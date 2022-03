Les vraies histoires de Marc à Paul à Jos

Les expériences de vie et le monde qui l’entoure nourrissent les chansons de Marc à Paul à Jos teintées de vérité et d’humour. Après sa Baie Sainte-Marie natale, il puise de plus en plus ses inspirations dans la région de Miramichi où il est établi depuis quelques années.

Le chanteur-musicien qui débarque en formule trio à la Caserne de Dieppe pour offrir un tour de chant ne manque pas d’humour avec des chansons pleines d’authenticité. Entre les pièces, il aime raconter des histoires afin d’expliquer un peu l’origine de chacune d’entre elles. Ce sont de vraies histoires avec des personnages qui existent réellement, rappelle-t-il. Excellent conteur, Marc à Paul à Jos (Marc LeBlanc de son vrai nom) aime jouer avec les mots, se moquer un peu de certaines situations et faire des blagues.

«J’aime beaucoup faire le «carnacier» (vieux mot français utilisé à la Baie-Sainte-Marie). Un «carnacier» c’est comme quelqu’un qui est tout le temps en train de faire des blagues ou des simplicités. On dit ça par chez nous», explique l’auteur-compositeur-interprète natif de Clare.

L’artiste qui envisage de faire paraître un septième album de chansons originales, cet été, s’inspire aussi de sa nouvelle vie à Miramichi. Après avoir vécu pendant plusieurs années à Vancouver où il jouait surtout du métal, il a eu envie de revenir vivre dans les Maritimes pour s’y établir en permanence. C’est lors d’une tournée de quelques concerts au Nouveau-Brunswick en 2016, qu’il a eu un coup de coeur pour le nord de la province.

Un retour sur scène

Depuis deux ans, tout comme plusieurs artistes, Marc à Paul à Jos a dû faire face aux soubresauts de la pandémie. Ses derniers concerts remontent à septembre 2021. La naissance de son fils en novembre a transformé aussi son quotidien. Il n’a pas beaucoup touché à la musique, confie le nouveau papa qui est aussi ingénieur mécanique. Quand la directrice artistique du Centre des arts et de la culture de Dieppe, Sophie Doucette, l’a contacté pour l’inviter à offrir un spectacle, il ne s’est pas fait prier pour reprendre sa mandoline.

«On pratique un petit peu et ça revient.»

Son plus récent disque Live su Évelina paru en 2021 est un album live qui reflète l’énergie de ses prestations. Le spectacle avait été enregistré en 2015.

«Ce que j’ai trouvé intéressant était que j’avais oublié combien j’aimais beaucoup ces chansons-là. […] Il y a de mes plus vieilles chansons que je n’avais pas jouées depuis longtemps que j’ai remis dans mon set. »

Issu du monde du rock et du heavy métal, il a opté pour un style folk-country lorsqu’il a pris le virage francophone. Pendant les années où il a vécu à Vancouver, les gens lui demandaient souvent d’où il venait.

«J’essayais de leur expliquer d’où je venais et je leur contais des histoires du monde que j’ai connu, des choses qui sont déjà arrivées. Je m’apercevais que ça pouvait faire peut-être des bonnes paroles de chansons. Ç’a commencé avec une chanson, puis là c’est devenu deux, trois, quatre et c’est devenu des albums.»

Selon lui, le country correspond tout à fait au style de ces chansons qui parlent souvent de personnages de son coin de pays. Grand amateur de rock, il apprécie aussi les paroles de vieilles chansons country à la Johnny Cash, Willie Nelson et Merle Haggard.

«C’est presque de même que j’ai trouvé mon son. J’avais toujours apprécié les paroles de la musique country, la façon qu’ils racontent des histoires. Ils ont grandi dans le temps de la dépression. Moi j’ai toujours trouvé que la région où j’ai grandi[…], c’est presque comme si c’était dans une différente province. C’est presque comme un autre monde.»

«Le bon français»

L’auteur-compositeur-interprète chante fièrement sa langue. «C’est notre français, le bon français… Faut point abandonner notre fierté pour plaire aux autres qui comprennont pas», chante-t-il (extrait de la chanson Le bon français).

Pendant sa jeunesse, beaucoup de gens de sa région ont appris à avoir honte de leur façon de parler, observe-t-il. Les gens changeaient leur façon de parler lorsqu’ils s’adressaient à une personne de l’extérieur de la région.

«Quand j’étais plus jeune, beaucoup de musiciens qui écrivaient de la musique par chez nous, on dirait qu’ils ne gardaient pas vraiment l’accent et le patois, qu’ils changeaient leur façon de chanter pour que ce soit plus un français universel.»

Il se réjouit de voir que depuis au moins dix ans, les choses changent. Les musiciens chantent dans leur langue sans avoir honte, note-t-il.

Avec six albums en français à son actif depuis 2013, il offrira un survol de son répertoire lors de son concert présenté à la Caserne ce mercredi à 19h. Ce spectacle met en vedette aussi le groupe La Patente.