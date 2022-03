Sylviane Thomas s’en donne à cœur joie avec les vieux câbles de pêcheurs!

Après avoir travaillé avec sa tête pendant la moitié de sa vie, Sylviane Thomas avait besoin de se dégourdir les mains. Elle a développé une véritable passion en créant des tapis et paniers à partir de câbles de pêche recyclés.

L’été dernier, au cours d’une bonne journée à la fin juillet, elle et son mari pêcheur de Richibucto sont partis en voyage vers la Nouvelle-Écosse. Sur leur chemin de retour, ils se sont arrêtés à une petite boutique dans la localité de Masstown. Sylviane Thomas a posé ses yeux sur un tapis conçu sur place avec des cordes de pêche. «Ça m’a intrigué», dit-elle. C’était quelque chose qu’elle n’avait jamais vu auparavant. Ça lui est resté en tête. Elle et son mari ont parlé de ce tapis durant le reste du voyage.

«Arrivé à la maison, on est allé sur Youtube pour voir. Ça fait plusieurs années que ça existe, ç’a commencé au Maine», raconte celle qui est native de Saint-Isidore.

Son mari lui a préparé un métier à tisser en bois, communément désigné «jig», pour fabriquer ses œuvres. En somme, à partir de rien, il a fallu créer l’outil de production avant de créer les œuvres comme telles. Le couple s’est inspiré de Youtube dans l’évolution du projet. Une bonne nuit, l’artiste en éveil s’est ouvert les yeux et a dit à son mari: «ok Marc, j’ai besoin que tu me fasses le même “jig”, mais en rond, et je veux qu’il tourne.» C’est à partir de ce métier à tisser en rond qu’elle fabrique ses paniers en corde de pêche.

«C’est une vraie passion», énonce celle qui est devenue créatrice depuis seulement sept mois. Elle dit avoir «pris over» le garage de son mari pour fabriquer ses œuvres.

«Tu ne peux pas jeter du câble de pêcheur. Ce n’est pas biodégradable. Il n’y a pas de recyclage pour ça», dit-elle. En fait, les choses commencent à changer. Coastal Action, une organisation néo-écossaise, a installé des bacs de récupération pour de vieux cordages sur neuf quais de la Nouvelle-Écosse. Au Nouveau-Brunswick, l’Union des pêcheurs des maritimes (UPM) mène elle aussi plusieurs projets afin de retrouver des engins de pêche perdus sur les fonds marins.

Le câble neuf n’intéresse pas Sylviane Thomas. «Je ne te dis pas que je ne pige pas dedans pour quelques rangées de rouge, car du rouge, j’en n’ai pas», dit-elle. Lorsque nécessaire, elle ira puiser dans les câbles de son mari pêcheur. «Je n’ai aucune matière neuve à aller acheter pour faire mes tapis», affirme-t-elle.

Chaque tapis complété pèse de six à huit livres, soit entre 2,7 et 3,6 kilogrammes, et mesure environ deux pieds par trois pieds, soit 0,6 à 0,9 m. Elle peut aussi en façonner sur une longueur de six pieds (1,8 m). «Quand je le fais, il est sale. Il n’est pas lavé, il est plein de sel de mer, de cochonneries de l’océan, plein de foin parce qu’il a été dans une cour-arrière ça fait des années. Il faut vraiment que je mette mes gants. Femme de caisse populaire que je suis, mettons que je ne suis pas dans mon élément, confie-t-elle. Je passe des heures à enlever tout ce que je ne peux pas utiliser pour mon tapis.»

Sylviane Thomas fabrique ses œuvres une à la fois, étant donné qu’elle a besoin d’avoir son matériel, soit 180 pieds (54,8 m) de câble, pour fabriquer un seul tapis. Parfois elle passe des journées à démêler son câble. L’artiste a beaucoup de plaisir à agencer les couleurs de ses tapis. «C’est un fun. C’est là que ma créativité est mise à l’épreuve», exprime-t-elle.

Prête à travailler, elle tisse ses tapis, un à la fois, rangée par rangée, à partir de la corde. «J’aime ça, et je le prends vraiment comme un passe-temps, affirme l’artiste manuelle. Mon but, c’est que chaque maison du comté de Kent ait son tapis recyclé. Le câble représente nos racines. Ce qui vient me chercher, c’est le fait que les pêcheurs ont utilisé ce câble. Si le pêcheur n’a pas pu en venir à bout, ce n’est pas en s’essuyant les pieds dessus qu’on va en venir à bout.»

Puisque ses créations sont fabriquées à partir de câble recyclé, elle se retrouve avec plusieurs bouts de cordes pour arriver aux 180 pieds nécessaires pour un seul tapis. Elle s’en réjouit, cela signifie qu’elle n’aura pas deux tapis semblables. «Mon design change à chaque tapis, dit-elle. C’est pour ça que c’est tellement unique et que ça me complique la vie quand ils me disent: j’en veux deux pareils!»

Après avoir terminé son tapis, elle le lave à haute pression. «C’est là que les couleurs ressortent. Il devient comme neuf», commente-t-elle.

Avec ses bouts de câbles de différentes longueurs laissées après avoir conçu un tapis, elle crée aussi des paniers multicolores. «Maintenant je ne jette vraiment plus rien», dit-elle.

En plus des tapis et des paniers, Sylviane Thomas confectionne des drapeaux acadiens. Elle conçoit aussi des portes-bûches et des sièges de balançoires. «J’ai commencé aussi des lits de chats», ajoute-t-elle. Elle vient tout juste de commencer à faire des tables basses à partir de bobines de câbles. «J’ai plein de commandes à l’avance, mais je n’ai pas de bobines pour me suffire.»

En somme, Sylviane Thomas n’a pas le temps de s’ennuyer, et ça ne fait que commencer.

IJL – Reseau.Presse – Acadie Nouvelle