La Patente au Festival international de Louisiane

La formation musicale La Patente s’envolera pour les bayous en avril prochain afin de participer au Festival international de Louisiane.

Selon la liste d’artistes invités au festival, le groupe formé de quatre Brayons qui a vu le jour à Fredericton est le seul à provenir de la province. Il est aussi l’un des rares à provenir du Canada tout court.

Le fondateur du groupe, Marc Colecchio, ne se fait d’ailleurs pas trop d’attente à l’aube d’une première participation à un événement d’une telle envergure. Il faut se rappeler que La Patente n’a lancé son premier album, L’illusion de la perfection, qu’en novembre dernier.

«C’est sûr que l’on est super contents d’aller en Louisiane et de visiter La Nouvelle-Orléans. C’est un méchant “trip”. Je n’ai jamais fait quelque chose d’aussi gros alors je ne sais pas à quoi m’attendre. On va faire ce que l’on fait d’habitude et on va essayer de donner un gros “show”.»

C’est par l’entremise de l’agence de gestion d’artistes musicaux, Le Grenier musique, que le groupe a pu avoir cette invitation des organisateurs du festival qui se déroulera du 27 avril au 1er mai à Lafayette.

«Ce sont eux autres qui s’occupent du “booking” et ils ont envoyé notre CD quand on l’a sorti et ils (les organisateurs du festival) ont aimé ça, donc ils voulaient nous avoir. C’est aussi simple que ça», a raconté Marc Colecchio.

Le groupe, qui se plaît à dire qu’il ne fait pas dans la dentelle avec son «Folk rock francophone ben sale», a connu un certain succès à la suite du lancement de son premier opus.

Les chansons de la formation madawaskayenne font partie de la rotation de certaines radios et sont aussi présentes sur les plateformes d’écoute numérique.

«On a été chanceux d’avoir pu faire notre lancement en novembre avant qu’on ne remette les restrictions. On a eu une vraiment bonne réception. Ça va bien. On vend des CD et des T-shirts. La roue tourne.»

«Notre but, c’est de jouer de la musique. Ça nous donne l’occasion de faire ce que l’on aime et, si les gens aiment ça, tant mieux.»

M. Colecchio est bien conscient que la participation de La Patente au Festival international de Louisiane est une importante expérience de vie et qu’elle peut ouvrir d’autres portes au groupe.

Ce dernier a toutefois décidé d’adopter une attitude similaire à celle qu’il a eue avant le lancement du premier album.

«On vit au jour le jour et on ne se casse pas vraiment la tête avec ça. Mais, avec Le Grenier musique, on a une bonne équipe derrière nous qui s’occupe de bien des choses ce qui nous permet de nous concentrer sur notre musique.»

En Louisiane, la formation présentera, entre autres, des pièces de l’album, L’illusion de la perfection, mais aussi d’autres chansons qui pourraient se retrouver sur un deuxième opus.

«On a beaucoup de pièces. Ce sera un mélange d’un peu tout ça. Ça va vraiment dépendre de la longueur de nos “show”, car on va faire plusieurs spectacles.»

D’ici là, La Patente fera une mini tournée au Nouveau-Brunswick. Au cours de l’été, le groupe offrira des spectacles à quelques endroits dans la province, notamment au Festival acadien de Caraquet.

Même si un album EP sera lancé au cours de l’année, leur prochain album complet ne devrait sortir qu’en 2023 au plus tôt.

«C’est sûr qu’il va y avoir des différences, parce qu’il faut expérimenter et se renouveler, mais on va encore avoir une structure familière avec nos sons de banjo, de guitare et de voix. On a aussi une choriste qui nous accompagne ce qui est pas mal “cool”.»