicale. Il estime qu’il en a environ 200 dans ses tiroirs, dont 70 qui ont été enregistrées sur des albums. Comme il n’avait pas envie d’écrire son autobiographie, il a plutôt opté pour un recueil de chansons. Il n’est d’ailleurs pas le premier à le faire. De grandes vedettes de la musique l’ont fait avant lui. Paul McCartney a publié à l’automne un recueil en deux volumes de ses chansons, de récits sur sa vie et de ses inspirations.

«C’est fâchant parce que Paul McCartney a volé mon idée», ironise l’auteur-compositeur-interprète acadien.

Ainsi les lecteurs découvriront Michel Thériault à travers les paroles de son œuvre musicale et ses inspirations.

«Je pense que ça fait quelque chose d’intéressant pour les gens qui m’ont suivi. L’éditeur trouvait que ça pourrait être intéressant et que ça piquerait peut-être la curiosité des jeunes qui se demandent ce que le vieux Thériault a écrit.»

Dans l’introduction et l’épilogue, il fournira des informations sur son parcours musical, ses influences et les origines entourant le mystère de la pop moutarde.

Côté musique, l’artiste n’a que des projets embryonnaires. «Ce n’est pas que j’ai pas envie de faire d’album, mais quand on fait des albums, il reste dans notre garde-robe ou dans des boîtes. Il n’y a plus personne qui achète des disques. Quelques années passées, des gens de ma génération achetaient des disques, mais c’est fini alors pourquoi sortir un album?», soulève l’auteur-compositeur-interprète qui réfléchit sur son avenir en musique.

Son recueil qui sera publié aux Éditions de la Francophonie (propriété de l’Acadie Nouvelle) devrait paraître au printemps ou à l’été. Plusieurs étapes doivent être complétées avant la publication.

Michel Thériault participera probablement aux salons du livre au Nouveau-Brunswick à l’automne prochain.